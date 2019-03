– De gamle lampene har en ekthet og originalitet som skiller seg ut blant alle de masseproduserte tingene, sier Camilla Harbu Bielecki, gründer av Tidstypisk.

Hun mener at trenden nå er å innrede mer personlig og unikt ved å mikse gammel og nytt, dyrt og billig.

Hvilke retrolamper er mest pop?

– 70-tallet er tilbake i interiøret, og lamper i messing og glass. Bordlamper i keramikk og lamper med kupler er også populært. Lampene må gjerne ha patina slik at vi ser at de har en historie.

Her er et håndplukka utvalg norske lamper fra rundt 1940 til 1980:

1. Skrivebordslampa «1001»

Lampa for de tusen hjem. Foto: / Blomqvist

Design : Ukjent

: Ukjent Produsent : Luxo

: Luxo Periode: 1937

1937 Verdi: Ca. 2000 kroner

Dette er kan hende den mest kopierte blant de norske lampene. Designeren er ukjent, grunnleggeren av firmaet Luxo, Jac. Jacobsen, kjøpte rettighetene til å produsere den. Denne lampa har fått mange prestisjetunge priser innen industriell design opp gjennom årene.

Hemmeligheten lå i den fjærbalanserte armen: Den ga bevegelsesfriheten og lyset kunne rettes dit man ville. Det endret arbeidsmiljøet for alltid.

Over 25 millioner slike Luxo-lamper er blitt solgt over hele verden. (På gresk betyr luxo «jeg lyser».) Den har også blitt filmstjerne, som den søte logoen til animasjonsfilmselskapet Pixar. De valgte den fordi den aller første filmen selskapet produserte – kortfilmen «Luxo, Jr.» – handler om to lamper som leker med en ball.

Ekspertkommentar:

– En suksesshistorie innen norsk lampeproduksjon, selv om designet knapt kan sies å være norsk. Klart og tydelig basert på den engelske «Anglepoise»-modellen, sier Tor Henrik Fjelldal på Blomqvist, seniorekspert på moderne design og antikviteter.

2. Kulependel «S/1019»

Rene geometriske former var signaturen til designeren Birger Dahl. Foto: Utopia Retro Modern

Designer: Birger Dahl

Birger Dahl Produsent: Sønnico

Sønnico Periode : 1946

: 1946 Verdi: Ca. 3000 kroner

En klassisk takpendel laget med en spesiell vri til forskjell fra den mer tradisjonelle kuleformen.

Det var sjefsdesigneren på Sønnico-fabrikken som sto bak denne takpendelen i opalglass og messing. Birger Dahl er en av pionerene i norsk lampedesign, som også var med å skape den skandinaviske designet.

Rene geometriske former var signaturen til Dahl. Han laget flere klassikere, som du vil se lenger ned i denne lista.

Ekspertkommentar:

– En fin klassisk modell, nærmest som en blomst snudd opp ned. Tidlig Birger Dahl-design, kommenterer retrospesialist Mats Linder.

Denne modellen var signaturlampe for fabrikken like etter krigen, slik ble eskene merket da ble sendt ut i landet like etter krigen. Foto: Mats Linder

3. Lysekrone i messing

Store, stilrene og minimalistiske lysekroner i messing er populære, hvis du får tak i dem. Foto: Utopia

Design: Jonas Hidle

Jonas Hidle Produsent: Høvik Verk

Høvik Verk Periode: 1950

1950 Verdi: 20.000 – 30.000 kroner

Denne sjeldne lysekrona i messing produsert for Christiania Glasmagasin. Den er 65 cm i diameter og 100 cm høy. De fleste lampene til Hidle ble spesialbestilt, slik som denne.

Lysekronemesteren hadde stor spennvidde i designet sitt. Du kan se lampene hans blant annet på rådhuset i Oslo, i Håkonshallen og Hotel Norge i Bergen, i Nidaros domkirke, i Winnipeg Concert Hall i Canada og i J.F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington D.C.

