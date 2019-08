Idyllisk reklameplakat for Arctic Race of Norway viser sted sykkelrittet aldri vil gå

Neste uke går verdens nordligste sykkelritt av stabelen for syvende gang.

Fire etapper. 693,5 kilometer. 39 kringkastere. Om lag 9,6 millioner som seere benker seg for å følge med.

Arctic Race of Norway skal gå i spektakulære omgivelser i Lofoten og Vesterålen. Flere storlag står på startstreken.

Men slik annonserer de rittet i lokalavisen:

ANNONSE: I lokalavisen er denne plakaten trykket flere ganger. Foto: Skjermdump

Her er det noe som skurrer for turismemagnat, Paal Arnesen. Rittet skal ikke gå her.

– Jeg ringte og varslet fra til arrangøren. De sa at «Lofoten er Lofoten». Da sa jeg: «Men dette er jo en øy. Dere skal ikke starte før på Å», sier Arnesen.

– Manipulert

Han har kjørt og guidet turister med båt i Værøy i 42 år.

Værøy ligger i Lofoten, hvor rittet går, men likevel et godt stykke fra løypa langs sjøvegen.

– Det er et manipulert bilde. Det blir jo aldri å sykle forbi der. Da blir du å sykle i løse luften, sier Arnesen.

Værøya er øya som ligger nederst til venstre på kartet:

Arnesen får støtte fra markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

– Fordi bildet er ikke fra der sykkelrittet går. Det oppdager folk. De blir forbannet, og folk som bor der synes kanskje det er litt rart og unøyaktig, sier han.

– Litt pinlig

– Vi sier at reklamen gjør det gode bedre og det jævlige jævligere. I dette tilfelle har de gjort det gode bedre. De har funnet noe som er enda mer spektakulært enn det de selv kan oppdrive, sier Blindheim.

Han kaller det latskap. Blindheim mener arrangøren lett kunne ha funnet andre, flotte bilder fra der løypa går.

REKLAME: – Man sier at et bilde sier mer enn tusen ord. Det er ikke stuerent å gjøre det på denne måten, sier Trond Blindheim. Foto: Markedshøyskolen

– Lofoten er Lofoten, sier de?

– Bergen er Bergen, men sykkelrittet går ikke der heller. Det er fine motiver der også, sier Blindheim.

– Det er litt pinlig da. Er det slik at de ikke kan geografien? Har de bare funnet et bilde som var fint, og ikke tenkt på at det var en øy og at det ikke er noe sykkelritt der, spør han.

Legger seg flat

Arnesen i Værøy understreker at han synes Arctic Race er et fantastisk arrangement, men:

– Jeg savner at det står at dette er et bilde fra Værøy.

Han tror flere kunne få lyst til å besøke øya om bildet var merket.

Arctic Race-direktør Knut-Eirik Dybdal legger seg flat.

– Vi beklager at vi ikke har merket bildet. Vi vet sånt er viktig. Hvorfor det ikke er skjedd, må jeg finne ut. Det skulle gjerne stått Værøy på bildet, sier Dybdal.

Han sier flere steder, blant annet Værøy, vil bli vist på TV-sendingene selv om rittet ikke går der.

– Vi vil fortelle verden om plassen Nord-Norge og mulighetene som er der, sier Dybdal.