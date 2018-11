Etappene for Arctic Race of Norway 2019 er nå klare. Rittet går av stabelen mellom den 15. til 18. august, med følgende etapper:

Første etappe starter i Å ytterst i Lofoten, går rundt Vestvågøy og avsluttes i Leknes (182,0 km).

Andre etappe starter i Henningsvær med målgang i Svolvær (168,5 km).

Tredje etappe starter i Sortland og går gjennom store deler av Vesterålen, før den avsluttes med en bratt stigning opp til Storheia i Melbu (176,5 km).

Fjerde og siste etappe går fra Lødingen, og Arctic Race of Norway 2019 vil bli avgjort i Narvik (166,5 km).

– Det er deilig å kunne få dette ut så tidlig. Jeg er ganske sikker på at vi legger et godt grunnlag for samarbeid med vertskommunene og våre samarbeidspartnere, sier direktør i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.

Rittledelsen sier de ønsker å tilrettelegge for et bedre arrangement, og én av tilbakemeldingene de har fått fra vertskommunene har vært å komme i gang med arbeidet tidligst mulig.

Tilbake til røttene

Det var en fornøyd daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway som i dag presenterte etappene for neste års ritt under konferansen Agenda Nord-Norge i Svolvær sammen med statsminister Erna Solberg.

– Vi har gjennom de seks tidligere rittene beveget oss gjennom alle regioner i Nord-Norge. Overalt har vi blitt tatt godt imot, og rytterne har fått minner for livet med seg hjem. Nå er vi glade for å være tilbake der det hele startet i 2013, sier Dybdal og legger til.

– Vi husker godt fra Lofoten i 2013 at publikummerne sto med dette «Hold torsken». Folkefesten er en viktig del av det hele, sier han.

I tillegg mener direktøren at det gir en ekstra grunn for dem som har flyttet ut av Nord-Norge å legge ferien til hjemlige strøk.

– Spennende værforhold

Det har også vært viktig å sørge for at arrangementet besøker alle steder i Nord-Norge og forflytter seg gjennom de tre nordligste fylkene.

– Det som er spennende med Lofoten er at du aldri vet hvilken vindretning som kommer. På den ene siden kan det være vindstille, mens det på den andre siden er kraftig motvind, det gjør det ekstra spennende, sier Dybdal.

– Reell valuta i form av å vise frem Norge

Statsminister Erna Solberg er også til stede under konferansen, og i forbindelse med presentasjonen av løypene.

– Grunnen til at vi har sagt at dette må vi støtte opp under er først og fremst fordi det er reell valuta i form av å vise frem Norge. Det er en investering i å vise frem norsk natur og norsk folkeliv, sier statsminister Erna Solberg.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er langt på vei enig med statsministeren.

– Et sykkelfelt har noe ved seg. Det går fort, det lukter tigerbalsam og det er god idrett. Men for oss betyr det mye for å rette øynene mot Nord-Norge, sier Norvoll.

Ringvirkninger lokalt

Fylkesrådslederen mener også arrangementet gir ringvirkninger for arbeidsplasser og at dette er noe som representerer Nord-Norge på en svært god måte.

– Dette blir fantastisk. Jeg lurer på om det er en del veier som må asfalteres, så jeg må kanskje til Bodø og endre litt på budsjettet, spøker han og fortsetter.

– Dette blir en flott opplevelse.

Thor Hushovd er også med som kommentator, og han sier selv at han gleder seg til målgangen på Sortland-etappen på toppen av Storheia i Melbu.

– Noe av de beste markedsføringskronene vi bruker

– Jeg synes det er fint å lære mye om der de sykler, og selve produksjonen er så fint. Det er det som gjør at vi synes dette er en god investering.

– Med en statsminister som liker sykkelritt og Arctic Race, ligger vel støtten i statsbudsjettet fast?

– Regjeringen har vært tydelige på dette. Fordi dette er noe av de beste markedsføringskronene vi bruker, svarer Solberg.

Thor Hushovd trekker frem det unike med Arctic Race i at man skal forsøke å komme over alt.

– Nå er det en stund siden vi var i Lofoten og Vesterålen, nå var det på tide å komme tilbake. Det er en veldig bra utgave og lite transportetapper, forteller den tidligere verdensmesteren.

Han beskriver etappe tre som selve dronningetappen.

– Etappene går i de flotteste områdene vi har her til lands. Dette blir et Arctic Race som inneholder alt!

FORNØYD: Etappene i forbindelse med Arctic Race of Norway 2019 er offentliggjort. Foto: Gisle Forland / NRK