– Vi selger kun 100 festivalpass, og har en makskapasitet på 150. Da er det inkludert artister og frivillige. De får jeg plass til på Selvær.

27 år gamle Maren Saedi flytta fra Lillehammer til Oslo. Og fra Oslo til Myken. Nå driver hun butikken på øya Selvær.

Fiskeværet i Træna kommune på Helgelandskysten huser mellom 50 og 60 fastboende.

Og en festival.

– Den mest krevende logistikken er å finne overnattingsplass til alle artistene, men det tror jeg vi skal komme i mål med, sier Saedi, som også er festivalsjef på Træna.

Festivalene møter i år som i fjor hindringer. Strenge koronarestriksjoner, artister som ikke kan reise. Begrenset antall festivaldeltakere.

– Gjennom koronatida ser vi at alt ikke trenger å være stort og i evig vekst. Alle må ikke være i byen og i det store jaget. Det å være mindre og føles nærmere blir mer ettertraktet og tiltrengt, sier Saedi.

Trevarefest i Henningsvær i Lofoten har tidligere solgt ut på ti sekunder. De tar sikte på festival også i år. Foto: Jonathan Vivaas Kise / Trevarefest

– Med tungt hjerte

Om det blir en Trænafestival 2021 avgjøres denne uka.

Øyafestivalen i Oslo er avlyst. Slottsfjell i Tønsberg er også avlyst. Roskilde. Buktafestivalen i Tromsø, og Parkenfestivalen i Bodø likeså.

– Vi har venta i det lengste og håpet at vi skulle få gjennomføre. Men signalene fra myndighetene har vært tidvis uklare. Vi ser nå at vi ikke får gjennomført med full kapasitet. Så det var med svært tungt hjerte at vi måtte avlyse, sier daglig leder i Parkenfestivalen, Anne Vikjord, til NRK.

Festivalen som har samlet om lag 9000 musikkelskere og skuelystne årlig siden 2006, måtte også avlyse i fjor.

Trevarefest er en av de små, populære festivalene som arrangeres hvert år i Lofoten, og i år er intet unntak.

Festivalen er utsolgt for lengst.

De ser positivt på utviklingen av smittetall i samfunnet, og står klar til å dele opp publikum i mindre kohorter hvis det skulle trenges.

– Jeg mener vi ser eksempler på at små festivaler rundt om i landet får en nasjonal eller til og med en internasjonal stjerne. Som vi har sett før finnes det en stor gruppe mennesker som ser etter de unike opplevelsene, fremfor hvilke artister som skal spille.

– Enkle arrangementer

Musikkommentator i Avisa Nordland, Rune Slyngstad, tror de store festivalene står trygt, til tross for uår andre året på rad.

Slyngstad mener fraværet av store festivaler kan gi grobunn for de mindre.

– Det er sikkert mange artister som vil ut og spille selv om det bare er 200 tilskuere. Kanskje kan småstedene arrangere enkle konserter uten full lydrigg som koster penger. En akustisk gitar, et lite lydanlegg og en mikrofon tror jeg det vil bli en del av.

Musikkommentatoren ser ikke bort fra at dette kan bli en ny trend i sommer.

– Det er ikke noe problem å samle 200 tilskuere på ei øy langs kysten. Jeg tror vi får se flere arrangementer over ei sommerhelg fremover.

Sandra Márjá West er festivalsjef for Riddu Riddu-festivalen i Troms. Hun håper på full festival til neste år. Foto: Naina Helén Jåma

En femtedels festival

Mens noen festivaler ser seg nødt til å avlyse årets festligheter, tenker andre festivaler nytt.

– Vi har i hele år planlagt i parallelle løp ut fra ulike scenarioer. I starten av mai bestemte vi oss for denne versjonen av festivalen. Ei betydelig nedskalering med bare 500 deltakere, sier festivalsjef Sandra West.

Riddu Riddu-festivalen i Manndalen i Kåfjord kommune i Troms har vanligvis om lag 2500 festivalgjengere. I år kjører de uten festivalcamp for å kunne gjennomføre.

– Men vi tar fortsatt en betydelig økonomisk risiko. Det er stor usikkerhet rundt blant annet bruken av vaksinesertifikater. Men vi får det til å gå rundt, sier West.

– Hvordan ser du på 2022 for Riddu Riddu?

– Jeg håper vi arrangerer som normalt til neste år. Men det sa jeg jo også i fjor. Vi må holde på håpet.

Artister fra nord og sør kommer til festivalen Velvær på Selvær. Foto: Marthe Thu

Veien videre

På Selvær planlegger de, og vil sannsynligvis gjennomføre, en festival siste helga i juli. Som de også gjorde i fjor.

– Gjennom perioden med korona har vi sett at det å være liten også kan invitere til muligheter for å få gjennomført ting, sier Maren Saedi.

Til Selvær kommer det artister fra hele landet. Og det er noen festivalpass igjen.

– Vi er opptatt av å tiltrekke oss yngre folk til et vakkert sted. Det er ei lita øy med store opplevelser, avslutter festivalsjefen.