Ekspertkommentar:

– Dette er en veldig eksklusiv lysekrone med høy kvalitet i både materialer og utførelse, sier Fabio Carlesi på Utopia Retro Modern.

– Lampen representerer en modernisering av den klassiske kronen. Lysenes egenskaper er satt i fokus og filtrert slik at den ikke blender.

4. Bordlampa «S-30016»

Skjermen er laget i lakkert platealuminium og vippestangen er i messing. Foto: Blomqvist

Designer: Birger Dahl

Birger Dahl Produsent: Sønnico

Sønnico Periode: 1952

1952 Verdi: Ca. 3000 kroner

Lampa med det beskjedne navnet «S-30016» ble tegnet av en av pionerene i norsk lampedesign, Birger Dahl. Denne finnes også med bordfeste, da koster den litt mer.

«S-30016» var en av de to første norske lampene som fikk gullmedalje under Triennalen i Milano i 1954. Denne utstillingen for arkitektur og industridesign har vært arrangert hvert tredje år siden 1933, og prisene henger høyt enda.

Modellen ble redesignet og satt i produksjon igjen i 2013 av det norske lysdesignbyrået Northern, og er nå kjent som «Birdy». Den kommer også nå i variasjonene bordlampe, stålampe og lampett til vegg (se hovedbildet øverst i saken).

Denne bevegelige bordlampa er inspirert av origami, japansk papirbrettekunst. Foto: Byggekunst

Ekspertkommentar:

– Ikke en tilfeldighet at denne modellen har gått i nyproduksjon. Elegant og pen med god funksjonalitet, sier Tor Henrik Fjelldal på Blomqvist, seniorekspert på moderne design og antikviteter.

Her kan du lese mer om Birger Dahl.

5. Keramikklampe

Skjermen på denne lampa er sannsynligvis original, ofte er stoffskjermene byttet ut etter slitasje fra tidens tann. Foto: @Tidløst

Designer: Otto Mulders

Otto Mulders Produsent: Arnold-Wiig fabrikker

Arnold-Wiig fabrikker Periode: 50-tallet

50-tallet Verdi: 850 – 1000 kroner

Denne elegante, tidløse keramikklampa i grått og blått er signert den nederlandsk-norske keramikeren Otto Mulders.

Fabrikken i Halden laget lamper fra like etter krigen til den delen av produksjonen ble overtatt av Høvik Lys på 70-tallet. Bjørn Engø var deres hoveddesigner rundt 1950, du kan se en av hans lamper på neste bilde.

Ekspertkommentar:

– Dette er godt håndverk, lampen har tidløs design og nøytral farge som passer i mange ulike interiører, sier Camilla Harbu Bielecki på Tidstypisk.

– Legg merke til hvordan den originale skjermen matcher mønsteret på lampen.

6. Taklampe

Svevende taklampe i klassisk skandinavisk design. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Designer : Bjørn Engø

: Bjørn Engø Produsent: Arnold Wiigs fabrikker

Arnold Wiigs fabrikker Periode: 1950

1950 Verdi: 3500 – 4000 kroner

Denne lekre lampa er typisk for etterkrigsmodernismen da det skandinaviske designet fant formen sin. Denne er laget av messing og såkalt overfangsglass. Den er en halv meter høy og litt større i bredden.

Bjørn Engø var en allsidig interiørarkitekt og designer som laget belysningsarmaturer i tillegg til stoler, dekorasjonsstoffer, smykker og emaljerte fat og skåler.

Idag er han mest kjent for elokserte arbeider i aluminium for Emalox. I 1968 ble Emalox tildelt «Merket for god design» for flere ting Engø hadde tegnet.

Ekspertkommentar:

– Denne reflektorlampen med to glasskupler ble vist på «Norway Designs for Living»-utstillingen i Chicago 1951 og ble en bestselger, sier Denise Hagströmer, doktor i design og seniorkurator på Nasjonalmuseet.

– Nylig ble den en del av Nasjonalmuseets samling. Lampen har en leken air av framtidsoptimisme over seg, med inspirasjon fra den internasjonale designscenen.

