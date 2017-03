«Full fart med UP på Trofors ... 20.28» og «Kontroll Trofors» er blant meldingene som andre yrkessjåfører la inn på Facebooksiden «Varslingstjenesten for Tungbilsjåfører» om kontrollen på E6 sist uke.

Det er den samme kontrollen der en lastebilsjåfør som fraktet flybensin i hengeren ble stanset med en stigende promille på 0.78. Sjåføren erkjente overfor politiet å ha drukket whisky mens han kjørte.

Selv om konsekvensen av kontrollen, nemlig at den berusede sjåføren ble stanset, fikk nasjonal oppmerksomhet og også ble delt på siden av et medlem av gruppen, har varslingene fortsatt.

– Nedslående

– Jeg synes det er direkte nedslående at yrkessjåfører varsler hverandre på denne måten, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen.

Han har selv overvåket den lukkede gruppen med 22.000 medlemmer fra hele landet og er rystet over omfanget.

Pressesjef i Statens Vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, mener bransjen må rydde opp i varslingskulturen. Foto: Knut Opeide

– Hver eneste dag legges det ut flere titalls varslinger om kontroller på denne siden. Stort sett samtlige kontroller varsles og de aller fleste varslingene er fra andre yrkessjåfører.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er veldig betenkelig all den tid yrkessjåførerene selv sier at de er opptatt av trafikksikkerhet og flere av dem skylder på at det er de utenlandske vogntogene som skaper utrygghet på veiene.

Selv ble han kastet ut av siden like før helgen, kort tid etter at han hadde uttalt seg i media.

Administreres av yrkessjåfører

Siden administereres av yrkessjåfører og personer tilknyttet yrket. I reglementet til siden står det at det ikke er tillatt å varsle om promillekontroller, men likevel varsles alt fra vektkontroller til fartsmåling og promillekontroller.

Ingen av administratorene ønsker å uttale seg åpent til NRK, men en av dem sier at de fjerner varsler om promillekjøring hvis det blir lagt ut.

– Det er alltid noen sorte får, men personlig er jeg positiv til flere kontroller. Spesielt promillekontroller er det for lite av.

– Bør vurdere om varslere skal få sparken

Det er i dag fullt lovlig å varsle om kontroller og UP-sjefen i Nord-Norge uttalte i helga at varslingen også kan ha positive sider.

Administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo, er derimot ikke spesielt begeistret.

FORKASTELIG: – Administrerende direktør i NLF, Geir A Mo, sier han er svært kritisk til varslingen som foregår på Facebook. Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

– Jeg synes det er helt forkastelig. Også kjeltringer leser på Facebook og når det varsles på denne måten undergraver man tiltak som skal bedre trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår på norske veier.

Mo har tatt opp med sine medlemsbedrifter at de bør vurdere om det skal være en egen bestemmelse om dette i ansettelseskontrakter og at en slik form for varsling kan være grunnlag for oppsigelse.

– Vi bør se på om dette kan være et alternativ, dersom ikke andre tiltak fungerer. Dette uvesenet må vi få slutt på.