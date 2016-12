– Når vi stanser rusede foreldre med barn i baksetet, så gjør det inntrykk

At politiet tar langt flere ruskjørere enn før, medfører også at patruljene får færre timer på veien. For det tar tid å håndtere en person som kan være ruset.

– I mange tilfeller må vi avbryte kontrollen for å ta personen med til legevakt, slik at vedkommende får avlagt blodprøve. Så det å ta langt flere ruskjørere enn tidligere innebærer at vi nå får færre timer på veien, sier Marthinsen.

– Skulle dere hatt mer ressurser?

– Mer politi på veien hadde hjulpet med tanke på trafikksikkerheten. Samtidig må vi være realistiske. Vi har de ressursene vi har, og må heller glede oss over den rusføreren vi eventuelt tar heller enn å erge oss over at vi får mindre tid på veien.

– For oss handler det om å prøve å bli flinkere, jobbe smartere. Og det har vi fokus på.