Bodø/Glimt har gjort det igjen.

I dag ble det klart at Faris Pemi Moumbagna er solgt til franske Marseille. Det bekrefter Bodø/Glimt i en pressemelding.

– Vi ønsker Faris Pemi Moumbagna lykke til i Marseille, skriver klubben i meldingen.

Den italienske sportsjournalisten Fabrizio Romano skriver på X at Moumbagna ble solgt for 8 millioner euro, som er litt over 90 millioner kroner. Bonuser kan føre til at totalpakken kommer på over 100 millioner, ifølge TV 2.

Den kamerunske spissen kom til Glimt fra Kristiansund for rundt 4 millioner i 2023.

– Moumbagna kom til Glimt for en års tid siden og har gjort sakene sine bra hos de helgule. Han ble norsk seriemester, tatt ut på landslaget og Glimts toppscorer i Conference League. Totalt noterte han seg for over 20 scoringer i Glimt på et snaut år, skriver klubben.

Solgt spillere for over 500 millioner

Samtidig kan nok et gigantsalg være rett rundt neste sving. Danske Albert Grønbæk kom til Glimt fra danske AGF for 26 millioner kroner i 2022.

Nå florerer ryktene om en overgang på rundt 100 millioner. Både britiske og italienske klubber sirkler visstnok rundt midtbanespilleren. Samtidig går det rykter om at Glimt skal ha avslått budene og at Grønbæk blir værende i Bodø, skriver TV 2.

Faris Pemi Moumbagna Født: 1. juli 2000 Nasjonalitet: Kamerun Kamper for Glimt: 49 Mål for Glimt: 23

Albert Grønbæk Født: 23. mai 2001 Nasjonalitet: Danmark Kamper for Glimt: 69 Mål for Glimt: 19



Men Moumbagna og Grønbæk er ikke de eneste spillerne Glimt har eller kan tjene gode penger på de siste årene.

Siden 2018 har klubben solgt spillere for over 500 millioner kroner.

Og bedriften Bodø/Glimt går så det griner.

Eksperter mener det er en kobling mellom Erling Braut Haaland og Bodø/Glimt sine mange spillersalg

Bodø/Glimts spillersalg siden 2018 (i kroner) Ekspander/minimer faktaboks 2018: Zoran Popovic til Røde Stjerne: 808 000 2019: Martin Bjørnbak til Molde: 5 millioner

Geir André Herrem til Kalmar: 606 000

Amor Layouni til Pyramids: 15, 2 millioner 2020: Håkon Evjen til AZ Alkmaar: 25,3 millioner

Jens Petter Hauge til Milan: 50 millioner

Kasper Junker til Urawa Reds: 21,3 millioner

Sammy Skytte til Stabæk: 2,5 millioner 2021: Patrick Berg til Lens: 40 millioner

Erik Botheim til Krasnodar: 80 millioner 2023: Joel Mvuka til Lorient: 60 millioner

Victor Boniface til Union Saint-Gilloise: 21,5 millioner

Hugo Vetlesen til Club Brugge: 90 millioner

Faris Pemi Moumbagna til Marseille: 90 millioner Totalsum: 502,2 millioner

Pengene strømmer inn

Ifølge årsrapporten for 2022 gikk klubben 71,4 millioner kroner i pluss. Da hadde de 151,8 millioner kroner i egenkapital.

Regnskapet for 2023 er ikke klare, men tallene er garantert grønne. Spillersalg er bare en del av inntektene til Glimt.

Sportslig suksess gir dem også store summer. Billettinntekter er én ting. Suksess i Europa-cupen gir både premie- og mediepenger.

Ved utgangen av 2023 sikret Glimt videre spill i serieligaen. I tillegg skal de spille kvalifisering til den største turneringen, Champions League, senere i år.

John Erik Rønning er universitetslektor ved Handelshøgskolen på Nord universitet.

I et bedriftsøkonomisk perspektiv kaller han Bodø/Glimt sin økonomiske suksess for «uvanlig god».

Overgår oppdrettsnæringen

Rønning forklarer at i bedriftsøkonomi ser men man på avkastning som en måleenhet for suksess.

– Du kan sammenligne det med hva du tjener i renter på sparepengene dine, sier han.

I 2022 hadde Bodø/Glimt har en avkastning på 61,6 prosent på egenkapitalen sin. For alle pengene sine, altså totalkapitalen, hadde klubben en avkastning på 33,6 prosent.

– Dersom du sammenlikner det siste tallet, 33,6 prosent, med hele norsk oppdrettsnæring for 2022, så hadde denne meget lønnsomme næringen en avkastning på 17,9 på sin totalkapital, forteller Rønning.

Men det har ikke alltid vært sånn.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Bodø/Glimt: Frå tigging til toppen».

Usikker bransje

For få år siden var de i førstedivisjon, med flere titalls millioner kroner i gjeld.

John Erik Rønning forteller at det ligger en del risiko i å drifte en fotballklubb.

For det første er klubbene avhengig av vellykket spillerutvikling. Slik at man over tid kan selge spiller for en betydelig høyere sum enn man kjøpte dem for.

I tillegg er som nevnt sportslig suksess en ekstremt viktig faktor.

– I disse to elementene ligger det betydelig risiko for at man feiler. Da faller vesentlige inntekter bort, sier Rønning.

Da er det en ting som er kjempeviktig for at klubben ikke skal kollapse:

– Nøktern drift over tid.

Og akkurat det har Rønning inntrykk av at er en del av Bodø/Glimt for tiden.

– Sett fra utsiden synes de å ha bygget en kultur og en strategi for driften der hele organisasjonen synes å trekke i samme retning, og der alle i organisasjonen har en felles virkelighetsoppfatning, sier han.

– Denne kulturen har blant annet brakt frem spillere som kan videreselges og også sportslig suksess i hjemlig serie og i Europa.

Universitetslektoren peker på flere usikkerhetsmomenter som ligger og lurer.

Hva skjer dersom den sportslige suksessen uteblir et år eller to?

Investeringer i administrasjon eller store utbygginger kan også være en risiko, mener Rønning.

– Å investere i sportsanlegg er vel noe av det mest risikofylte en sportsklubb kan gjøre. I alle fall hvis man ikke har en investor som kan ta sin del av den økonomiske risikoen, sier han.

Bodø/Glimt har store planer for en ny stadion.

John Erik Rønning mener det er viktig at klubben finner en samarbeidspartner som kan ta en del av risikoen for prosjektet.

– Men det synes det som om administrasjonen har forstått, basert på det jeg leser i media, sier Rønning.