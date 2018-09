Kjetil tør ikke bo hjemme når det regner: – Vi går bare og venter på et nytt ras

I januar for et og et halvt år siden raste et jordstykke på flere titalls meter ut i skråningen under et boligfelt i Svartmarka i Hemnes i Nordland.

Tett inntil raskanten lå to bolighus. I boligen nærmest raskanten bodde tidligere Vegard Vang sammen med samboeren Lena Lauvås. Etter mye usikkerhet knyttet til hva som ville skje, fikk det unge paret støtte til riving av huset og flytting fra NVE. I dag har de startet med blanke ark etter at det åpnet seg en ny jobbmulighet i Bodø.

Tilbake ved raskanten bor Kjetil og Lena Brendmo, med den yngste av deres tre barn, en hund og to katter. Huset var for nært raset til å kalles trygt, men langt nok unna til at det ikke måtte rives.

Halvannet år etter raset, er det fremdeles ikke satt i gang tiltak for å sikre huset.

– Vi går egentlig bare og venter på at det skal rase enda mer, sier Kjetil til NRK.

Det var Rana Blad som først omtalte saken.

Les også: Skulle ønske huset hadde blitt tatt av ras

«Hvordan tør dere bo der?»

Kjetil har bodd på bakketoppen hele sitt liv. I dag ligger tomta deres kun ti meter unna raskanten, mens boligen ligger enda 20 meter inn på tomta. Siden raset i 2017 har de levd i frykt for et nytt ras.

Advokat Peter Wright representerer Brendmo i saken. Foto: Advokathuset Just

– Om det er uvær så sover vi dårlig. Da føler vi oss tryggere på hytta, så i denne perioden har det vært lettere å dra dit enn å være hjemme, sier han.

– Folk spør oss jo stadig vekk, «hvordan tør dere å bo der?». Vi ser at det siger mer og mer ut i raskanten, og at det er i bevegelse.

Etter å ha gått i over ett år uten å få god nok informasjon, bestemte de seg for å kontakte advokat Peter Wright. Wright mener tidsbruken og informasjonen fra NVE er kritikkverdig.

– Dette har bedret seg betraktelig i etterkant, men det er synd man må gå så langt som å skaffe seg advokat for og i det hele tatt holde seg orientert, sier Wright til NRK.

Deres tidligere naboer Vegard og Lena, sier de forstår frustrasjonen.

– Det var jo bare to hus på tomta ved raset. Når det ene er borte og de er de eneste igjen, skjønner jeg at de blir urolige, sier Vegard.

Kjetil og Lena Lauvås' tidligere naboer Vegard Vang og Lena Lauvås, flyttet til Bodø etter raset som gikk rett utenfor huset deres. Foto: Knut Martinsen / Avisa Hemnes

NVE mener det er trygt

Distriktsingeniør Vebjørn Opdahl i NVE sier til NRK at de ikke mener raset har økt faren i området. De var på befaring med Multiconsult i juni.

– Vi mener det har vært trygt å bo i huset etter raset. Huset ligger nesten 30 meter fra skredkanten, og det har falt ned rundt to meter i løpet av ett og et halvt år. Det utgjør ingen fare, sier Opdahl til NRK.

I etterkant av raset, har de skissert to mulige løsninger for tomta. Det ene er å ta ned bruddkanten og kjøre massene vekk, mens det andre er å ta ned bruddkanten, men legge massene ned i skredgropa.

NVE heller mot den siste løsningen, da dette vil koste rundt halvparten av det det ville kostet å kjøre vekk massene.

Men Kjetil reagerer på NVEs løsning.

– Hvis det er økonomi som skal avgjøre sikkerheten vår, så er ikke det riktig. Jeg håper det blir laget et skikkelig fundament, og at ikke økonomi skal avgjøre om vi kan føle oss trygge.