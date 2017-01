NVE: – En ny runde med nedbør, og det vil ikke være trygt å bo her

I går formiddag løsnet store jordmasser i skråningen mot Røyrdalen i retning Valåga i Hemnes kommune i Nordland.

Raset gikk svært nært bebyggelse. Ifølge Avisa Hemnes, som omtalte saken først, er raskanten to meter fra garasjen. Like bak er to bolighus.

Ifølge avisa hadde jordraset en bredde på godt over 40 meter. De siterer ekspertkilder som var på stedet i dag, at raset var av «betydelig» størrelse.

Til NRK anslår huseier at raset var flere hundre meter langt.

– Fikk så god utsikt

Det er Vegard Vang som eier garasjen og huset som er nærmest. Han forteller at ingen var hjemme da raset gikk.

– Jeg hadde vært ute en tur på formiddagen, og da jeg kom hjem reagerte jeg på at vi plutselig hadde fått så god utsikt.

Man blir jo skremt, og tenker over om det er trygt å være her i det hele tatt.

Vang bor sammen med sin samboer, og kjøpte huset for to år siden. Han forteller at det aldri har vært snakk om at området skulle være rasutsatt.

– Det har ikke vært tegn til skred her før. I natt overnattet vi hos foreldrene mine, men nå som været er bedre føler vi det er trygt å oppholde seg her.

– Jeg gikk på baksiden, og så at hele bakken var borte, forteller Vang. Her sammen med samboer Lena Lauvås. De har foreløpig ikke noen planer om å flytte. Foto: Jan G Buvik

Utrygt

Vebjørn Opdahl fra NVE sier til NRK at det er trygt å bo ved rasområdet slik forholdene er nå.

Vebjørn Opdahl fra NVE forteller at det er et stort sikringsarbeid som må gjøres. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Men på sikt vil det ikke være det.

– Hva betyr det?

– Det betyr at såfremt det er tørt og fine forhold, så er det ganske stabilt. Men får man en ny nedbørsstiuasjon slik det har vært de siste par-tre dagene, så vil det komme til å skje en utvikling.

– Og som man ser er det ikke store marginene inn til garasje og hus.

Må undersøke nærmere

Nå blir det en diskusjon om hva som kan gjøres. I første omgang må det grunnbores, slik at man finner ut hva slags masser som er under.

Finansieringen blir en egen diskusjon i ettertid.

– Det blir et stort prosjekt å få sikret området, så det er ikke mulig å se for seg at grunneier alene skal klare det, sier Opdahl.

Det er snakk om betydelige kostnader med tanke på sikring. Det kommer fort opp i millionbeløp.

Kan ikke selge

– Vi føler oss ikke utrygge akkurat nå, men vil nok følge med om det begynner å regne igjen, sier Vang. Foto: Privat

Vegard Vang skjønner at det blir et spørsmål hvem som til syvende og sist skal ta regninga, og sier at de må sjekke hvilke muligheter som finnes.

– Vi er ny på boligmarkedet, og har et lån å betjene også. Det er klart at det ikke er mulig å selge videre slik det er nå, med et ras på baksiden av huset.

– Nå må vi først få en oversikt over tiltak og det som må gjøres, så får vi ta der derfra, sier Vang.

Les: Slike episoder vil vi se mye mer av i fremtiden