I år har det vært nesten dobbelt så mange uønskede hendelser med droner

– Det står nok ikke norske regler i håndbøkene som følger med, dessverre, men vi veileder så godt vi kan.

Per-Kristian Wilhelmsen er daglig leder ved leketøysbutikken Ringo i Bodø. De fører man ikke de større dronene, men farkostene som selges her har likevel en rekkevidde på opptil 50 meter.

Hovedsesongen for kjøp av droner i Norge er mars til september, forteller infosjef Ingebjørg Tollnes hos Komplett.no. Foto: Linn Løkken / NRK

Og både hos Ringo og andre kjeder merker man en økt interesse. Hos Elkjøp forteller kommunikasjonsansvarlig Madeleine Schøyen Bergly at droneslaget gjennom året har hatt en solid vekst, uten at hun kan oppgi noen nøyaktige tall.

Mens nettbutikken Komplett.no hadde en vekst på 128 prosent på salg av droner første halvår i år, sammenlignet med 2016.

– Droner er ikke den mest typiske julegaven, da prispunktet er noe høyt, men det er nok noen som kjøper drone i julegave til seg selv, sier kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes hos Komplett.no.

Avinor er bekymret

Tall fra Avinor kan imidlertid tyde på at folk ikke er flinke nok til å sette seg inn i reglene.

Fra 1. januar til 20. desember hadde Avinor registrert 48 uønskede hendelser. Det vil si brudd på gjeldende lover og regelverk for bruk av droner.

Det er nær en dobling. I hele fjor var tilsvarende tall 26.

Direktør for flysidedrift i Avinor, Henning Bråtebæk. Foto: Petter Olden / NRK

Nesten alle tilfellene handler om droner observert på steder de ikke skulle ha vært, for eksempel for ved flyplass.

Avinor beskriver uforsvarlig og ulovlig bruk av droner som et økende problem, og at droneførere som opptrer uansvarlig i ytterste konsekvens kan komme til å måtte stå til ansvar for millionerstatninger og fengselsstraff.

– For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi flyene er så nærme bakken at det er en reell kollisjonsfare mellom fly og drone. Dette kan medføre en uønsket luftfartshendelse eller i verste fall et flyhavari.

– Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette med tårnet, sier direktør for flysidedrift i Avinor, Henning Bråtebæk.

Kan lære mye på nett

Sigfinn Andersen jobber med å fly drone hos selskapet Fly Lavt A/S i Bodø. De tar høytsvevende bilder på vegne av kunder.

Han ringer alltid flytårnet før han sender droner opp i lufta for å ta bilder, og sier god kommunikasjon er viktig for å unngå uønskede hendelser.

Han opplever at det er en utfordring at folk ikke kan reglene, og sier det er verst under turistsesongen.

– Luftfartstilsynet har vært flinke til å lage gode informasjonssider på nett. Du kan lære mye på 10–15 minutter. Vi som driver profesjonelt kan bare fortsette å drive opplysningsarbeid og få folk til å forestå problemstillinga, sier Andersen.