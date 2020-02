Her er svarene NRK har fått på mail etter å ha stilt spørsmål til samtlige helseforetak om kjølehetter:

Helse Nord

Det brukes ikke kjølehette ved sykehusene i Nord-Norge, med unntak av UNN Harstad. Ved UNN Tromsø og ved Nordlandssykehuset var kjølehette i bruk tidligere, men man opplevde lite etterspørsel etter dette. Noen pasienter opplevde ubehag, og etter hvert ble utstyret gammelt og man sluttet å bruke det.

Det foreligger ingen planer om å ta i bruk kjølehette i behandlingen.

(Kenneth Lauritsen, kommunikasjonsrådgiver)

Helse Midt-Norge



St. Olavs hospital HF:

Kjølehetter er en del av tilbudet i forbindelse med kreftbehandling.



Helse Møre og Romsdal HF:

Har ikke kjølehette. Hadde tidligere i Ålesund, men ikke ved de andre poliklinikkene i henholdsvis Molde, Volda og Kristiansund. Når den i Ålesund gikk i stykker ble det tatt opp i avdelingsråd og besluttet å ikke anskaffe ny da St.Olav ikke hadde den gangen, dessuten ønsket vi et likt tilbud innen vårt foretak. Vi er en avdeling fordelt på alle fire sykehus i vårt foretak.

Vi informerer ikke rutinemessig om at kjøelhetter finnes ved andre sykehus, men til enkeltpasienter.

Helse Nord-Trøndelag HF:

Kreftpoliklinikken Sykehuset Levanger bruker dette regelmessig.

Kreftpoliklinikken Sykehuset Namsos har ikke slike hetter i bruk i dag.

De to poliklinikkene har felles leder som følger opp dette videre. Avdelingene godt informert om hverandres praksis og pasientene kan velge behandlingssted.

(Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør)

Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus:

SSHF tilbyr pasientene kjølehetter på poliklinikkene for medikamentell kreftbehandling ved Senter for kreftbehandling, Arendal og Flekkefjord.

(Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør)

Sykehuset Innlandet:

Våre kreftavdelinger har kjølehetter, og bruker de i behandling hvor det er vurdert hensiktsmessig.

(Line Fuglehaug, kommunikasjonsrådgiver)

Vestre Viken HF

Drammen sykehus:

Vi har ikke tilbud om kjølehette under cellegiftbehandling hos oss. Vi har ikke planer om å opprette et slikt tilbud.

Informerer alle som spør om at det finnes kjølehetter ved andre sykehus.

Bærum sykehus:

Vi har kjølehetter på Bærum sykehus.

Kongsberg sykehus:

Vi hadde en kjølehette vi fikk i gave fra Venner av Kongsberg sykehus. Den gikk i stykker og det var ikke deler å få tak i, så nå har vi ingen i funksjon.

Vi informerer ikke om at det finnes ved andre sykehus, da vi heller ikke vet hvem som har de.

Ringerike sykehus:

Vi har dessverre ikke kjølehette.

Vi informerer ikke om at det finnes på andre sykehus.

(Erik Modal, kommunikasjonsrådgiver Vestre Viken)

Sykehuset Telemark:

Vi bruker ikke kjølehette. Årsak til dette er usikkerheten rundt om bruk av dette kan resultere i spredning til hodebunn. Man kan ikke utelukke at kuldebehandling kan føre til at sirkulerende kreftceller unndrar seg cytostatikaeffekten

(Anne Augestad Larsen, avd.leder Avdeling for kreft og blodsykdommer)

Helse Vest

Helse Fonna

Helse Fonna har tre sykehus som gir cellegift, men pasientgruppene og behovene er ulike mellom disse:

Haugesund sjukehus:

Vi har kjølehetter i to ulike størrelser, av typen som ligger i fryseboks (ikke elektrisk type). Dersom pasienten har et veldig sterkt ønske om å bevare håret får de informasjon om at de kan bli henvist til Haukeland/annet sykehus, som har annen type utstyr.

Odda sykehus:

Har pt. ikke slike, dette henger sammen med at de mest toksiske kurene gjerne blir gitt ved Haugesund sykehus eller Haukeland sykehushus

Stord sykehus:

Har ikke kjølehetter og pt. ikke konkrete planer om å skaffe slike.

Helse Bergen:

Har kjølehetter og bruker det for aktuelle pasienter. Vi bruker også kjøle-hansker og - sokker for aktuelle pasienter for å forebygge problemer med negler på hender og tær.

Helse Førde:

Helse Førde har kjølehetter som de tilbyr alle relevante kreftpasienter å bruke.

(Ingeborg Mong Andreassen, kommunikasjonsrådgiver)