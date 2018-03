Du har kanskje sett dem i kjøkkenskapet hos besteforeldre eller i hyllene på hytta.

– Retromønster hatt en veldig oppsving de siste årene. De klare fargene og enkle mønstrene fra 50- og 60-tallet er veldig populære nå, sier keramikkekspert Tor Buaas, også frilansjournalist i fagbladet Samler og Antikkbørsen.

Buaas har jobbet med dette feltet i over 40 år.

– Det er mest interessen for designet som gjør gamle norske serviser populære. Det går i bølger, men Figgjo har vært veldig i skuddet de siste årene.

Det fantes over 100 keramikkfabrikker i Norge etter andre verdenskrig, bare tre står igjen. Noen av industridesignerne laget mønstre som er populære fremdeles. Dekketøyet deres er utstilt på museer, i Norge og i utlandet, men mesteparten blir tatt vare på av samlere.

De handler på lukkede grupper på Facebook, på Finn og på norske og utenlandske auksjonsnettsteder.

Her er sju populære samleobjekter, utvalget er gjort i samarbeid med antikvitets-eksperter, private samlere og kunstvitere.

1. «Torskefiske», liten veggplatte

SUVENIR: Dette mønsteret ble laget for turister og nå er de til salgs fra hele verden. Foto: Collectors Weekly

Design: Gerd Rødsand Bremnes

Gerd Rødsand Bremnes Prisvurdering: 500 kroner

500 kroner Fabrikk: Figgjo Fajanse/Stavangerflint AS. I produksjon fra 1965 – 1980

«Torskefiske»-serien ble først og fremst laget for turister, så mye av dette mønsteret er til salgs internasjonalt. Mønsteret er blitt veldig populært de siste tre-fire årene og verdien er mangedoblet. En tallerken som ble solgt for 200 kroner for noen år siden, kan gå for 1000 nå.

Samleren:

– Det jeg synes er så fint med «Torskefiske»-mønsteret, er at det er få farger, klare og sterke, sier Kari Vassbotn.

Vassbotn begynte å samle for fire-fem år siden og kjøpte mye på eBay fra USA.

– Foreldrene mine har det, så for meg er dette nostalgisk. Det er ikke noe annet som ligner. Du har jo folklore, men det er ikke like rent i linjene. Jeg har nok til å dekke på med serveringsfat og boller, salt og pepperbøsser og slikt i rorbua vår i Lofoten. Jeg føler det er kommet «hjem» der.

Du kan lese mer i boka «Klassisk fajanse fra Figgjo. Modeller og dekorer, 1949-1980» av Rune Stubrud.

2. «Perlehøna», eggehøne

POP EGGEHØNE: Noe av det mest kostbare på samlermarkedet nå. De mer naturtro variantene er også populære. Foto: Oscar Ødegaard

Design: Modellert av Jacob Bjorheim, dekorert av Andreas Schneider

Modellert av Jacob Bjorheim, dekorert av Andreas Schneider Prisvurdering: 12.000 kroner

12.000 kroner Fabrikk: Egersund Fayancefabrik, i produksjon 1912 – 1932

Egersund Fayancefabrik var den første steintøy-fabrikken i Norge, og det er her mange av de mest fargerike mønstrene kommer fra. Her fikk til og med fabrikkarbeiderne lov å lage egne serier. Det mest verdifulle fra produksjonen er Art Nouveau og Jugend-objektene fra 1910 til 1930, og Theodor Friestad og Andreas Ollestads formgivninger.

Samleren:

– «Perlehøna» er et ikonisk objekt, sier Oskar Ødegaard, som er administrator for gruppa Egersund Fayancesamlere på Facebook.

– Men den er nesten uoppnåelig å få tak i. «Perlehøna» er et stasobjekt å sette på bordet.

Du kan lese mer i «Gammelt norsk stentøy» av Randi Gaustad. Nasjonalbiblioteket har lagt ut hele boken digitalt.

