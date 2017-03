Det var i forbindelse med en UP-kontroll ved E6 i helgelandskommunen Trofors, at vogntoget ble oppdaget og vinket inn til siden.

Mistanken om at ikke alt var som det skulle, var berettiget. Føreren blåste rødt og resultatet indikerte 0.78 i promille. Deretter blåste han 0.88, noe som tilsier en stigende promille.

– I vogntoget ble det funnet to flasker brennevin. Den ene var halvfull og føreren erkjente at han hadde drukket alkohol mens han kjørte, sier jourhavende jurist Kaja Jørgensen i politiet på Helgeland.

Med en promille i den skalaen reduseres både dybdesyn, reflekser og avstandsbedømmelse.

Saken ble ikke mindre alvorlig ved at hangeren vogntogsjåføren kjørte rundt med, var lastet med flybensin.

Mannen ble tatt med til Mosjøen politistasjon for blodprøvetaking. Han ville ikke godta at politiet beslagla førerkortet hans og det vil dermed bli en sak for retten å avgjøre.

Mannen er norsk og hjemmehørende i Midt-Norge.

Saken oppdateres.