Fikk hakeslepp da de skjønte hva spisestua var verdt: – Mange vet nok ikke hvilke skatter de har

Spisebordet: teak.

Salongbordet: teak.

Skjenken: teak.

Reolen: teak.

Du har sikkert skjønt det. Paret Bente Førde Kristensen og Hans Runar Krokstrand på Ørnes – ei bygd på nordlandskysten, har stua full av retro møbler i teak, mahogni og pasilander. Originale møbler fra 50-, 60-, og 70-tallet.

Prisen?

Nesten ingenting.

– Reolen kosta oss ei flaske vin. Mye har vi arvet. Og den kjøpte vi for to hundre kroner på den lokale bruktbutikken, sier de, og peker på nok et originalt møbel fra 60-tallet.

Siden 2016 har ekteparet på Ørnes i Meløy kommune fylt stua med skatter «ingen» andre i nærområdet vil ha. De har i alle fall ikke stor konkurranse. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Et eksemplar på Nasjonalmuseet

Da de overtok huset og skulle pusse opp for noen år siden, fikk de tak i spisestua gratis av noen bekjente.

De fikk hakeslepp da de fant ut hva de hadde fått uten å betale ei krone:

en hel spisestue av den anerkjente norske designeren Fredrik A. Kayser.

Et eksemplar av stolene står godt bevart på selveste Nasjonalmuseet.

– Vi bare «what?!» Dette har folk gitt bort helt gratis. Vi tror ikke de visste hva de ga bort. Og vi visste heller ikke hva vi fikk, sier paret.

På FINN.no selges én slik stol alene for 4.800,-.

Men det er i overkant, tror brukthandler Camilla Harbu Bielecki. Dersom hun skulle prissatt spisestuen fra Kayser, hadde hun tatt 10.-12.000 tusen for alt.

– Men ja – det er et kupp å få en slik spisestue gratis, sier hun.

Et uvanlig funn: Hele spisestuesettet med bord og stoler fra den norske designeren Fredrik A. Kayser fikk Hans Runar og Bente gratis. På FINN.no selges én slik stol alene for 4.800,-. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nasjonalmuseet: – Uvanlig

Seniorforsker ved nasjonalmuseet, Widar Halén, sier at denne stoltypen er uvanlig å finne på markedet.

– Kayser hadde en kort produksjonstid på bare tjue år. Derfor er møblene veldig eksklusive.

Møblene holder høy kvalitet og er en av de beste i norsk designhistorie, ifølge Halén.

Widar Halén, seniorforsker hos Nasjonalmuseet. Han kjente også Fru Kayser. Foto: Anne Hansteen / Nasjonalmuseet

– Kayser var en del av den første gruppe designere som skulle gjenoppbygge Norge med nye, funksjonelle møbler, sier han.

Forskeren har en oppfordring til Bente og Hans-Runar – og alle andre som måtte sitte med gamle møbler:

– Ta godt vare på dem. Og for all del ikke lakk eller bytte trekk! De er mest verdt med original overflate.

Hvis du sitter på slike møbler, og ikke vil ha dem lenger, kan de selges på åpent marked eller på auksjonshus. Halén foreslår også å gi møblene til museer i fylket der du bor.

Fredrik A. Kayser Foto: Ukjent (fri bruk) Ekspandér faktaboks Født 1924, Bergen. Død 1968.

Fredrik Andreas Kayser var en norsk møbeldesigner, og en av Skandinavias fremste i 1950–1960-årene.

Hans møbler er elegante og klassiske i uttrykket, og flere modeller har gått inn i designhistorien.

Sammen med Torleiv Hellkås deltok Kayser på Oslo Håndverks- og Industriforenings lotteriutstilling med et møblement for Smith & Skabo i 1946.

I 1947 etablerte han seg som selvstendig designer og flyttet til fødebyen Bergen. Kilde: Store Norske Leksikon

Verdt ca. 30.000 på markedet

De har flere reoler, salong- og hjørnebord, kommoder, skjenker, speil, stoler, vaser, og så videre. Alt er originalt og godt bevart.

Totalt har paret gitt i underkant av to tusen for alt.

Et kjapt søk på FINN.no hos bruktbutikken Antikkvarehuset i Oslo, viser at et lite spisebord i teak koster flere tusen kroner; 4.200,- for å være nøyaktig.

