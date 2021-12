Småbarnsmor ble nektet hurtigtest da hun og barna ble syke: – Bør være gratis

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Skyhøye smittetall har ført til et høyt press på teststasjonene og lange køer. I Oslo er kapasiteten sprengt og i Bergen må folk stå flere timer i kø.

Derfor gikk helsebyråden der ut og oppfordret folk til å ta en hurtigtest før man oppsøker teststasjonen.

Men det kan være lettere sagt enn gjort i mange kommuner.

Det er nemlig ikke alle kommunene som deler ut hurtigtester sånn helt uten videre. Det fikk Cecilie Fromsejer i nordlandskommunen Sørfold erfare.

For to fempakninger til barna betalte Fromsejer 800 kroner, forteller hun. Foto: Privat

Da hun og de to barna hennes ble syke tok hun kontakt med legekontoret i kommunen for å spørre om hun kunne få utdelt hurtigtester. I forrige runde av pandemien fikk familiene utdelt gratis tester gjennom skolen.

Men slik er det ikke lenger.

– Legekontoret hadde ingen tester å dele ut. Jeg ble sendt videre til helsesykepleier i kommunen. Som henviste tilbake til legekontoret.

Fromsejer ble såpass frustrert av å ikke få noe klart svar at hun ringte direkte til ordføreren i kommunen.

– Han opplyste at det kun er helsepersonell i kommunen som får gratis tester.

På apotek koster en pakke med fem hurtigtester opp mot 549 kroner. Det kan fort bli dyrt dersom en barnefamilie må teste seg flere ganger i løpet av en forkjølelsesperiode.

Dette sier Vitusapotek om prisnivået på hurtigtestene Ekspandér faktaboks Ann Brita Grøndahl er pressetalsperson ved Vitusapotek/NMD. Hun svarer ikke direkte på NRKs spørsmål om hvorfor apotekenes priser såpass mye høyere enn andre som selger hurtigtester. I en e-post skriver Grøndahl at testene i Vitusapotekenes sortiment er kvalitetsgodkjente, og de samme testene benyttes også av myndigheter og kommuner. Videre skriver hun at apotekene ikke mottar offentlig støtte eller subsidiering for innkjøp av hurtigtester. – Det for tiden er stor etterspørsel etter Covid-19 hurtigtester i Vitusapotekene. Våre kundeklubbmedlemmer får en rabattert pris på alle hurtigtest-pakningene. – I tillegg til at hurtigtester er tilgjengelig for kjøp i apotek, har alle kommuner teststasjoner man kan henvende seg og motta gratis tester, om man ikke ønsker å kjøpe dette i apotek, avslutter Grøndahl.

Fromsejer forteller at hun ikke hadde noe annet valg enn å kjøre til Fauske og kjøpe hurtigtester på apoteket.

Det er hun ikke alene om. Det er kjøpt over en halv million hurtigtester på apotek de siste ukene.

For to fempakninger til barna betalte hun 800 kroner.

– Det er altfor dyrt. Barna skal jo testes før de kommer tilbake på skolen og barnehagen etter forkjølelse. Det samme med voksne, man vil jo ikke smitte andre.

– I tillegg har det vært mange eksempler på at selvtestene er upålitelige, legger hun til.

Hun tror ikke alle småbarnsfamilier har mulighet til å kjøpe testene. Og ender med å ikke teste seg og dermed er en potensiell smittefare for andre.

– Hvem har ansvaret?

I befolkningen er det stor uro knyttet til den nye omikronvarianten.

Nå spør Fromsejer hvem som har det øverste ansvaret for at kommunene kan dele ut selvtester til befolkningen.

Ordfører: – Tilgangen på selvtester er begrenset Foto: Kari Skeie / NRK Ekspandér faktaboks Ordfører Lars Kristian Evjenth (Ap) i Sørfold bekrefter at det kun er kommunes egne ansatte som får gratis koronatester. – Til øvrig bruk må hver og en anskaffe test på apotek. Tilgangen er såpass begrenset at vi ikke kan pøse ut disse testene. Det skal være frostbeskyttet, og kan heller ikke sendes hjem med skoleelevene. Evjenth understreker at smittetrykket per nå i kommunen lavt. Men det kan fort bli et tema igjen at vi skal dele ut gratis tester til befolkningen. Han har forståelse for at det kan bli dyrt dersom en hel familie må teste seg flere ganger, før de kan gå tilbake på jobb, skole og barnehage. – Når det er krav om egentesting på en skole, blir det fort dyrt for en familie. Får vi smitte i et klasserom er det kanskje greiere å bruke den nasjonale forskriften og be folk om å holde seg hjemme til de er symptomfri. Dessuten er ikke hurtigtestene helt til å stole på. – PCR-testene er mye tryggere. Negative hurtigtester trenger ikke å bety at er frisk.

