Mandag reiste Geir Martinussen til Tromsø med sin 74 år gamle far, Reinulf Martinussen.

Faren skulle operere en revnet netthinne på øyet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Operasjonen gikk som planlagt dagen etter, men det var da de to skulle hjem til Bodø at problemene startet.

Reinulf Martinussen ikke lenge etter operasjonen i Tromsø. Foto: Privat

21. mars satte nemlig Hurtigruten inn nye koronarestriksjoner. Det betyr at folk ikke kan være om bord mer enn 24 timer sammenhengende.

Fra Tromsø til Bodø tar det 25 timer, altså én time lengre enn tillatt.

Martinussen forsøkte å forklare situasjonen, men det var ingen mulighet til å gjøre et unntak for de strenge reglene.

– Vi tenkte at hvis vi gikk av i Svolvær, så kunne vi ta bussen til Stamsund og gå på igjen. Da er vi noen timer av skipet og kommer unna det magiske tallet. Men det gikk ikke Hurtigruten med på, sier han oppgitt.

Måtte opp grytidlig

Inngrepet til faren innebar at øyet hans måtte fylles med gass, siden de hadde tatt ut væsken som var der.

Dermed var det ikke mulig å reise med fly på grunn av trykkforskjellen.

– Det var derfor vi måtte ta sjøveien nedover igjen til Bodø, siden det var en fare for at han kunne miste synet helt hvis vi tok fly, sier Martinussen.

Sagaen endte med at de gikk av skipet i Stamsund i Lofoten. Der det sto en leiebil og ventet. Så kjørte de til Leknes for å overnatte fram til grytidlig neste morgen.

Turen gikk videre til Moskenes, hvor de tok fergen klokken 07 om morgenen, og videre til Bodø.

Geir og faren har forståelse for det som har skjedd. Geir liker likevel ikke at faren måtte lide på grunn av det som kan virke som et rigid regelverk.

– Det ble fryktelig tungvint. Min far er ikke i god form, og er en godt voksen mann på snart 74 år. Jeg syns godt de kan gjøre unntak når det er strengt nødvendige, medisinske reiser, og når det er snakk om ett stopp til.

Geir Martinussen og faren, Reinulf Martinussen. Sammen fikk de en mye lengre tur enn det de så for seg på forhånd. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Har stor forståelse for frustrasjonen

Geir Martinussen sier at de nå er ferdig med saken. De måtte legge ut noen tusen kroner i leiebil, ferge og hotell, men dette blir dekket av Pasientreiser.

– Det er jo ikke det store beløpet, men han må jo legge ut, og samlet blir det en del.

Tarjei Kramviken er pressekontakt hos Hurtigruten, og sier at han har forståelse for at de helst skulle gjennomført hele reisen med Hurtigruten.

Likevel har den pågående pandemien gjort at de er nødt til å innføre strengere regler, uten unntak. Tiltakene varer i første omgang til 11. april.

– Vi har stor forståelse for at Geir Martinussen og hans far helst skulle gjennomført reisen med Hurtigruten. Men vi befinner oss nå i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon, med det høyeste smittetrykket siden pandemien startet og med flere store utbrudd, sier han og fortsetter:

– Det skal være trygt å reise med oss og å arbeide hos oss, og derfor har vi sett oss nødt til å midlertidig innføre strengere smittevernregler om bord på våre skip.

