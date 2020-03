På grunn av den forverrede koronasituasjonen nasjonalt har kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen besluttet at passasjerer fra Hurtigruten eller andre større passasjerbåter ikke får gå i land i havnene i regionen.

Beslutningen trer i kraft så snart som praktisk mulig, skriver kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten i en felles pressemelding.

– Hovedgrunnen er å begrense smitte. Reisende fra utenfor regionen har større sjanse for å bringe smitte inn i regionen. Vi har foreløpig lite smitte, og ønsker å holde det slik så lenge som mulig. Det er veldig viktig med mest mulig samordnede tiltak, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel til NRK.

Også Bodø kommune gjør et lignende tiltak, melder kommunen i en pressemelding:

«Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip kommer i land – og hurtigrutepassasjerer». Forbudet gjelder ikke passasjerer som skal av i Bodø.

Også Brønnøy kommune melder at hurtigepassasjerer ikke får gå i land.

Havner som ber hurtigerutepassasjerer bli om bord i skipene:

Bodø

Molde

Ålesund

Brønnøysund

Stokmarknes

Risøyhamn

Sortland

Svolvær

Stamsund

– Viktig å samordne

I Lofoten og Vesterålen gjelder ikke forbudet lokalt reisende, som er om bord på Hurtigruten. De kan gå i land som normalt.

Forbudet gjelder for de passasjerene som ikke er lokalt reisende, altså først og fremst turister.

– Vi skjønner at folk reagerer på at de ser langtreisende turister gå rundt i gatene, samtidig som fotballturneringer og revyforestillinger lokalt blir avlyst, sier kommuneoverlege Bleidvin i Hadsel.

– Folk blir bedt om å ofre masse og tåle masse i denne situasjonen, og da må de føle at det er likhet for loven.

Stopper cruisepassasjerer

I går ble det kjent at Bergen, Oslo og Stavanger beordrer cruisepassasjerer til å bli om bord i skipene. Også Bodø fulgte etter i løpet av kvelden.

I Bergen skriver kommunaldirektør Robert Rastad at forbudet skal begrense trengsel i byen og redusere mulighet for koronasmitte, og for at gjester som kommer, ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk i Bergen.