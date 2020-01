På kun to uker har kreftsyke Karen Hagland, med god hjelp, samlet inn 260.000 kroner til ei kjølehette ved sykehuset i Mo i Rana.

Mens det i Norge er mellom 30 og 35 slike kjølehetter, finnes dette tilbudet bare ett sted i hele Nord-Norge, nemlig Harstad.

Karen Hagland må reise til Oslo hver uke for å få cellegift. her har de kjølehette som gjør at hun slipper å miste håret for andre gang. Foto: Privat foto

Hver uke bruker Hagland derfor to dager på å reise fra Helgeland til Oslo for å sitte med ei kjølehette på hodet når hun får cellegift.

Pengene som nå er samlet inn er nok til å kjøpe inn ei kjølehette også til sykehuset på Mo.

– Tilbakemeldingen fra folk har vært overveldende. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk, sier hovedpersonen selv til NRK.

– Handler om livskvalitet

NRK har tidligere fortalt om innsamlingsaksjonen. I romjula uttalte medisinsk fagdirektør Fred Mürer ved Helgelandssykehuset at de først vil utrede behovet.

Han ville dermed ikke garantere at de vil ta imot pengene.

Distriktssjef Brage Larsen Sollund i Kreftforeninga. Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Nå engasjerer også kreftforeninga seg for å sikre et bedre tilbud også i nord.

– Vi mener det bør være et tilbud om kjølehette uavhengig av hvor man bor i landet. Vi ser at det har en stor verdi for dem som bruker det, sier distriktssjef Brage Larsen Sollund i Kreftforeninga.

Sollund mener de geografiske avstandene er et godt argument for at det bør finnes et tilbud flere steder i nord enn i Harstad.

Men enda viktigere handler det om livskvalitet, påpeker han.

– Håret er en del av identiteten og selvfølelsen din. Kreftpasienter bør slippe å bruke tid på å reise til Oslo. Den tiden bør de heller få bruke med dem man er glad i, sier distriktssjefen.

Utfordrer helseministeren

Mandag ble det også kjent at stortingspolitiker Kjersti Toppe fra Senterpartiet ber helseminister Bent Høie uttale seg i kjølehette-saken.

Toppe vil vite hva Høie vil gjøre for å sikre et mer likeverdig tilbud i alle delene av landet.

Verken Karen Hagland eller kreftforeningen er i tvil om at det er behov for mer enn én kjølehette i Nord-Norge.

De viser til at over tusen mennesker har bidratt til innsamlingsaksjonen.

– Vi tror flere vil velge dette tilbudet hvis det blir bedre kjent. Engasjementet viser at det er behov.

– Først i køen

Også kreftkoordinator Synnøve Edvardsen Valla i Rana er klar på at kjølehetta trengs på Helgeland.

– Det blir helt feil at ikke Helse Nord bare skal ha én kjølehette. Jeg håper virkelig Helgelandssykehuset tar imot pengene, sier hun.

Nå skal Kreftforeningen møte både Hagland og helseforetakene.

Hovedpersonen selv fortsetter inntil videre med den ukentlige behandlingen i Oslo. Hun håper på en snarlig løsning.

– Den dagen kjølehetta er på plass i Mo i Rana, skal jeg være den første i køen for å få behandling.