Bollesveisen gjør comeback mens frisørene holder stengt: – Jeg var desperat

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en pressekonferanse forrige tirsdag ga statsminister Erna Solberg beskjed om at frisørsalonger åpnes igjen innen 27. april.

Statsministeren begynte å snakke klokken 16.00. Mellom klokken 16.10 og 20.30 prøvde rundt 8000 å bestille frisørtime i minuttet hos Fixit.

Det er mer enn dobbelt så mye som de vanligvis får på et helt døgn.

Fixit leverer bestillingssystemer for en tredel av norske frisør- og velværebedrifter, hovedsakelig gjennom appen med samme navn.

På det meste prøvde over 30 000 å bestille seg frisørtime på likt, og det gjorde at systemet fikk trøbbel. Mange mottok derfor denne meldinga. Foto: Skjermdump / Fixit.no

– Fra det sekundet Erna fortalte at salongene skulle åpne igjen stormet det veldig rundt våre løsninger, og vi fikk utfordringer med kapasiteten, forteller Christine Hauge Simonsen, markedssjef i Vitec Fixit Systemer.

På det meste prøvde over 30 000 å bestille frisørtime i appen på likt.

Det førte til at systemet krasjet, og flere måtte smøre seg med tålmodighet for å få bestilt time.

Bollesveis på moten

Noen heldige har til slutt klart å bestille seg en etterlengtet frisørtime. Men for noen hastet det litt mer å ta vårstussen.

Rune Edvardsen ble positivt overrasket over sitt eget frisørtalent. Men frisøren hans var visst ikke like begeistret. Foto: Privat

Narvik-ordfører Rune Edvardsen forteller at han er en av dem som savner frisørene veldig. Etter flere uker uten den faste klippen, var det bare en ting å gjøre.

– I ren desperasjon fant jeg fram en passende bolle og barbermaskinen, og skaffet meg en god gammeldags bolleklipp.

Edvardsen mener det handler om og ikke ta seg selv så høytidelig nå mens vi er midt i en krise. Og resultatet håper kan han inspirere andre.

– Jeg ble faktisk overveldet over resultatet, det så jo ikke så ille ut som jeg trodde det skulle bli. Men frisøren min fikk sjokk da hun så det.

Edvardsen oppfordrer flere til å gjøre som ham.

– Dette anbefaler jeg til alle og enhver. Og hvem vet, kanskje blir bolleklippen på mote igjen, legger han til.

Kjøper gavekort for flere millioner

12. mars stengte alle frisørsalonger ned som et tiltak i kampen mot koronaviruset.

I et forsøk på å hjelpe salonger som sliter, har Fixit startet en kampanje der folk kan støtte sin salong ved å kjøpe digitale gavekort.

Christine Hauge Simonsen forteller at de er overveldet over dugnadsånden kundene har vist mens frisørsalongene sliter. Foto: Vitec Fixit Systemer AS

– Vi gjorde det for å vise solidaritet og støtte i en økonomisk krise, forteller Simonsen.

Kampanjen #Støttdinsalong ble startet 27. mars, og siden da har det blitt kjøpt gavekort for over fem millioner kroner.

Noen av de små salongene har alene fått inn opp mot 100 000 kroner bare ved hjelp av gavekortene.

– Det har vært en helt overveldende respons, både for oss som initierte det, og for salongene. Det viser at folk har et ønske om å vise sin støtte, sier Simonsen.