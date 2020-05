Full forvirring rundt SAS sitt krav om munnbind – få dager før det trer i kraft

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norwegian trakk i dag tilbake kravet om bruk av munnbind.

Det skulle tre i kraft mandag 18. mai. De sier de avventer til europeiske luftfartsmyndigheter oppdaterer sine anbefalinger.

Widerøe sier de følger norske myndigheter, og vil derfor ikke innføre et påbud i nærmeste fremtid.

SAS beholder kravet om munnbind.

Som reisende med SAS må du bruke munnbind mellom 18. mai og 31. mars. Ellers nektes du adgang til flyet.

Medisinsk munnbind kjøpt på Boots Apotek. De kom i en 10-pakning, og kostet totalt 170 kroner. Slike munnbind slipper du garantert om bord i flyet med. Det går heller ikke utover lagerbeholdningen til helsetjenesten. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

John Eckhoff er pressesjef i SAS. Han sier at flyselskapene går nå og venter på et felles regelverk. Den endelige bestemmelsen av IATA (Den internasjonale organisasjonen for lufttransport) forventes til uken.

John Eckhoff er pressesjef i SAS og sier at man kan reise med hjemmelaget munnbind. Foto: SAS

– At vi nå ligger litt i forveien er av hensyn til passasjerenes trygghet i en tid hvor antall reisende kommer til å øke.

Munnbindkravet er en del av flere andre smitteverntiltak SAS har innført.

Men forvirringen oppstår når flyselskapet krever forskjellig typer masker. Konsekvensen er inngripende: du får ikke fly.

Medisinsk eller hjemmelaget munnbind?

Hva det nye kravet innebærer er imidlertid uklart.

På SAS sin Facebook-side står det at bruk av hjemmesydde munnbind ikke er lov. Det samme gjelder skjerf og lignende.

Det samme svaret formidles i Twitter- og Facebook-meldinger.

På Facebook spør noen om hvilke typer masker som er godkjente. Svaret er at de må være medisinske. Men til NRK har pressesjef Eckhoff sagt at de kan være hjemmesydde. Foto: Skjermdump/Facebook

Men til NRK har Eckhoff presisert at det ikke trenger å være et medisinsk munnbind. Det kan være hjemmelaget.

FHI på sin side sier at medisinske munnbind skal være forbeholdt helsetjenesten.

Men det er forskjell på de du får tak i på apoteket og de som brukes av helsepersonell.

Helsedirektoratet forsikrer at kjøp at medisinsk munnbind på apotekene ikke påvirker helsetjenesten.

Innafor eller ikke? Det hersker forvirring rundt hva som godtas hvis man skal fly med SAS fra mandag av. Foto: Privat

Eckhoff sier til NRK fredag at de ikke har kapasitet eller kompetanse til å sjekke at alle reisende bruker masker av en viss kvalitet.

Et forbud mot hjemmesydde munnbind er derfor umulig.

– Men ta ansvar for god desinfisering og bruk en maske som er ment for å hindre smitte, sier Eckhoff.

Hvis du velger å gå for et hjemmelaget munnbind skal det derfor i realiteten gå bra.

Men hva som møter deg ved ombordstigning, er fortsatt uklart.

Flere ganger svarer SAS at de ikke tillater hjemmesydde masker. Men pressesjefen sier det er OK. Hva som skjer ved innsjekking, gjenstår å se. Foto: Skjermbilde/Facebook

– Ikke lov med medbrakt mat

Det er også forbud mot å nyte medbrakt mat med SAS.

På sine hjemmesider skriver de at ansiktsmasken til enhver tid skal være på, unntatt når du spiser eller drikker .

Men pressesjefen sier noe annet:

– Det er ikke anledning til å ta med medbrakt mat om bord. Alkoholfri drikke er tillatt.

Dette opplyses ikke om i SMS-en selskapet sendte ut fredag. Det står heller ikke ikke hvilken type munnbind som kreves:

Informasjon om munnbind fra SAS i en SMS. Her står det ikke hvilken type maske som kreves. Hvis du nektes ombordstigning, mister du billetten din og får den ikke tilbake. Foto: Skjermbilde av SMS

Slik bruker du munnbind Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks Slik tas munnbindet på: Plasser munnbindet over nese, munn og hake.

Fest båndene (eventuelt strikken) bak hodet.

Brett ut munnbindet så det sitter godt og dekker nese og munn. Slik tar du av munnbindet: Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.

Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste.

Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i båndene.

Kast munnbindet i søppelbøtta uten å ta på det.

Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne smittebærende stoffer fra hendene etter at munnbindet er tatt av. Generelle råd: Munnbindet bør skiftes etter høyst fire timer.

Når du tar det av skal det ikke brukes på nytt da det øker risikoen for smitte.

Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Desinfiserende spritoppløsning er et godt alternativ ved mangel på vann.

Bruk separate håndklær som skiftes daglig. Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), leverandørinformasjon apotekene

Smitteekspert: – Endelig kom krav om munnbind

Bruk av munnbind er omdiskutert.

Foreløpig er lageret godt i de fleste apoteker landet over. Helsetjenesten får sine forsyninger fra andre leverandører enn apotekene.

FHI mener smitten kan øke ved feil bruk av munnbind. Det er nemlig mange som bruker det feil.

Førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern, Jörn Klein, synes det er på tide at flyselskapene i Norge innfører krav om munnbind.

– Munnbind kan bidra til å begrense spredningen. Både medisinske og hjemmelagde. De har effekt særlig i lukkede rom, slik fly er. Et generelt maskekrav i hele terminalområdet vil også være fornuftig, skriver Klein i en e-post til NRK.

Når det gjelder spising eller drikking på fly, skriver Klein dette:

Førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein. Foto: Privat

– Hvis det ikke foreligge noe viktige grunner, burde man ha masken på hele tiden. Hvis det er nødvendig burde man gjøre det så kort som mulig.

Men er det én ting du ikke trenger å tenke på, så er det luften på flyet:

– Standarden tilsvarer luften i en operasjonssal. Luften renses hele tiden fra topp til bunn, slik at eventuelle partikler dyttes ned mot gulvet, skriver Klein.

Eckhoff i SAS bekrefter dette.

Frp: – Forbrukerne må få riktig informasjon

Silje Hjemdal er representant for Frp i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun mener at hvis SAS skal innføre påbud må de også stå for tilstrekkelig med informasjon.

Silje Hjemdal mener SAS må gi enda tydeligere informasjon til sine reisende om munnbindkravet. Foto: Ida Yasin ANdersen / NRK

– Forbrukerne må kunne forvente å få god informasjon om dette kravet. Selskapet bør òg sørge for å ha munnbind tilgjengelig dersom enkelte ikke har klart å skaffe seg dette.

Det samme mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Seniorrådgiver i FHI, Nina Kristine Sorknes, mener flyselskapene bør de tilby maskene selv hvis de innfører påbud.

– Maskene bør også være av en viss kvalitet. De bør i tillegg gi informasjon om hvordan masken tas av og på.

Forbrukerrådet synes kravet er strengt. De håper flyselskapet har munnbind i reserve.