Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Før sommeren la vi en plan om å gradvis sette flere skip inn i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes. Vi planla å ha alle 11 skipene tilbake i drift innen utgangen av september, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til NRK.

Men det skjer altså ikke.

Opptrappingsplanen var avhengig av smittesituasjon, reiserestriksjoner og andre usikkerhetsmomenter. Og her har lite gått Hurtigrutens vei.

– De siste ukene har covid-19-situasjonen både i Norge og Europa endret seg betydelig. Vi har sett lokale utbrudd med mange smittede, og det er igjen innført karanteneplikt for reisende fra en rekke europeiske land. Storbritannia er allerede rødt, fra helgen skjer det samme med Tyskland. Dermed er våre to største markeder rødmerket, sier Ege.

Dialog med departementet

Ege i Hurtigruten sier videre at den restriksjoner og reguleringer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, endres hyppigere og med langt kortere horisont enn for kort tid siden.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten. Foto: Hurtigruten

– Den eskalerende usikkerheten og påvirkningen det har for operasjonen vår gjør at vi i dialog med Samferdselsdepartementet har bestemt oss for å foreløpig ikke øke kapasiteten i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Hurtigruten vil gjøre fortløpende vurderinger i tiden som kommer, men frem til utgangen av oktober vil de i alle fall ikke seile med flere enn de seks skipene de i dag seiler med i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Solberg: – For tidlig å åpne opp mer

Statsminister Erna Solberg holdt i dag en pressekonferanse. Budskapet derfra var at Norge er på litt tryggere grunn, men det er fortsatt for tidlig å løsne på restriksjonene.

SE PRESSEKONFERANSE: Siste nytt om koronasituasjonen. Du trenger javascript for å se video. SE PRESSEKONFERANSE: Siste nytt om koronasituasjonen.

Statsministeren sier at regjeringen i midten av september vil ta en ny vurdering.

– Da vil vi vurdere om vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Vi håper at det skal bli mulig, men vi kan selvsagt ikke garantere for det nå, sier Solberg.

Enn så lenge vil restriksjonene fortsette som før. Solberg sier de som planlegger venneturer og parturer i høst helst bør velge reisemål i Norge.

– Situasjonen nå er skjør. Derfor åpner vi ikke mer nå. Vi må ha mer trygghet for å åpne Norge mer opp.