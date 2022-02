«TV-skjermene blir dekket av «snø». Et fantastisk lysshow kan ses fra jorda over himmelen, og det er bølger av farger i rødt og grønt. Nordlys kan observeres så langt sør som til det nordlige Afrika. Strømmen blir borte i hele Norge. På landets sykehus merker ansatte på nattevakt at medisinsk-teknisk utstyr ikke kan benyttes. Pasienter må derfor overvåkes manuelt. Det blir hektisk aktivitet når man blir klar over at dette utstyret kan være skadet eller påvirket av indusert strøm. På kontrollsentraler rundt om i Europa er skjermene hvite av «snø», og operatørene på vakt aner ikke hva de skal gjøre. Fjerndrift av oljeinstallasjoner blir satt ut av funksjon og skip kan ikke lenger navigere ved hjelp av satellittdata. Neste morgen oppdager alle konsekvensene av kveldens lysshow. Enkelte biler vil ikke starte. Posisjoneringssystemer og kommunikasjonssystemer virker ikke. Internett er nede på grunn av mangelen på strøm. Brønnøysundregistrene og offentlige nettjenester blir satt ut av drift.

Heiser står, alarmsystemer er ute av drift og dører med elektronisk nøkkel kan ikke åpnes annet enn manuelt. Pumpestasjoner for vann og avløp står.»