Seksuell trakassering: Ingen bedring i statistikken

Ett år etter en samarbeidsavtale om å forebygge trakassering i fiskerinæringen ble inngått, er ikke statistikken oppløftende, melder Fiskeribladet.

– Det har skjedd veldig mye, men det har ikke skjedd så mye i statistikkene. Det er fortsatt høye tall for hvor mange som utsettes for trakassering, men bransjen har jobbet aktivt og bra. Så gjenstår det å se de helt store resultatene, sa likestillingsombud Bjørn Erik Thon til avisen etter et møte med fiskeriorganisasjonene denne uka.

Norges Fiskarlag er blant organisasjonene som deltar i samarbeidet. Generalsekretær Sverre Johansen sier dette om utfordringene rundt problematikken.

– Det handler om holdninger. Det er mange arbeidsplasser, og ikke god nok bevissthet alle steder. Det tar tid å øke kunnskap og endre holdninger, sier han til avisen.