Hauge ble onsdag kveld presentert i gult på Aspmyra stadion i Bodø.

– Det er godt det. Det er en by jeg trives godt i og som jeg har oppholdt meg i mange år. Det at jeg er tilbake for en lengre periode ser jeg frem til, sier han på pressekonferansen.

Det skal være snakk om at Hauge returnerer til Bodø/Glimt på lån ut 2024-sesongen, men med opsjon på fremtidig kjøp.

– Motivasjonen er stor. Det er en revansjelysten «JP» som sitter her.

– Hva legger du i revansjelysten?

– Det tror jeg alle som har fulgt meg de siste årene skjønner hva jeg snakker om. De siste årene har jeg mistet litt av det som kjennetegnet meg som spiller, og det håper jeg at jeg kan finne tilbake til.

Jens Petter Hauge presenteres som Glimt-spiller

På spørsmål om det var enkelt å bestemme seg for en Glimt-retur, sa Hauge at det hadde vært en lang prosess.

– Men det gikk ikke så lang tid før jeg tenkte at dette var det beste sportslige prosjektet for meg.

Hauge sier han gleder seg til å møte de gode kompisene i Glimt igjen.

Håvard Sakariassen er sport manager i Glimt, og sier at det har vært noen dager med intensiv jobbing de siste dagene for å få hentet hjem Hauge.

– Det har vært veldig intensivt de siste dagene. Så kjente jeg vel på meg i forgårs at vi var i ferd med å finne en løsning. Vi er veldig glad for at han er tilbake, sa han.

Bekreftet bud på Pellegrino

Men nyheten om at «JP» hadde returnert til Glimt var ikke den eneste nyheten som kom frem under onsdagens pressekonferanse.

For mens Glimt har jobbet intensivt med å hente hjem Håkon Evjen og Hauge, har det vært spørsmålstegn om hva som skjer med Eliteseriens toppscorer og poengkonge fra forrige sesong, Amahl Pellegrino.

Bodø/Glimt har onsdag ettermiddag akseptert et bud på Amahl Pellegrino. Foto: Kasper Holgersen / NRK

33-åringen skal ha vært interessert i et utenlandsopphold på tampen av karrieren, og nå kan drømmen gå i oppfyllelse.

Glimts sport manager, Håvard Sakariassen, bekreftet på pressekonferansen at de hadde akseptert et bud på Pellegrino.

– Jeg kan bekrefte at for én time siden så har vi akseptert et bud på Pellegrino.

Flere medier skriver at neste stopp kan bli MLS og klubben San José Earthquakes i California.

Sjettemann som returnerer til Glimt

Hauge vil dermed bli den sjette spilleren som returnerer til Glimt, etter å ha forlatt klubben:

Patrick Berg – Kom tilbake fra Lens i 2022

Marius Lode – Kom tilbake fra Schalke 04 i 2022

Fredrik André Bjørkan – Kom tilbake fra Hertha Berlin i 2022

Nikita Haikin – Kom tilbake fra Bristol City i 2023 uten å ha spilt en eneste kamp

Håkon Evjen – Kom tilbake fra AZ Alkmaar og Brøndby i 2024

Jens Petter Hauge – Kom tilbake fra AC Milan, Eintracht Frankfurt og Gent i 2024

Jens Petter Hauge i samtale med trener Kjetil Knutsen i bortekampen mot Aalesund sommeren 2020. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Hauge er Bodø-gutt og har gått gradene i Glimts ungdomsakademi.

I rekordsesongen i 2020 spilte han halve sesongen, og markerte seg med scoring og målgivende i Europacup-oppgjøret mot AC Milan.

Det gjorde at den italienske storklubben punget ut for bodøværingen og signerte ham på en femårskontrakt.

Etter å ha slitt med fast spilletid, gikk turen videre til Tyskland og Eintracht Frankfurt. Først på lån, og så permanent overgang.

Jens Petter Hauge i aksjon for Eintracht Frankfurt i møte med Bayer Leverkusen. Foto: Martin Meissner / AP

Han kom blant annet inn i ekstraomgangene i Europaliga-finalen i 2022, og ble den første nordmannen til å vinne turneringen.

I august 2022 ble han lånt ut til belgiske Gent ut sesongen.

Etter returen til Frankfurt har det blitt begrenset med spilletid. Så kom ryktene om at Bodø/Glimt jobbet med å hente den tidligere helten tilbake.