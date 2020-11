Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Karoline Ruud, som både eier og driver Gulating Pub i Bodø har hatt noen tøffe måneder.

70 prosent av inntektene er borte, og hun har måttet gå ned til å holde åpent kun fredag og lørdag.

– Det er ikke lenger økonomisk forsvarlig å ha åpent hele uka. Jeg er spent på om jeg overlever 2020. Det ser mørkt ut.

Ruud driver pub i fylket med færrest smittetilfeller i landet. Så langt i år er det meldt om 516 smittede i Nordland. Samtidig nærmer Oslo seg 10.000 smittede.

Også justert etter folketall er forskjellen stor.

Likevel gjelder stort sett de samme strenge smittevernreglene som eller i landet. Blant annet kan ikke Ruud slippe inn folk på puben etter klokka 22.

– Med så lite smitte i Nordland, burde vi hatt våre egne regler. Slik det fungerer nå føler jeg vi blir straffet, sier Ruud.

– Henger ikke på greip

Tre uker har gått siden regjeringen strammet inn reglene for å begrense smitten i Norge.

I går forlenget regjeringen tiltakene med nye uker tre uker.

Nordlendingene er frustrerte.

Simen Myklebost vil ha egne koronaregler i områder med mindre smitte. Foto: Ola Helness / NRK

– Det blir litt mye når antall smittede i Oslo ikke er det samme som her. Jeg synes ikke det henger på grep å følge samme reglene når vi har en håndfull smittede og de har flere tusen, sier Simen Myklebost.

– Det er helt greit at vi har nasjonale regler, men de skulle vært mildere her i nord en sørpå. Det er jo betraktelig mer smitte der enn i nord, sier Christer Orø.

60 prosent ønsker egne regler

De er ikke alene i Nordland om å ønske egne regler og anbefalinger for områder med lavere smitte.

I en fersk spørreundersøkelse som InFact har gjort for NRK Nordland, svarer 60 prosent av de spurte i Nordland at det burde være egne retningslinjer for smittevern i områder med lite smitte.

Om undersøkelsen Ekspandér faktaboks InFact har stilt følgende spørsmål på vegne av NRK Nordland: «Det finnes i dag nasjonale smittevern-retningslinjer for Covid19 som gjelder likt for hele landet – mener du det burde være egne retningslinjer for områder med lite smitte?» Ja: 60,3 prosent

Nei: 31,6 prosent

Vet ikke: 8,1 prosent Utfører: InFact AS

Populasjon: Nordland, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1010

Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 24. november 2020

Helseminister Bent Høie sier det er nødvendig med strenge regler.

– Jeg tror alle ønsker en annen situasjon før jul, slik at vi kan feire en mest mulig normal jul, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Han understreker at noen av tiltakene er nasjonale, mens andre gjelder områder med mye smitte. Eksempelvis er de lokale reglene i Bergen og Oslo langt strengere enn de nasjonale reglene.

– Sånn som situasjonen er nå har vi også behov for ganske strenge regler på nasjonalt nivå som gjelder hele landet. Det er fordi vi hadde en så høy hyppighet av lokale utbrudd i hele landet.

Mener felles regler er viktig

Høie får støtte hos kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland i at det er nødvendig med tiltak som er felles for hele landet.

Hun forstår at folk kan være lei av dagens retningslinjer, men mener både lokale og nasjonale regler og anbefalinger er viktig.

– Hvis alle kommunene her skulle hatt forskjellige retningslinjer tror jeg vi ville fått problemer både med å få folk til å forstå og forholde seg til de ulike retningslinjene.

– Det vil også være en stor fare for at utbrudd oppdages for sent og at størrelsen på utbruddet kan være større enn det vi ser i dag.

Vesterålskommunen med drøye 10.000 innbyggere har hatt til sammen 13 smittetilfeller. Røkenes tror situasjonen kunne vært verre uten de nasjonale tiltakene.

– Jeg vil tro at vi kunne fått problemer og at ikke minst befolkningen vår kunne fått det.

Ber om hjelp

Jeg skjønner at folk ikke tør å gå ut. Mange er også redd for å trå feil og havne i en offentlig gapestokk, tror Karoline Ruud. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

De siste fire ukene før jul er den travleste tiden på året for utelivsbransjen. De strenge koronatiltakene og smittefrykt gjør at folk holder seg hjemme.

– Vi må ha gjester for å overleve. Jeg skjønner at folk ikke tør å gå ut. Mange er også redd for å trå feil og havne i en offentlig gapestokk, tror Karoline Ruud på Gulating Pub i Bodø

Hun har en klar oppfordring til bodøværingene. Og understreker at utelivsbransjen tar smittevern på høyeste alvor.

– Støtt det lokale næringslivet. Ta den kaffekoppen eller ølen. Hjelp de aktørene som sliter mest.