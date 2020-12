Så du julestjernen i dag?

Hvert år flyr de operative skvadronene i formasjon. Opplegget er en del av Luftforsvarets trening på formasjonsflyvning, men det har også etterhvert blitt en kjær tradisjon for mange.

– Det har vært en tradisjon gjennom flere tiår. I tillegg gir det oss god trening i å fly mange samtidig. Det er sjelden vi flyr så mange fly sammen, sier sjef for luftforsvarets base i Bodø, Henning Homb.

Luftforsvarets 332 skvadron med F-35 fløy i dag over: Ørland, Trondheim, Levanger/Steinkjer, Namsos, Rørvik, Halsa og Kristiansund.

F-16-flyene fra 331 skvadron fløy over: Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Sortland, Andøya, Tromsø, Finnsnes, Sørreisa, Bardufoss, Harstad, Narvik, Evenes, Fauske og Bodø.

Neste år blir siste året med julestjerne-flyvning fra Bodø.

– Til neste år vil vi trappe ned på flyvninger med F-16. Nå hadde vi 24 fly i lufta i dag, det tror jeg ikke vi kommer til å ha neste år, sier Homb

Store deler av landet fikk fredag 11.desember se jagerfly formet som en julestjerne. Her er et bilde tatt fra lufta. Foto: Luftforsvaret

Droppet Molde, Ålesund og Brønnøysund

Luftforsvaret sier det stort sett kommer positive tilbakemeldinger, men noen negative er det:

– De negative tilbakemeldingene kommer stort sett fra de stedene vi ikke passerer. Vi skulle gjerne vært flere plasser, men drivstoffet setter begrensninger, sier Homb.

For mange innbyggere i Nord-Norge ble derimot årets julestjerne et flott skue.

– Vi var maksimalt heldige med været i Nord-Norge i dag. Det var en innertier med tanke på været, sier han.

På toppen av fjellet Askla i Ålesund hadde flere møtt frem i håp om se julestjerna. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I Møre og Romsdal var det imidlertid noen som ble skuffet. 332-skvadronen med F-35 fra Ørland hadde planlagt flyvning over blant annet Molde og Ålesund. Disse og Brønnøysund i Nordland fikk likevel ikke besøk av «julestjerna» fra Luftforsvaret.

Stian Roen forstår at noen er skuffet, men sier de hele tiden har vært tydelige på at det kan skje endringer underveis. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Det er ulike årsaker til at flyruta må endres underveis, blant annet værforhold. Vi ønsker å være ute i forkant å informere bredt ut. Vi forstår at noen er skuffet, men i all hovedsak har vi vært tydelige på at det kan skje endringer underveis, sier Major og talsperson for Luftforsvaret, Stian Roen

Roen sier at de sannsynligvis vil fortsette med tradisjonen også i fremtiden.

– Da kan vi se om vi kan komme tilbake til stedene vi ikke fikk flydd over i år ved en annen anledning.

– Ikke helt vinge til vinge

Fra bakken kan det se ut som om flyene er faretruende tett. Sannheten er likevel at det er tatt høyde for sikkerheten.

Henning Homb, som selv var med på å fly, sier hastigheten er lav etter deres standard. Marsjfarten for flyene i formasjon er på rundt 300 knop.

På godt norsk nærmere 550 kilometer i timen.

– Det er ikke helt vinge til vinge, men det er ikke langt unna. Internt i formasjonen er det også høydeforskjeller for å sikre at det hele blir gjennomført på en trygg måte, sier han.