Camilla Harbu Bielecki restaurerer og selger gamle møbler og har god faglig innsikt design, møbler, interiør, og lignende. Hun er tidligere redaktør i BoligPluss. Foto: Christin Lund

Etter flere søk og en prat med Harbu Bielecki, som kjenner bruktmarkedet for møbler godt, kan vi anslå at dersom Bente og Hans-Rune skulle solgt møblene sine på markedet, kunne de hanka inn omtrent 30.000 kroner.

– Det virker som at mange ikke vet hvilke skatter de har stående. Det som selges brukt her, er ofte billig og noen ganger gratis, sier Hans Runar.

Kan det ha noe med at jo lenger ut på bygda, jo mindre bevissthet om hvor mye slikt kan være verdt?

– Nei. Det er en myte, mener Bielecki.

Hun driver bruktbutikken Tidstypisk i Oslo og Instagram-kontoen med samme navn. De restaurerer og selger gamle møbler og klær.

Teak, mahogni og pasilander Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks Teak: Et løvtre i jernurtfamilien, stammer fra monsunskogen i Sørøst-Asia. Yteveden er grågul og anvendes ikke, kjerneveden er gulbrun gyllen med mørkere tegninger, ofte med grønnlige toner før den har «modnet». Teak har mange gode egenskaper. Holdbarheten er god, likeså stabiliteten. På grunn av sine mange gode egenskaper er teak anvendt på en rekke områder: skipsbygging, vinduer, dører, parkett, møbler, hagemøbler og pyntegjenstander. Hugst av teak i Asias regnskoger ansees som et alvorlig miljøproblem, og er underlagt strenge restriksjoner mange steder. ETYMOLOGI: fra engelsk teak, portugisisk teca, fra malayalam (et sørindisk, dravidisk språk) Pasilander: Også kjent som rosentre, er veden av forskjellige arter av løvtreet Dalbergia. Den er meget kostbar, og benyttes først og fremst som finér i møbler og innredninger, men også som heltre til for eksempel treblåseinstrumenter og biljardbord og –køer. ETYMOLOGI: fra nederlandsk, visstnok fra et innfødt språk i Guyana. Arten er utrydningstruet og det har ikke vært lovlig å kommersialisere i mange år. Mahogni: Mahogni er veden fra løvtrær som tilhører særlig slektene Swietenia i Amerika og Khaya i Afrika. Mahogni kommer hovedsakelig fra Cuba, mellom- og sør-Amerika og Afrika. Brukes blant annet i skips- og båtbygging, til modeller, instrumenter og ellers når stabilitet er viktigere enn stor styrke. ETYMOLOGI: av engelsk, fra et karibisk språk. Kilder: SNL

Katten døser i en stol som Bente og Hans Runar ga 200 kroner for. På FINN.no er den verdt 1000,-. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Dette er gjennomført

Å kjøpe og finne møbler fra 50-, 60-, og 70-tallet er ingen spesielt ny trend.

I 2015 utgjorde annonser på FINN med teak/retro 1,76 prosent av annonsevolumet i Oslo. Og 0,89 i resten av landet. Siden da har det steget jevnt.

Hittil i år har de hatt 80.000 annonser med retro eller teak i overskriften, og i fjor endte tallet på 86.000.

Så mange har søkt på ord med «teak» i FINNs annonser fra 2011 til 2020. Tabellen viser at interessen har steget voldsomt fra 2017 og til nå. Tallene har FINN sendt til NRK på e-post. Foto: FINN

– Stuen er nesten som et museum, så gjennomført er det. Jeg synes dette er veldig morsomt å se, her bor det noen som tør å være tro mot egen smak og stil. Det er inspirerende, sier Harbu Bielecki.

Hun påpeker at man kan finne slike møbler i Oslo også til lave priser eller gratis, men da må man være veldig aktiv.

– Mange har lagra søk på mobilen, slik at de får varsel med én gang.

Hun antar at det handler mer om at konkurransen er større i byene, og dermed er det muligens flere som undersøker hvor mye det de skal selge kan være verdt før de legger ut en annonse.

Men at slike kupp er forbeholdt folk på bygda, tror hun ikke på.

– Jeg tror det er en myte at man får tak i slikt billig på bygda. Folk over hele landet er interessert i interiør, om man bor i bygd eller by.

