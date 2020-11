Eirik og kollegaene har sluttet å reise – nå sparer fylkene millioner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hjemmekontor og digitale møter har gitt langt færre jobbreiser i 2020

Selv om det er frustrerende for noen, sparer det offentlige i nord mange titalls millioner kroner.

Tall NRK har hentet inn viser at de tre nordligste fylkene og Sametinget alene har spart nærmere 70 millioner kroner på avlyste reiser og kurs i år.

– Jeg har vært på Gardermoen og i Kirkenes. Det er det mest eksotiske av reiser i år, sier Eirik Fiva.

Som internasjonal direktør i Nordlands fylkeskommune har han opp mot 40 reiser til utlandet i et normalt år.

I koronaåret 2020 har det blitt null.

– Det har vært veldig positivt. Jeg har fått mer normal arbeidstid, og bruker mange kvelder på møter ute i Europa når man jobber på internasjonalt kontor.

Overrasket

Hos Nordland fylkeskommune regner med de med å spare rundt 25 millioner kroner på reiser i år sammenlignet med 2019.

Det overrasker han som har ansvaret for pengene.

– Det var større enn vi hadde trodd. Koronaen setter en stopper for en periode, men etter hvert har vi begynt å ha flere digitale møter, der vi ser at det er like bra som fysiske møter. Vi blir faktisk mer effektiv, sier fylkesråd for økonomi Svein Eggesvik.

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse. Foto: Pressefoto / IKT Norge

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse spådde allerede i april at jobbreisenes storhetstid langt på vei er over.

Det står han ved i dag.

– Absolutt, men det med storhetstid er en viktig nyansering.

For selv om mye kan løses digitalt er det fortsatt møter der man må møte opp i egen person.

Waterhouse trekker fram møter som foregår på bestemte steder, enkelte samarbeidsmøter og når man skal møtes andre steder enn på hjemmebane.

– Noen ganger har reisen en egenverdi i seg, sier Waterhouse, som er partner i selskapet Otte.

Noen ulemper

Selv om Eirik Fiva hos Nordland fylkeskommune er positiv til digitale møter, har de noen begrensninger.

– Når man skal jobbe strategisk er det noen ulemper med Teams.

Han mener også teknologien ikke alltid fungerer optimalt. Men han føler seg trygg på at det blir mindre reising og så når koronakrisen er over.

– Man har lært mye i år. Kanskje blir det 10 reiser i stedet for 40. Så man vil spare mye ressurser, tid og penger.