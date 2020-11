Forsvaret hyllet Glimt-heltene med jagerfly-eskorte

Den gnistrende angrepsfotballen har vært avgjørende under Bodø/Glimt Bodø/Glimt kan slå ni rekorder . Da Glimt-heltene skylle hjem for å motta hyllesten i dag fikk de følge av et helt annet angrepsvåpen.

Forsvarets 331-skvadron, med base i Bodø, feiret seriegullet ved å stille med eskortefly på turen til Bodø.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier han sov én time natt til mandag. Da Glimt kom hjem til Bodø fortsatte festen. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Det var helt fantastisk at det kom F-16-fly på siden utenfor flyet. Det ble også litt søvn, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen om flyturen til Bodø.

Da hadde laget hans sikret Bodø/Glimts første seriegull noensinne. Et gull som ble feiret til gagns i natt, forteller treneren.

– Det ble sent og lite søvn, men utrolig gøy å feire med alle som har vært med på reisen. Det har vært en flott kveld og natt.

– Hvor mye har du sovet?

– En time. Jeg er ikke vant til dette, sier Knutsen.

F-16-fly fra Luftforsvarets 331-skvadron tok imot SAS-maskinen med gullguttene i dag. Du trenger javascript for å se video. F-16-fly fra Luftforsvarets 331-skvadron tok imot SAS-maskinen med gullguttene i dag.

– Hyggelig å stikke innom

Forsvaret trener daglig med sine F-16-fly i faste øvingsområder fra basen i Bodø. Da Glimt-heltene skulle fly hjem, valgte de et litt spesielt treningsopplegg, sier Henning Homb, sjef for Luftforsvarets base i Bodø.

– Det er en spesiell dag både for Bodø og hele Nord-Norge. Sånn sett synes vi det var fint å kunne være med og gjøre litt ære på laget.

– Ettersom treningsområdene våre ikke er så langt unna der SAS-maskinen kom opp, var det hyggelig at vi kunne stikke innom på et vis og fly inntil maskinen og nærmest eskortere Glimt-laget hjem, sier Homb.

Under innfasingen av F-35 på Ørlandet har samtlige F-16-fly base i Bodø. Det innebærer også at personellet på basen kommer fra hele landet.

– Så det er ikke bare Glimt-supportere her, men i år er det mange som har blitt det, for det har vært en fryd å følge laget, selv for meg som er fra Tromsø, sier Homb.

Bestilte veteranbuss fra London

Da flyet landet i Bodø klokken 12 ble Glimt ønsket velkommen av brannbiler med vannkanoner. Der ventet også en festpyntet toetasjes buss fra 1960, kjøpt inn fra England for anledningen.

– Jeg sa at om de var så gale å kjøpe bussen, så skulle jeg bringe den hjem. Jeg veldig fornøyd med at administrasjonen i Glimt anser meg som kvalifisert til å bringe laget hjem de siste meterne til festen, sier sjåfør Kim Tony Rustad.

Så fulgte en rundtur i Bodø, hvor folk hadde tatt turen ut i gatene i ren 17. mai-stil for å feire seriegullet sammen med Glimt-laget. På rådhuset i Bodø fortsetter festen.

I denne farkosten ble Glimt-heltene fraktet rundt i Bodø, etter hjemkomsten fra bortekampen mot Strømsgodset, hvor Glimt sikret seg sitt første seriegull. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Det har ikke Bodø/Glimts danske kantspiller Philip Zinckernagel noe imot.

– Natta har vært lang og hard, men vi hadde en super kveld. Det er fantastisk å få lov til å feire et så fortjent mesterskap. Jeg håper vi får feiret med dere, da skal vi gi klin gass, sier han.

– Aller mest skal vi feire noe som er historisk, fra Glimt ble stiftet i 1916 til det første seriegullet. Dette kommer jeg til å huske så lenge jeg lever, legger Glimt-trener Kjetil Knutsen til.