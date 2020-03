Her har det ikke vært nye smittetilfeller på fire dager: – Folk følger tiltakene

I Norge er 1423 bekreftet smittet av koronaviruset, ifølge FHI.

I Nordland er tallet så langt 12. Det siste tilfellet kom i dag, i Rana.

Foreløpig er det Bodø som har flest smittede. Her er så langt åtte registrert.

Og her kommer et lyspunkt i all elendigheten: Det er i fylkeshovedstaden ikke avdekket nye smittetilfeller de siste fire dagene.

Betyr det at tiltakene virker? Ja, mener smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

Han mener de tilfellene som er registrert her så langt, har vært «importtilfeller».

– Vi har visst hvor de har vært hen, og vi har tatt godt vare på dem. Vi fikk isolert disse, og har hatt kontroll. Det er ikke indikasjoner på smitte blant folk som bor i Bodø ellers.

– Hvor sikre er dere på at dette foreller noe om hvordan det står til? Ikke alle blir testet?

– Vi har ingen garantier. Vi må bare gjøre som best vi kan for å få oversikt. Men det ser ut til at folk følger tiltakene som er iverksatt. Vi tror at vi har ganske bra oversikt.

Første korona-tilfelle på Helgeland

Foruten Bodø, har Hadsel fått påvist smitte i Nordland.

I morges ble det klart at Helgeland har fått sitt første smittetilfelle. Én person bosatt i Rana kommune har testet positivt på koronavirus.

– Smitten er knyttet til reise utenfor Norden. Personen det gjelder har tatt alle forholdsregler, og nærkontakter er identifisert og isolert.

– Det er ingen risiko for at personen eller nærkontakter har overført smitte etter de kom til Norge. Situasjonen er avklart og under kontroll, skriver kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i Rana kommune i en e-post.

Det er til nå testet 74 personer og kommunen har mottatt svar på 21.

Har fått en lang «vikarliste» ved koronautbrudd

Tilbake i Bodø oppfordrer ordfører Ida Pinnerød (Ap) folk om å fortsatt holde seg hjemme.

Hun repeterer det smittevernoverlegen sier. Altså at de ikke har indikasjoner på smitte mellom folk i Bodø per i dag.

– Det kan være at en del som har kommet fra vinterferie, har vært flinke og holdt seg hjemme. Det er bra at så mange er flinke og følger opp.

Ordfører Ida Pinnerød og smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen er fornøyd med at det ikke er registrert nye smittetilfeller de siste dagene. Foto: Kari Skeie / NRK

Hun håper man unngår en situasjon der mange smitter hverandre samtidig.

– Vi må nok innfinne oss med at mange av oss vil bli smittet etter hvert. Men vi tar det sakte og rolig, og må unngå at de mest sårbare gruppene blir smittet.

Hun skryter samtidig av engasjementet ute blant folk. Over 400 har meldt seg frivillig.

– Vi er imponert og kjempeglade for det store engasjementet folk har vist. Nå har vi en lang «vikarliste» med folk som kan gå inn i tjenester ved behov.

Sykehus Beredskap Innlagte Kirkenes sykehus Nord Gul 2 Nordlandssykehuset Nord Gul 1 Nordlandssykehuset Vesterålen Nord Gul 0 Hammerfest sykehus Nord Gul 0 Helgelandssykehuset Nord Gul 0 Totalt i region Nord 3 Totalt i Norge 84 Vis alle i region Nord Grønn beredskap Normal drift, med oppmerksomhet rundt mulig mobilisering, forberedelser og planer. Gul beredskap Situasjonen utvikler seg. Det mobiliseres ekstra ressurser. Rød beredskap Situasjonen er alvorlig. Det kreves betydelig mobilisering av ressurser på de fleste områder.