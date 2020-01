Når stormen raser, foretrekker de fleste av oss å krype under en varm dyne i et rom med stabile vegger.

Men ikke Waldemar (7) fra Ørnes i Meløy.

I morfarens (tette) telt fra tidlig 80-tall har han sovet ute hver natt siden august i fjor, og har ingen planer om å flytte inn på gutterommet med det første.

– Jeg skal sove ute i hvert fall til jeg blir ti år! Sier Waldemar entusiastisk til NRK.

Det var lokalavisa Kulingen som først omtalte saken.

Familien bor rett ved havet, og til tross for vindkast og regn:

– Jeg sover mye bedre ute enn inne. Da jeg sov inne, lekte jeg før jeg la meg. Men nå bare legger jeg meg, får nattakos, og sovner som en stein, forteller han.

– Det har jo vært et fryktelig uvær den siste tiden, blir du ikke redd i stormen og vil sove inne?

– Nei, jeg vil sove ute. Jeg blir ikke redd. Jeg blir bare redd av lyn og torden når jeg er ute.

Selv om morfarens telt fra tidlig 80-tall har gjort en god jobb til nå, ønsker Waldemar seg et større telt slik at han kan ha overnattingsgjester. Foto: Astrid Berbusmel / Kulingen

«Jeg vil ikke sove på rommet, der er det skummelt»

Det hele begynte med at de satte opp et telt til å leke i på dagen i fjor sommer. Så sa mor Bente Førde Kristiansen sa at det var helt greit hvis sønnen hadde lyst til å sove ute den natta.

– Jeg tenkte mye på det den dagen og fant ut at jeg ville gjøre det, sier Waldemar.

Men en dag i september høljet det ned, og Waldemar måtte sove inne på grunn av oversvømmelse i det lille teltet.

Løsningen ble å bygge et terrassetak over verandaen slik at Waldemar ikke skulle bli nedsnødd eller oversvømt.

– Kvelden etter kom han inn i stua og sa «jeg vil ut i teltet mitt igjen. Jeg vil ikke sove på rommet, der er det skummelt», forteller Bente.

Da hentet de morfars telt, og i det har Waldemar sovet hver natt siden – med unntak av overnattingsbesøk.

– Hva sier vennene dine til at du sover ute?

– De synes det er kult og litt rart.

Nå ønsker Waldemar seg et større telt slik at han får plass til overnattingsbesøk av bestekompisen Alfred.

– Hva er det som er så bra med å sove ute?

– Frisk luft og lyden av bølgene, svarer han momentant.

– Blir dere som foreldre bekymret når det stormer ute?

– Vi er litt bekymret når det stormer som verst, men Waldemar bryr seg ikke, svarer Bente.

Med sovepose, pledd og varmeflaske sover syvåringen i T-skjorte, truse og sokker hver natt, julaften som hverdager.