– Tilbudet slik det funker nå er vanvittig dårlig. Og det er store forskjeller fra kommune til kommune. Jeg skjønner godt at smitten øker.

Skjermdump Klassekampens Facebook-konto

En annen som har reagert er tenåringsmor Inger Anne Hovland.

Hun har skrevet et debattinnlegg i Klassekampen, hvor hun tar til orde for at testene må være gratis og lett tilgjengelig der folk ferdes.

Skjermdump fra NRK Nordlands Facebook-konto.

– Det er mulig det finnes steder der man kan få utlevert gratis hurtigtester, men informasjonen om dette er dårlig. Dersom myndighetene ønsker å bremse smitten, må slik informasjon være åpen og krystallklar, sier hun til NRK.

Inger Anne Hovland er en av mange som synes hurtigtester bør være gratis for alle som ønsker det. Foto: privat

Da hennes egne tenåringsbarn fikk behov for å teste seg, måtte hun ut med over 500 kroner på apoteket. Det mener hun er en altfor høy pris.

– Særlig når man må teste seg flere ganger før de kan komme tilbake på skolen. Da blir det fort mange, dyre tester.

Hovland er klar over at noen butikker selger testene til en lavere pris.

Det selges hurtigtester billigere på butikkjeder, som Normal. men disse butikkene finnes stort sett i de største byene. Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

– Men det er uheldig dersom smitteførende må shoppe rundt for å finne den billigste testen. Da er det fort gjort å smitte andre. Derfor bør billige tester være tilgjengelig på apoteker, skoler eller studiesteder mener hun.

Hun reagerer også på at noen kommuner stiller visse krav for at du skal få utdelt gratis test.

Lange køer for å teste seg i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Du må bevise at du er en verdig trengende for å få en test. Myndighetene bør ha mer tillit til folk, mener hun.

Hovland viser til USA, hvor hurtigtestene nå skal gjøres mye mer tilgjengelig.

– Der skal myndighetene kjøpe inn 50 millioner tester som skal spres gratis ut til folk som en strategi for å bremse viruset. Det kunne vi gjort i Norge også. Og slik unngått å skyve kostnadene over på familiene.

Jobber på spreng

Prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet sier folk må ta kontakt med sin kommune for å finne ut av hvilke ordninger som gjelder.

– Er det heldig at folk med luftveissymptoner «shopper rundt» etter billigst mulig test?

Prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet. Foto: Elisabeth Jakobsen / Kreftregisteret

– Vi har ikke kjennskap til hvor og hvilke tester som selges på det åpne markedet. Vi er heller ikke kjent med prisnivå mellom de ulike testene eller om prisnivået er ulikt for samme test kjøpt i apotek som andre steder. Helsedirektoratet har ingen rolle når det gjelder prising av varer, heller ikke i detaljhandelen.

Hun sier gratis selvtester fra Helsedirektoratet er prioritert til helsepersonell i helsetjenesten.

– Hvorfor kan man ikke bare dele ut tester til alle?

– Regjeringen har besluttet at alle kommuner må ha beredskap for å kunne dele ut selvtester til 10 prosent av befolkningen per uke, ha kapasitet til å teste en prosent av befolkningen per uke og på en ukes varsel kunne øke testkapasiteten i laboratoriene til fem prosent, innleder Andreassen.

Skjermdump fra NRK Nordlands Facebook-konto. De høye prisene kan føre til at folk med lite penger vegrer seg mot å hurtigteste familien ved mistanke om covid. Foto: Skjermdump Facebook

– Helsedirektoratet har fram til nå sendt ut tester til kommuner og regionale helseforetak, dels proaktivt, dels etter innmeldt behov.

Hun viser til at det i 2021 er kjøpt inn 20 millioner selvtester. Og at direktoratet i løpet av desember vil motta ytterligere 10 millioner tester.

– Disse vil bli fordelt til kommunene etter en fordelingsberegning basert på innbyggertall, og innrapportert lagerstatus og opplysning om smittetrykk i kommunene. Vi vil bestrebe at alle kommuner skal få tilsendt minst like mange nye tester som antall innbyggere i kommunen før jul. Helsedirektoratet arbeider på spreng med å skaffe flere nye hurtigtester til landet.

Dette er de nye koronatiltakene Ekspandér faktaboks Avstand og sosial kontakt Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Treff andre utendørs når det er mulig. Organiserte fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Skoler, barnehager og SFO Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne. Arbeidsliv Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Forskriftsfestede tiltak: Arrangementer og sammenkomster

Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Serveringssteder Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Alkohol kan kun serveres ved bordene.

Skjenkestopp klokken 24.00.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Munnbind Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion. Hjemmekontor Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper. Karantene Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære