I dag starter rettssaken etter storbrann – tiltalte avviser å ha noe med brannen å gjøre

– Han erkjenner ikke straffskyld, og avviser å ha noe som helst med denne brannen å gjøre, sier tiltaltes forsvarer, Rohnny Andersen.

Det har gått to år siden brannen som totalskadde bygget som huset butikken Fridahls Møbelhus AS på Fauske. Natt til 23. oktober 2016 oppdaget forbipasserende at det var brann i møbelbutikken midt i sentrum av Fauske.

Sterk vind gjorde brannen dramatisk og slukkearbeidet pågikk til ut på formiddagen.

Advokat Rohnny Andersen er forsvarer for mannen som er tiltalt for å ha tatt seg inn i lokalet og tent på. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Går inn for full frifinnelse

En mann i 30-årene er tiltalt for blant annet å ha tent på. Det er satt av syv dager til rettssaken i Salten tingrett. Forsvareren sier at de vil gå inn for full frifinnelse.

– For hans del er det en alvorlig sak og ei alvorlig beskyldning, så han vil erklære seg ikke skyldig. Han tar det tungt å ha en slik sak hengende over seg, forteller Andersen.

– Han gruer seg selvfølgelig til saken, det er det ingen tvil om. Samtidig tror jeg han er klar for å kjempe for sin uskyld. Dette er en sak det er knyttet mange tekniske detaljer til. Vi skal bruke lang tid i retten, så dette er en stor sak, påpeker han.

Slik så møbelbutikken ut dagen etter storbrannen. Foto: Ola Helness / NRK

Har kalt inn mer enn 30 vitner

Ingen personer kom til skade i brannen, men bygget ble totalskadd. Ifølge tiltalen mot mannen i 30-årene, skal han ha tatt seg inn i lokalet og satt fyr på andre etasje. Han er også tiltalt for forsikringssvindel som følge av brannen, opplyser politiadvokat og aktor Trond Lakselvhaug til NRK.

– Vi mener det kan føres bevis for at det som står i tiltalen stemmer, sier politiadvokaten.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug er aktor i saken. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Mer enn 30 vitner er kalt inn i saken. Nesten to år har gått siden storbrannen og Lakselvhaug er enig i at det har tatt lang tid – men sier at saken er omfattende.

– Denne typen saker er komplisert. Vi kommer til å trenge alle de syv dagene som er satt av, spesielt fordi det er mange vitner. Det har vært gjort etterforskning hele veien, og vi ser ikke bort fra at det vil bli et tema at man kunne ha behandlet denne saken ferdig tidligere. Det får vi eventuelt komme tilbake til. Saken har vært etterforsket helt frem til vi sendte den inn til statsadvokaten, forteller han.