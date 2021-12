Dyr blir viktigere for eldre under pandemien: – Blir medisin for dem

Kos, klapp og klem. Nei, nå skal vi tilbake til meteren igjen.

Men nærkontakt med dyr er det ingen som har sagt noe om?

En ponni og en kanin ble dermed god medisin for beboerne på Herøy omsorgssenter etter at den årlige Luciakonserten ble avlyst.

– Kan vi ikke ha tobente, så kan vi ha firbente, tenkte jeg.

Helena Angel har ansvaret for å holde beboerne ved omsorgssenter i aktivitet. Og da konserten ble avlyst på grunn av koronahensyn, ønsket hun å gi beboerne et ekstra hyggelig plaster på såret.

– Det ble veldig godt tatt imot. Vi vet jo at det med dyr og barn er veldig god terapi for eldre demente. Her var det en kombinasjon av begge deler, forteller hun.

Ponnien Maja var pyntet for anledningen med flette i luggen og nisselue. Kaninen Ludde er vant til å sitte på hesteryggen. Det er ikke hver gang man møter en hvit shetlandsponni inne i gangene på sykehjemmet.

Ikke smittefarlig

Angels nissekledte barnebarn og ponniens eier ble også med på besøksturen som gikk gjennom de hvite korridorene og inn i fellestua.

Etter hvert måtte kaninen Ludde løftes ned fra hesteryggen. Den svarte pelsdotten ble deretter sendt fra fang til fang, og fikk seg en god dose kos fra de mange.

Og skal vi tro veterinær og forsker Aurora Brønstad ved Universitetet i Bergen, så trenger man ikke å bekymre seg for at dyrene skal smitte deg med korona.

– Det går helt greit, fordi koronavirus vanligvis ikke slipper smitte mellom dyr og mennesker.

Aurora Brønstad er veterinær og forsker ved Universitetet i Bergen. Hun er blant annet ansvarlig faget "dyreassistert terapi" for legestudenter. Foto: Anne Sidsel Herdlevær / Anne Sidsel Herdlevær

Helsefremmende

Under koronapandemien var det rekordmange som skaffet seg kjæledyr. (Mange forsøkte også å bli kvitt dem igjen etter hvert som hverdagen normaliserte seg utpå høsten 2021)

Nærheten til dyr og natur er for mange en medisin uten bivirkninger, og har kanskje blitt spesielt viktig under pandemien når vi har vært mer isolerte.

– Kontakt med dyr kan ikke erstatte kontakt med mennesker, men det er i hvert fall bedre enn ensomhet. Det er mye selskap i et dyr, det vet vi, forteller forsker Aurora Brønstad.

Gitt at man ikke er redd de firbente. Eller allergisk.

– Hvis man tar høyde for det, så er kontakt med dyr positivt for helsen. Nivåer av stress i kroppen går ned. Det har man jo målt. Og produksjonen av lykkehormonet Oxytocin går opp.

Vi responderer kroppslig positivt på nærkontakt med dyr, forteller hun.

– Kontakt med dyr og natur er naturlig for oss.

God virkning på eldre

– Du skal være litt tøff hvis du tar en ponni inn på sykehjem, men resultatene er fantastiske.

Tone Bye er generalsekretær for Livsglede for eldre - en nasjonal sertifiseringsordning for sykehjem med fokus på aktiviteter og livsglede.

– Hva kan kontakt med dyr å ha å si for dem på sykehjem i pandemien?

– Jeg tror det har ekstremt mye å si. De fleste som bor på sykehjem i dag har en form for demenslidelse. Og mange er urolige. Og selv om man har en demenslidelse så trenger man å ha kontakt med pårørende, barn og barnebarn.

Når man ikke får det, blir mange enda mer urolig, forklarer Bye.

Tone Bye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt videreutdanning i samfunnsplanlegging. Foto: Livsglede for eldre

Teknologi og teknologibruken på sykehjem er heller ikke kommet så langt. Kommunikasjon kan derfor være vanskelig for de eldre under pandemien.

– Og da blir dyrene ekstremt viktig. Vi ser at de blir rolig, fornøyd og glad, sier hun.

Hun forteller at nærkontakt med dyr kan få ned medisinbruken på et sykehjem over tid.

Spesielt for dem som har angst og er utagerende.

– Hvis man tenker litt utenfor boksen, så er det andre tiltak som kan hjelpe. Dyrene blir medisin for dem.