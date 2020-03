Får likevel importere smittevernutstyr: – Fy f... Nå er jeg glad

Siden mandag denne uka har vi hørt om forretningsmannen Stephen Fu fra Bodø som har jobbet aktivt for å få smittevernutstyr fra Kina og hit.

Flere tonn med utstyr har stått klart til utsendelse, men har blitt stoppet av EU som sist helg innførte et forbud mot eksport av smittevernutstyr.

Lageret i Kina er proppfullt av varer som nå er klare til og sendes til Norge. Foto: Stephen Fu

Nå kan det se ut som det har ordnet seg.

For på en pressekonferanse i dag annonserte helseminister Bent Høie at EU-kommisjonen går vekk fra de restriksjonene som sa at det ikke kunne fraktes utstyr til EØS og EFTA-landene.

– Det betyr at Norge vil nå bli behandlet på lik linje som EU sine medlemsland. Dette viser at EU, EØS og EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen som iv alle opplever, sa Bent Høie under pressekonferansen.

Det tok ikke lang tid før nyheten nådde Fu, som fikk seg en svært positiv overraskelse.

– Fy f... Jeg ble kjempe glad! Det har vært et febrilsk arbeid med å få dette til å fungere, og det her lettet hundre tonn fra skuldrene mine, sier Fu når NRK møter han torsdag ettermiddag.

Kan være her allerede neste uke

Stephen Fu kjenner godt det kinesiske markedet, og har selv 16 ansatte i Kina. Han har god oversikt over logistikk og handel i landet.

Han var tidlig ute denne uka med å få tak i smittevernutstyr, noe som i disse tider er vanskelig. Særlig i et land som fremdeles har stort behov for smittevernutstyr selv.

Å få det videre til Norge viste seg å være en tøff prosess.

– Først var det kampen med å kjøpe dette utstyret, og så var det et veldig press på å få det til Norge. Nå tror jeg faktisk vi kan normalisere det her, og få det fraktet med vanlig rutefly til Norge. Da kan det faktisk være her i løpet av neste uke, sier han med et stort smil.