3. «Bambus», kaffekopp med fat

STAVANGERFLINT: Objektene som ble tegnet av Inger Waage er de mest verdifulle fra denne fabrikken. Foto: Ole Gustavsen

Design: Inger Waage

Inger Waage Prisvurdering: 250 kroner

250 kroner Fabrikk: Stavangerflint, i produksjon på 1960-tallet. (Nøyaktig periode er uvisst, fordi mye av arkivene forsvant da fabrikken fusjonerte med Figgjo flint i 1969.)

«Bambus» var et av de mest populære mønstrene til Stavangerflint. Fabrikken begynte å produsere serviser i 1949 for å dekke behovet for steintøy etter andre verdenskrig. Det ble også eksportert varer til USA, Canada, Europa, Afrika og Midtøsten. Det finnes mye til salgs på eBay og Etsy også.

Samleren:

– Inger Waage var en bauta i norsk industridesign. Objektene står rundt hos alle, men alle vet ikke om de flinke designere bak, sier Ole Gustavsen, som sannsynligvis har den største samlingen av Stavangerflint.

Rektoren på arkitektur– og designhøgskolen i Oslo har flere tusen objekter, pent pakket ned i bananesker på loftet, og godt forsikret. De aller fleste designet av Inger Waage. Han har brukt 10–12 år på å erverve seg alle, både i Norge og fra mange andre land.

Du kan lese mer i «Inger Waage Design for Stavangerflint 1953-1979» av Jan Gjerde.

4. «Clupea», kaffeservise

POPULÆR: Clupea-mønsteret er meget populært, også i utlandet. Foto: beetle2001cybergreen / Flickr

Design: Turi Gramstad Oliver

Turi Gramstad Oliver Prisvurdering: 700 kroner

700 kroner Fabrikk: Figgjo Fajanse, i produksjon 1965 – 1975

Fra 1960 til 1980 dekorerte Turi Gramstad Oliver 15 serviser. I Japan, Australia, England, Tyskland, Finland, Sverige og USA kan det godt hende du blir servert mat på tallerkener som bærer navn som «Arden», «Daisy», «August», «Maja», «Astrid» og «Lotte». Med utdannelse både frå Statens håndverks– og kunstindustriskole i Oslo, kunsthåndverksskolen i Bergen og med praksis fra England var hun godt skolert da hun begynte som industridesigner.

Eksperten:

– Jeg husker frokostskiver med gulost på hvit firkantet tallerken omringet av fisk i tidsriktig blått og grønt, sier Lisbeth David Andersen, kulturjournalist i NRK.

– Turi Gramstad Oliver har vært, og er, en viktig formgiver for flere generasjoner. «Clupea» het barndomsserviset vi brukte til frokost og aftens, men ingen rundt bordet visste at Clupea betød sild. Og ingen rundt bordet brydde seg om at servise kanskje var beregnet på fisk.

Du kan lese mer om Turi-design her, hvor Jærmuséet beskriver samlingen sin

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Om Turi-design og utstilling på Jærmuséet. Sendt på NRK P2».

5. Nora Gulbrandsen-sett

SIGNATUR: En av Nora Gulbrandsens typiske teknikker som skapte diffuse linjer. Dette settet på 33 deler gikk nylig for 5000 kroner. Foto: Alfredo Barbuti / Blomqvist kunsthandel

Design: Nora Gulbrandsen

Nora Gulbrandsen Prisvurdering: 5000 kroner

5000 kroner Fabrikk: Porsgrund Porcelen, i produksjon 1930–1940

Nora Gulbrandsen var den store stjernen på Porsgrund Porcelen. Hun var den første kvinnelige designeren som satte sitt eget preg på de norske servisene. Arbeidene hennes er av og til signert NG på baksiden.

Eksperten:

– Gulbrandsen satte ganske raskt hele produksjonen på hodet. Og det fikk hun gjøre fordi alt hun tok i var en salgssuksess. Hun ville at det skulle være moderne, sier Stine Elisabeth Johansen, som er porselen og fajanse-ekspert hos Blomqvist Nettauksjon.

Andre spesielt verdifulle mønster fra Porsgrund er «Riflet» og «Glohane», som er designet av Thias Eckoff, og «Spire», designet av Konrad Galaaen.

