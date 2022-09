Saltstraumen i Nordland har lenge blitt omtalt som et eldorado for fritidsfiskere. Fra hele verden kommer de hit, for å prøve lykken i en av verdens sterkeste malstrømmer.

De spesielle naturskapte forholdene her har i tusenvis av år gitt mennesker, fugler og fisk svært rik mattilgang.

Turistattraksjonen fikk i 2013 status som marint verneområde. Siden da har veksten i antall fritidsfiskere blitt et alvorlig miljøproblem.

Nå foreslår SV midlertidig fiskeforbud, for å hindre at det unike naturområdet skal bli ødelagt av søppel fra fritidsfiskere.

Dykkere møtes ikke bare av koraller og tareskog, men også tonnevis med sluker og milevis med snører. Foto: Vebjørn Karlsen / Privat

Nylig fremmet også MDG og Naturvernforbundet det samme kravet. For på bunnen av Saltstraumen er det ikke bare koraller og tareskog.

Men også tonnevis med sluker og milevis med nylonsnører.

– Det er en alvorlig forurensing. Dette er et verdifullt område som ble opprettet som et verneområde for at vi skulle ta vare på det, og den forsøplingen vi ser nå er med på å undergrave det vernet, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Sv.

POPULÆRT: Saltstraumen tiltrekker seg tusenvis av turister hvert år. Den marine verneplanen skal beskytte dyrelivet og naturen, men forbyr ikke fiske fra land eller båt i dag. Foto: Vebjørn Karlsen

Fisketuristbedrift støtter forbud

Saltstraumens unike natur og rike fiskeforekomster har også gitt reiselivsnæringen gode inntekter.

Bjørn Tore Zahl er daglig leder ved Saltstraumen brygge AS, som tilbyr fiskeopplevelser og utleie av båt til turister. Han ønsker likevel forslaget om midlertidig fiskeforbud fra land velkommen.

Daglig leder Bjørn Tore Zahl i Saltstraumen Brygge AS tilbyr turister overnatting og leie av båt til havfiske. Foto: David Engmo / NRK

– Jeg synes det er trasig at det skjer, men samtidig ser jeg nytte av det. For det har blitt en altfor stor forsøpling av havbunnen i Saltstraumen.

– Men vil ikke dette kunne ramme din bedrift?

– I utgangspunktet vil det ikke ramme oss, for de fleste som kommer til oss leier båt. Men Saltstraumen som reisemål får jo besøk av mange turister som fisker fra land, så sånn sett vil det ramme alle.

En død ærfugl som har viklet seg fast i nylontråder fra fiskeri på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen / Blåskjell og annet som er viklet inn i søppel på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen En død krabbe på bunnen av Saltstraumen, omringet av tråder og annet søppel. Foto: Vebjørn Karlsen En død fisk på bunnen av Saltstraumen Benrester fra et dyr som har dødd på bunnen av Saltstraumen. Foto: Vebjørn Karlsen

Vil ha midlertidig forbud mot fiske ifra land

Arbeidet med en ny forvaltningsplan for Saltstraumen er i gang, men vil trolig ikke bli ferdig før neste år. I mellomtiden mener Haltbrekken fisket bør begrenses.

– Vi utfordrer klima- og miljøministeren på er å innføre et midlertidig forbud mot fisking fra land, enten for hele eller deler av området, fram til forvaltningsplanen er klar.

Saltstraumen blir omtalt som et fiskeeldorado, der ingen blir uten fisk av reisefirmaet Tripadvisor. Foto: Vebjørn Karlsen

NRK skrev i 2016 om dykkere som hadde hentet opp sju tonn sluker fra Saltstraumens dyp. Nå anslår erfarne dykkere at tallet er på over 11 tonn, og om lag en mil med line i året.

Nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen sa nylig til NRK at hun mener oppsamlingen med søppel på bunnen av malstrømmen er en skam.

– Vi tar ikke godt nok vare på livet i havet. Bestemmelsene er ikke strenge nok. Det er lov å fiske, og det er ingenting som hindrer fiskeredskaper i å drive inn i området. Vi trenger større verneområder.

Frykter dykkere skal bli skadet

Saltstraumen er også et populært område for fritidsdykking. Gamle fiskekroker og lange liner kan gjøre stor skade om de surrer seg rundt planter og dyr. Nå er også dykkerne bekymret for egen sikkerhet.

– Jeg har sluttet å dykke på mange av de flotteste plassene. Det er rett og slett fordi det er for farlig, forteller mangeårig dykker Vebjørn Karlsen.

Det gjør også inntrykk på fisketuristbedriften i Saltstraumen. Bjørn Tore Zahl sier de prøver å redusere forurensingen av havområdet så mye som mulig.

– Vi driver hele tiden et forebyggende arbeid, alt fra emballasje på fiskeutstyret i plastikk til at fiskerne skal ta vare utstyr. Vi opplever ikke så ofte at gjestene våre som bruker båt sliter lina, men det kan forekomme.

Fiskeridirektoratet ønsker samarbeid

Mens Statsforvalteren jobber med ny forvaltningsplan for området, håper Fiskeridirektoratet at flere kan gå sammen for å hindre mer forurensing i Saltstraumen.

– Jeg mener det bør være et samarbeid. Vi skal bidra med vårt ansvar, men vi har ikke lov til å gjøre noe der alene, siden det er et verneområde, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet Janne Andersen.

Vanligvis regulerer direktoratet yrkesfiske, og inngripen i fritidsfiske er mindre vanlig. Hun mener god informasjon til fiskerne kan være veien å gå.

Gjennom informasjon og veiledning til de som bruker området, og ved å vise konsekvensen av å bruke det utstyr de velger.

For fisketuristbedriften Saltstraumen Brygge er det avgjørende at ikke et fiskeforbud blir for inngripende. Han venter nå utålmodig på at arbeidet med forvaltningsplanen skal bli ferdig.

– Det er trist at det tar lang tid, for det haster å få en avklaring. Vi som bruker Saltstraumen ønsker å ivareta den på best mulig vis, sånn at vi kan ha den slik i mange generasjoner.