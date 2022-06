Ambulansearbeider Fridtjof Riiber ved Kjøpsvik Ambulansestasjon mener små stasjoner som Kjøpsvik, ofte har ugunstig timefordeling og dårligere betalt en ved større stasjoner, som Narvik.

Eksempelvis kompenseres en vakt, på 24 timer, med lønn for 14 timer. Til sammenligning blir ansatte med samme stilling kompensert for 18 timer for samme vakt ved UNN i Narvik.

Riiber mener tiltakene for å fylle den mangelfulle vaktplanen ikke er tilstrekkelig, til tross for at de ansatte har ytret problemet i tre år. Ansatte har gjentatte ganger uttrykt et ønske om flere tilkallingsvikarer, opplyser han.

– Kun en av arbeiderne i ambulansen må være sertifisert som ambulansearbeider, det betyr at andre stillingen kan fylles av helsefagarbeidere, sykepleiere eller noe lignende, forklarer ambulansearbeideren.

Underbemannet

Stasjonen i Kjøpsvik krever 7 fulltidsstillinger for å opprettholde beredskapen hele døgnet. Ifølge Riiber ønsker ledelsen ved UNN at disse 7 skal fylle inn for hverandre dersom noen er utilgjengelig.

Det betyr at stasjonen til tider er svært underbemannet, bemerker han.