7. Pendellampa «Jenta»

Denne snorpendelen blir regnet som designerens hovedverk. Foto: Utopia

Designer : Birger Dahl

: Birger Dahl Produsent : Sønnico

: Sønnico Periode: 1955

1955 Verdi: 15 –20.000 kroner

Dette er den andre gullmedaljevinneren fra Triennalen i Milano i 1954, litt av et år for Birger Dahl.

«Jenta» fikk navnet sitt på grunn av den avrundede formen med innsving. Pendellampa er laga av messing og lakkert aluminium.

Den vakte oppmerksomhet allerede da den kom, og regnes som en klassiker. Modellen «S-10053» er relansert av Northern med det nye navnet «Dokka» i 2016.

Ekspertkommentar:

– Denne lampen representerer en av høydepunkter i Scandinavia design-epoken, sier Fabio Carlesi på Utopia Retro Modern.

– Elegant og tidløs, med harmonisk form. Denne triovarianten er svært ettertraktet og sjelden.

8. Takpendelen «10056/57»

De gamle takpendlene passer godt sammen med mer moderne møbler. Foto: / Blomqvist

Designer: Birger Dahl

Birger Dahl Produsent: Sønnico

Sønnico Periode: 1956

1956 Verdi: Ca. 4000 kroner

Lampeprodusenten Sønnico gjorde mange forsøk på å komme ut av den norske tradisjonen med stoffskjermer, inspirert av amerikansk industridesign. Deres sjefdesigner Birger Dahl påvirket belysningen både i private hjem og i det offentlige rommet.

Denne pendelen lyste blant annet opp i Statsrådsalen på Stortinget. Den ble laget i flere varianter.

Pendlene i Statsrådsalen på Stortinget. Foto: Karl Teigen / Nasjonalmuseet

Ekspertkommentar:

– Birger Dahls gode form– og materialsans var uomtvistelig, sier Tor Henrik Fjelldal, seniorekspert på moderne design og antikviteter på Blomqvist.

– Denne har en herlig konisk form og en fin kombinasjon av materialer.

9. Pendellampa «4217»

En kafé i Oslo har fått tak i flere kupler og har brukt dem på en ny måte. Foto: Erik Haslestad / Hadeland Glassverk

Designer: Jonas Hidle, Kjell Munch eller Arnulf Bjørshol

Jonas Hidle, Kjell Munch eller Arnulf Bjørshol Produsent: Høvik Verk

Høvik Verk Periode: 1956

1956 Verdi: 1500 – 4000 kroner

Høvik Verk hadde omkring femti forskjellige taklamper og pendler i produksjon i 1956, i sine glansdager. De ble laget av opalglass, ugjennomsiktig hvitt glass, med eller uten dekorasjoner. Prisen varierer ut fra størrelsen på kuppele og lengden på stanga.

Lampa er en av flere arkivlamper som går i ny produksjon denne våren hos Hadeland Glassverk, i modernisert form med gjennomsiktig glass.

Pendel fra Høvik Verk med kuppel, matt med malte render. Benyttet som belysning i klasserom, Asker skole, står det i den gamle brosjyren. Foto: Høvik Verk / Mats Linder

Ekspertkommentar:

– Slike nøytrale lamper fungerer i gamle som nye boliger, sier retrospesialist Mats Linder.

– Denne kan plasseres alene eller som gruppe. Den blir stadig vanskeligere å finne fordi slike kupler har en tendens å knuses over tid.

10. Takpendel

Mennesket skulle lande på månen på denne tiden, denne lampa er tydelig inspirert av romfarten. Foto: Nomanordic

Designer: Birger Hammerstad

Birger Hammerstad Produsent: T. Røste & Co

T. Røste & Co Periode: 1960

1960 Verdi: 2500 – 5000 kroner

Denne rav-fargede glasskuppelen måler 28 cm i diameter. Den ble også laget med røkfarget glass med aluminium eller kopper, som gir et rødere skinn inni lampa.

