EUs regler hindrer import av smittevernutstyr til Norge

STANGER MOT EU-REGLER: Helseminister Bent Høie har bestilt store mengder medisinsk smittevernutstyr fra EU. Nå hindrer EU-regler at de kan importeres til Norge. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Saken oppdateres.

– Det stemmer at en stor forsendelse av smittevernutstyr står på grensen til Norge, sier pressevakt Fredrik Tandberg i Tolletaten til NRK.

Landets sykehus er i ferd med å gå tom for smittevern-utstyr, og forsendelsen har stått på grensen til Norge siden i går, får NRK opplyst. har

Etter det NRK får opplyst er det Helse og Omsorgsdepartementet som har bestilt varene til landets helseforetak og sykehus. Men nå stanger altså forsendelsen på grunn av EUs regelverk.

Det er snakk om en svært stor forsendelse av smittevernutstyr som helsepersonell på landets sykehus sårt trenger som nå ikke kommer over Svinesundsgrensen.

Hemmeligstemplet

– Det er EUs eksportregler som hindrer at varene får komme inn til Norge, sier Tandberg.

– Hvilke type varer er det snakk om og hvor stor er forsendelsen?

– Dette er taushetsbelagt informasjon som vi ikke kan gi ut, sier Tandberg.

Tolletaten vil ikke opplyse om hvor produktene kommer fra eller hvor de står i tollen, annet enn at varene kom til grensen i løpet av tirsdag denne uken. Men NRK vet at forsendelsen er på Svinesund.

Etter det NRK forstår jobbes det på spreng i Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Helse og Omsorgsdepartementet foruten Tolletaten for å løse problemene. Bestillingen er Helse og Omsorgsdepartementets ansvar, tollregler er Finansdepartementets ansvar, men de får nå altså hjelp fra Utenriksdepartementet med å løse disse diplomatiske utfordringene overfor EU.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, likevel hindrer EUs eksportregler oss i å få tak i de livsnødvendige varene. Dette skjer etter at EU i helgen innførte strenge regler for eksport av medisinsk utstyr for å beskytte innbyggerne i området mot korona.

– Det innebærer at slike medisinske varer bare kan eksporteres til land utenfor EU dersom det foreligger en eksplisitt tillatelse fra EU-regjeringene, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag.