Du kan lese mer om denne industridesigneren i boka «Nora Gulbrandsen på Porsgrund» av Alf Bøe (1994) og i «Porselen og Paramenter» (1944) av Helen Engelstad. Begge bøkene er lagt ut digitalt på Nasjonalbiblioteket.

6. «Annemarie»-sett

RETRO: De klare fargene i 70-tallsmønsteret «Annemarie» fra Figgjo Flint er superpop akkurat nå. Foto: Christian Vassdal / Figgjo AS

Designer: Kirsten Selmer Megård

Kirsten Selmer Megård Prisvurdering: 250 for tallerken. 150 for skål uten lokk. 850 for mugge og 650 for margarinskål

250 for tallerken. 150 for skål uten lokk. 850 for mugge og 650 for margarinskål Fabrikk: Figgjo flint, i produksjon 1971–1977

Dekoren ble tegnet av et funksjonshemmet barn. Designer Kirsten Selmer Megård spurte om hun kunne få bruke det. Nå er dette settet et av de mest verdifulle for samlere.

Samleren:

– Jeg samler på det fordi det er et skikkelig gladservise, sier Trine Anette Bratland.

Hun er administrator i Figgjogruppa på Facebook, med over 18.000 medlemmer. Bratland har Norges største samling av «Annemarie»-mønsteret, som hun har forsikra for 30.000 kroner.

– Jeg tør nesten ikke tenke på hvor mange objekter jeg har. Det er nok minst 50. Det er flower power, men stilreint, selv om det er fra 70-tallet.

7. «Marie», kaffekanne

BLÅTT: Dette mønsteret ble også laget i gul og grønn. Blå er mest verdt fordi det ble laget færrest av dem. Foto: Solveig Heimdal Hansen / Privat

Design: Ragnar Grimsrud

Ragnar Grimsrud Prisvurdering: 6.000 kroner

6.000 kroner Fabrikk: Figgjo Flint, i produksjon 1952 – 1960

Marie var det store pen-serviset på 50-tallet, oppkalt etter direktørens datter. Serviset skulle ose herskapelighet, samtidig som det var ment for «vanlige folk».

Samleren:

– Jeg samler på dette mønsteret fordi jeg vokste opp med «Marie» i barndomshjemmet mitt, sier Solveig Heimdal Hans.

Hun har sannsynligvis Norges største samling av dette mønsteret, med komplette kaffe- og middagssett i både blå, grønn og gul. Altså over 300 deler. Heimdal Hans er kvinnen bak Facebook-gruppa Figgjofruene.

– Etter at mor døde var det ikke jeg som var den heldige da vi skulle dele boet, broren min gledet seg også over dette gode minnet. Da var det bare å bli samler. Jeg annonserte i lokalavisen, satte opp lapper i butikken og på gatestolper, men det meste ble handlet på Facebook. Og jeg bruker det, så det er ikke bare pynt!

8. «Blåveis», tallerken

HÅNDMALT: Ekte porselen fra 1897–98 etter tegning av Gerhard Munthe, enkelte konturer og linjer trukket opp i gull. Foto: Telemark Museum

Design: Gerhard Munthe

Prisvurdering: 800 kroner

800 kroner Fabrikk: Porsgrund Porselen. Tegnet i 1892, i produksjon fra 1893

Gerhard Munthe fikk trolig det første kunstoppdraget for norsk industriproduksjon. Han var også en av de første kunstnerne som malte motiv på et norsk servise. Han er en del av en tradisjon: Adolph Tidemands malerier ble brukt som forbilde for mønstre allerede på 1850-tallet og Kitty Kielland malte «Bækkeblom»-serviset rundt 1900. Odd Nerdrum har malt seg selv som motiv på en kopp i nyere tid.

Eksperten:

– «Blåveis» er et typisk samleobjekt, sier Inger Helene Stemshaug, kurator for glass og keramikk på Kunstindustrimuseet.

– Munthes dekor er malt i blå underglasur og har hentet mange trekk fra de tradisjonelle underglasur-dekorene stråmønster og svibelmønster. Samtidig forsøkte Munthe å skape et norsk motstykke ved å bruke nettopp en blåveis som utgangspunkt, og dette i en tid med sterk nasjonal bevissthet.