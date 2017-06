Kåre (64) fridde på direkten

– Jeg sa at Sommertoget hadde kjørt forbi og at huset vårt mest sannsynlig var filmet. Da satte hun seg ved siden av meg for å se på og spise middag, forteller Børli.

Med høy puls satt han hjemme i sofaen med samboeren Merethe Bjørnbak. Mens hun spiste, hadde Børli nervene i spenn.

– Ja, der er det en kajakkpadler også

FRIERI FRA KAJAKK: Kåre Børli med plakaten som ga han et klart ja fra samboeren. Foto: NRK

– Merethe fulgte med og kommenterte ting hun så. Hun er veldig pratsom for å si det sånn, ler han.

Kajakkpadleren som først så ut til å ha seil eller en åre i lufta fikk Bjørnbak til å følge ekstra med. Paret bruker ofte tid ute og særlig i kajakken.

– Jeg fulgte ekstra nøye med da jeg så kajakken, men trodde det var en nabo. Så plutselig så jeg hvem det var. Der er jo du, Kåre, der er du, sa hun forferdet mens bildet av plakaten kom nærmere.

"Merethe, vil du gifte deg med meg?"

– Jeg ble rørt og forvirra på samme tid. Det var så uventa. Jeg satt i to samtaler, sønnen min på telefon og Kåre ved siden av meg som ventet på et svar, forteller Bjørnbak lattermild.

Samtalen ble noe pussig kan Bjørnbak fortelle over telefon. Først måtte hun forklare til sønnen at samboeren frir på Tv, mens hun ga sitt svar til personen som ventet spent ved siden av.

Imponert over kreativiteten

Hvor lenge har dere vært sammen, var dette noe dere har planlagt?

– Kåre? Hvor lenge har vi vært sammen, siden 2008? Ja, siden 2008. Folk har spurt oss om vi har tenkt på å gifte oss, men det har egentlig ikke vært et hovedfokus, sier hun.

Merethe ønsket seg et ordentlig frieri dersom det skulle dukke opp. Noe hennes kommende ektemann kan bekrefte,

– NRK og NSB måtte til for at jeg skulle fri, ifølge en kamerat, sier Børli.

Gratulasjonene lot ikke vente på seg da Sommeråpent viste en tydelig video av frieriet.

IVRIGE: Fra en tidligere kajakk-tur. Forlovelsen den skal feires på hytta. Foto: PRIVAT

Sommerbryllup, med kajakk?

Å være ute i naturen er en felles lidenskap. Forlovelsen skal feires på hytta, ved kysten utenfor Bodø. De er enige om at kajakk-frieriet er en idé som kan spinnes videre på. Kanskje blir det en kajakk-kake?

– Han er lærer og kreativ, du så jo håndskriften. Jeg ble sittende og stirre på hva som sto og de fine bokstavene. Det er tydelig at han har stått på, avslutter hun.