11. juni 2009 erklærte Verdens helseorganisasjon fase seks i epidemien med det nye influensaviruset A(H1N1).

Eller svineinfluensa.

Dermed var den pågående svineinfluensa-epidemien definert som en pandemi der smitten ikke lenger var begrenset geografisk.

Fase seks betyr at spredningen er økende, og at det er vedvarende smitte i befolkningen på flere kontinenter.

Da WHO erklærte fase seks, var det registrert smittede i 74 land, men foreløpig var ingen dødsfall meldt i Europa.

I Norge var det registrert 13 personer med bekreftet smitte.

Den 1. oktober 2009 ble vaksinene Pandemrix og Focetria godkjent for bruk mot influensa A(H1N1) i Norge. I hovedsak var det Pandemrix som ble tatt i bruk her i landet. I løpet av høsten ble vaksinen sendt ut til alle kommuner. Om lag 45 prosent av befolkningen ble vaksinert i den største vaksinasjonskampanjen i landets historie.

Den 10. august 2010 erklærte WHO at epidemien med influensa A(H1N1) var over.

Den første pandemien i det 21. århundret utløste en enorm respons i norsk helsetjeneste. Hundretusener av pasienter ble undersøkt og behandlet, rundt 1300 fikk sykehusbehandling, hvorav nær 200 i intensivavdeling.

Det viser oppsummeringen ett år etter. Undersøkelser viste videre at 60 prosent av befolkningen hadde målbar immunitet mot viruset i begynnelsen av 2010, enten som følge av vaksinasjon eller fordi de hadde blitt smittet av viruset.

Fra influensasesongen 2010-2011 var vaksine mot svineinfluensa A(H1N1) inkludert i den årlige influensavaksinen.



Kilde: FHI