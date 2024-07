Saken oppsummert: Kreftforeningen og Ung kreft er dømt til å betale 92.500 kroner i saksomkostninger til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) etter en varemerkestrid om slagordet «fuck cancer».

Foreningene fikk i 2022 registrere ordet som et varemerke av Patentstyret, men dette ble opphevet i 2023 etter at en smykkedesigner protesterte.

Patentstyret og KFIR mener at "fuck cancer" mangler særpreg, som er et kriterie for registrering.

Foreningene er misfornøyd med avgjørelsen, spesielt siden «fuck cancer» er registrert som et varemerke av tilsvarende foreninger i Sverige og Danmark. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi syntes det var både trist og overraskende.

Det sier daglig leder i Ung kreft, Annika Fallsen Huthala, om dommen.

Kreftforeningen og Ung kreft ble i slutten av juni dømt i Oslo tingrett til å betale 92.500 kroner i saksomkostninger til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Dommen kommer etter en varemerkestrid rundt slagordet «fuck cancer».

Annika Fallsen Huthala er daglig leder i foreningen Ung kreft. Foto: Privat

– Nå har jo ikke vi sett så nøye på den dommen enda, men vi kommer til å se nærmere på om vi skal anke, sier Huthala på vegne av begge foreningene.

KFIR skriver i en uttalelse til NRK at de er godt fornøyd med dommen.

Ble først registrert som varemerke

Kreftforeningen og Ung Kreft samarbeider om konseptet «fuck cancer».

De fikk i 2022 registrere ordet som et varemerke av Patentstyret.

Men varemerkeregistreringen ble i 2023 opphevet etter at en smykkedesigner var imot dette.

Vedkommende ønsket nemlig å selge eller produsere tilsvarende varer med den type uttrykk.

– Så Patentstyret har snudd i sin vurdering, sier seksjonsleder hos Patentstyret, Knut Andreas Bostad.

Knut Andreas Bostad er seksjonssjef for design og varemerke hos Patentstyret. Foto: Trond Isaksen / Patentstyret

Årsaken er fordi «fuck cancer» ikke har særpreg, som er et kriterium for registrering.

– Det betyr at du som forbruker må se at det er en kommersiell aktør bak merket, sier han.

Kreftforeningene klaget på avgjørelsen, men KFIR fastholdt at ordmerket «fuck cancer» manglet særpreg.

Deretter tok foreningene klagenemnda til retten, fordi de mente det var et ugyldig avslag.

– Her mener Oslo tingrett, i likhet med Patentstyret og vår klageinstans, at her vil man bare tenke at det er et kamprop, sier Bostad.

Er registrert i Sverige og Danmark

Huhtala og foreningene er spesielt misfornøyd med dommen og avgjørelsen fordi «fuck cancer» er registrert som et varemerke av tilsvarende foreninger i Sverige og Danmark.

Kreftforeningen og Ung Kreft er dømt til å betale saksomkostninger. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Bostad i Patentstyret tror noe av grunnen til at Norge skiller seg ut i dette tilfellet, er fordi det er drøye 10 år siden det ble registrert i Sverige.

– Jeg tror kanskje at man har fått en annen oppfattelse av slike kamprop nå, sier han.

I tillegg peker han på at det i denne saken har vært flere instanser som har sett på saken.

– Så man har hatt en grundigere vurdering her enn man for eksempel har hatt i Sverige, oppsummerer Bostad.

Vil sikre inntekt til kreftsaken

«Fuck cancer» brukes til å vise forakt for sykdommen eller for å støtte kreftsaken – ofte i form av fargerike armbånd.

Slike armbånd selger Kreftforeningen og Ung kreft. Foto: Kreftforeningen

Kreftforeningen og Ung kreft ønsker enerett på slagordet som varemerke for å sikre at salgsinntektene går til kreftforskning og annen støtte.

Uten enerett så er de redd for at andre aktører selger «fuck cancer»-produkter uten at noe går til kreftsaken.

– Og hvis vi kan ha dette varemerket, så kan vi jo forsikre oss om at pengene går til saken, sier Huthala.

Nå står alle fritt til å benytte ordet i lignende produkter.