Designeren Birger Hammerstad har ikke fått sitt kapittel i Norsk kunstnerleksikon, som mange av kollegene sine. Men han har en lang karriere bak seg som tegner på den forlengst nedlagte og legendariske lampefabrikken T. Røste, og seinere Modum Glass.

Lampefabrikken T. Røste er også overraskende lite dokumentert. Dette var en av de største lampeprodusentene i Norge i forrige århundre, og mange av lampene står igjen som klassikere.

Ekspertkommentar:

– Denne lampen håper jeg virkelig en produsent snart huker tak i, sier retrospesialist Mats Linder.

– Lampen har fantastisk fin lysspredning. I tillegg har den et skulpturelt preg som gir identitet til rommet. Fungerer bedre alene enn i gruppe.

11. Taklampe

Glass og messing, det blir ikke mer moderne. Foto: Frode Larsen / Høvik verk

Designer: Kjell Munch, sannsynligvis sammen med Jonas Hidle

Kjell Munch, sannsynligvis sammen med Jonas Hidle Produsent: Høvik Lys

Høvik Lys Periode: 1962

1962 Verdi: 1200 – 1500 kroner

Denne 20 cm høye taklampa har messingarmatur og er laget av blåst glass med luftbobler, såkalt luseglass.

Kjell Munch var belysningskunstner og jobbet lenge for Christiania Glasmagasins tegnekontor. Han tegnet mange lamper for kirkerom, og til norske hjem. Han vokste selv opp i et av Norges villeste hjem, og restaurerte Villa Fridheim som voksen.

Jonas Hidle var en av kollegaene til Munch. Han var brukskunstner, og designet lysarmaturer for nær sagt alle offentlige bygg i Norge.

Ekspertkommentar:

– Slike lamper i luseglass og messing var svært populære på 1970/80-tallet, sier Knut Arne Brembo som er ekspert i moderne design og kunst på Blomqvist.

– I dagens auksjonsmarked har kjøperne foreløpig ikke helt fått øynene opp for disse, men det kan fort endre seg.

12. Vegglampe «Butterfly»

Lampa med det vakre navnet sprer lyset på en avansert måte, indirekte og varmt. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

Designer: Sven Ivar Dysthe

Sven Ivar Dysthe Produsent: Arnold Wiigs Fabrikker (AFW)

Arnold Wiigs Fabrikker (AFW) Periode: 1963

1963 Verdi: Ca. 2000 kroner

Denne lille formbøyde lampa i messing ble først designet i 1964. Det er designerens mest kjendte og utbredte modell.

Seinere ble den produsert av Høvik Lys, og i 2008 tok Northern tak klassikeren og relanserte den. Vi snakker altså om nok en klassiker.

Slik beskrev Dysthe den selv:

«Butterfly» a shining philosophy around white wings

Woven into a connecting body a brightness that melts into the eye

glittering without glitter

Flying without flight

Living without life

Just as plain and simple as that

Simple simplicity

Ekspertkommentar:

– Sven Ivar Dysthe har fortalt meg at «Butterfly» kom til da han klippet noen biter fra en skoeske, han brettet dem sammen til denne formen, sier retrospesialist Mats Linder.

– Dysthe er kjent for å leke med geometriske former, akkurat som i denne lampen.

13. Stålampe «Type nr. 959»

Lampa gir godt lyst der man trenger det. Foto: @Tidstypisk

Designer: Dag Rognlien

Dag Rognlien Produsent : T. Røste & Co.

: T. Røste & Co. Periode: 1960

1960 Verdi: 2500 – 3000 kroner

Denne klassikeren er rundt 140 cm høy. Den kan stilles opp eller ned etter behov, og ble veldig populær. Derfor er det fremdeles mulig å få tak i den. Industrielle lamper i lakkert metall, krom og stål er trendy.

Den er av lakkert metall i flere farger; svart, grønn og brun. Regulerbar, lett og stabil, som det står i produktbeskrivelsen.

Dag Rognliens lese- og arbeidslampe som kan stilles opp og ned etter behov. Foto: Mats Linder / T. Røste & Co.

Ekspertkommentar:

– Dette er et norsk lampeikon, som skiller seg fra mange andre stålamper med sitt tidstypiske design, sier Camilla Harbu Bielecki på Tidstypisk.

– Utrolig tøff, og det gjør ikke noe om den er litt slitt i lakken. Gir rommet særpreg på 1-2-3.

14. Taklampa «S-14048»

Retroekspert Camilla Bielecki anbefaler å la være å pusse messingen, for å få en røffere stil med mer patina. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

Designer: Gudmund Elvestad

Gudmund Elvestad Produsent: Sønnico

Sønnico Periode: 1965

1965 Verdi: 3 – 4000 kroner

Denne taklampa regnes som et klassisk eksempel på skandinavisk design. Den er tidstypisk laget i såkalt eloksert aluminium, her ligner det på messing som var så populært på 60-tallet.

Gudmund Elvestad var som så mange andre lampedesignere en allsidig designer. Men i motsetning til mange av de andre som var arkitekter i bånn, er han mest kjent for sølv- og emaljearbeidene sine. Han var først og fremst gullsmed, og laget lamper på frilansbasis.

Ekspertkommentar:

– Dette er en tidløs lampe som representerer norsk design fra perioden, sier Brian Noguera-Gabrielli, daglig leder i Skogen Design.

– Norske lamper fra 1930-1970 er dessverre fortsatt lite dokumentert. Det er behov for bøker og artikler om temaet. Denne modellen er lett å like, og den er laget av den viktigste lampeprodusenten i Norge. Funksjonell og enkel, og samtidig vakker.

15. Konglependel

En oppsiktsvekkende lampe, som fremdeles er ettertrakta blant lampenerder. Foto: Andreas Harvik / S�nnico a/s

Designer: Sven Ivar Dysthe

Sven Ivar Dysthe Produsent: Sønnico

Sønnico Periode: 1966

1966 Verdi: Ca. 4000 kroner

Denne 40 cm høye taklampa i eloksert og lakket aluminium, er i klassisk etterkrigsmodernistisk stil.

Sven Ivar Dysthe var først og fremst møbeldesigner, og både møblene og lampene hans fra 60-tallet selges fremdeles over hele verden.

Ekspertkommentar:

– «Konglependelen» er sjelden, og ettertraktet blant samlere, sier Knut Arne Brembo, ekspert i moderne design og kunst på Blomqvist.

16. Vegglampe

Designet på denne lampa av glass og stål peker framover mot 70-tallet. Foto: Utopia

Designer: Jonas Hidle

Jonas Hidle Produsent: Høvik Verk og Hadeland glassverk

Høvik Verk og Hadeland glassverk Periode: 1968

1968 Verdi: Ca. 3000 kroner

Denne vegglampa er et av mange eksempler på samarbeid mellom glassblåsere på Hadeland og gjørtlere, altså en metallhåndverker, på Høvik Verk.

Hovedmaterialene i Hidles arbeider er av glass og messing, begge anvendt i en rekke forskjellige teknikker og oftest sammen. Her er det brukt stål.

Ekspertkommentar:

– En fin vegglampe hvor glasskunstneren og designeren Jonas Hidle møtes i et produkt som tar pulsen på samtidens stilinteresser fra for eksempel italiensk op- og popdesign, sier Fabio Carlesi på Utopia Retro Modern.

– Den er produsert for å kunne inngå i alt fra små rom til stemningsbelyste nybygg.

Her kan du lese mer om Jonas Hidle.

17. Hengelampe «Acrylux 7697»

Glass er tidløst, den enkle stilen i det skandinaviske designet er anvendelig. Foto: Nasjonalmuseet

Designer: Jonas Hidle

Jonas Hidle Produsent: Høvik Lys

Høvik Lys Periode: 1969

1969 Verdi: 1500 –2000 kroner

Denne stilige lampa er støpt i pleksiglass og akryl, som var moderne materialer på den tiden. Taklampa er 35 cm høy.

Acylux-serien har også en stålampe, «5772», med fot av børstet stål. Begge variantene er en del av Nasjonalmuseets samling. Den finnes også som bordlampe.

Ekspertkommentar:

– «Acrylux»–serien ble opprinnelig tegnet for den danske produsenten Kemp & Lauritzen, og besto av gulv-, bord- og taklamper, sier Knut Arne Brembo, ekspert i moderne design og kunst på Blomqvist.

– Fra slutten av 1960-tallet ble de også produsert hos Høvik her i Norge. Dette er populære lamper som alltid går bra på auksjoner.

18. Bordlampe «S/30023 Polmak»

Prisbelønnet lampe i metall. Foto: Blomqvist

Designer: Gudmund Elvestad

Gudmund Elvestad Produsent: Sønnico

Sønnico Periode: 1969

1969 Verdi: Ca. 4000 kroner

Denne lampa fikk «Merket for God Design» i 1969. Den er 43 cm. høy og laget i forniklet og grålakkert metall.

Designer Elvestad var leder for metallinja ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og har spilt en viktig rolle for utdannelsen av gullsmeder og metallkunstnere i Norge.

Ekspertkommentar:

– Denne modellen er en fin eksponent for den mer kantete, vinkelrette sektsitalls-estetikken som avløste femtitallets mer organiske tilnærming til formgivningen, sier Tor Henrik Fjelldal på Blomqvist, seniorekspert på moderne design og antikviteter.

– Den gir i tillegg fint lys og er heller ikke for prangende i uttrykket.

19. Bordlampe

Messing er populært og passer godt til de mørke fargene som er i vinden nå. Foto: @Tidstypisk

Designer: Ukjent

Ukjent Produsent: Mikkelsen & Sønner

Mikkelsen & Sønner Periode: 1970

1970 Verdi: Ca. 600 kroner

Denne bordlampa fra Mikkelsen & Sønner er en av de som er tatt vare på fra en av de mange lokale lampefabrikkene. Denne er fra tiden da messing var populært, og nå er tiden inne for å pusse slike retro-objekter blanke igjen.

Fabrikken i Hallingdal gikk under navnet Lysebo, nå er den revet til fordel for en parkeringsplass. Men mange av lampene lever i beste velgående på bruktmarkedene.

Ekspertkommentar:

– Slike retro skrivebordslamper finnes i mange former og varianter og kan kjøpes nokså rimelig, sier Camilla Harbu Bielecki på Tidstypisk.

– Disse lampene har gjerne litt bruksspor, men det gir fin patina. Like trendy og praktisk i dag som den gang.

20. Bordlampe

En av Lars Hidles siste lampedesign etter en mannsalder i industrien. Foto: Utopia

Designer: Sannsynligvis Jonas Hidle

Sannsynligvis Jonas Hidle Produsent: Høvik lys

Høvik lys Periode: 1980

1980 Verdi: 1500 – 2000 kroner

Her har 80-tallet overtatt for glass, messing og nøktern stil. Fargene skapte en brå overgang, men det typisk praktiske og enkle designet henger ved.

Denne lampa kan dreies i en vinkel på 45 grader og gjør den til en praktisk skrivebordslampe. Finnes også som stålampe, og i svart, hvitt – og messing.

Ekspertkommentar:

– Her møtes popdesign med postmodernisme og funksjonalitet i en svært vellykket Høvik-serie fra 80-tallet, sier Fabio Carlesi på Utopia Retro Modern.

21. Vegglamper

Designer Hidle var spesialist på å forene gammelt og nytt. Foto: Blomqvist

Designer: Jonas Hidle

Jonas Hidle Produsent: Høvik lys

Høvik lys Periode: 1980

1980 Verdi: Ca. 2300 kroner

Disse to lampettene er laget av messing og er 34 cm. høye.

Designeren Jonas Hidle jobbet mye i metall, og var kjent som lysekronemesteren. Stryningen var spesielt kjent for å forene fortid med et moderne formspråk.

Ekspertkommentar:

– Disse lampene er i solid kvalitet, tunge og med en nydelig form, sier retroekspert Mats Linder.

Anbefalt videre lesing: