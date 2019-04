Universitet sparer millioner på nedleggelse – statsråd mener de har for mye penger

Onsdag meldte NRK at Nord universitet kom til å gjøre store endringer i studiestedene sine.

Blant annet har rektor Hanne Solheim Hansen innstilt på at avdelingene på Nesna og i Sandnessjøen vil bli lagt ned.

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant, Ap mener det er regjeringen sin feil at rektor til Nord universitet kom med innstillingen til å legge ned studiesteder.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Dette er det samme som vi ser i andre samfunnssektorer. Regjeringen kniper igjen og stiller urimelige krav. Denne situasjonen er skapt av tvangsfusjon fra regjeringen, uten nødvendig finansiering til å gjennomføre den.

Avviser økonomispørsmål

Sivertsen mener finansieringen for de nyere universitetene er dårligere enn for de eldre, og at dette har gått direkte utover mulighetene til Nord universitet.

– Man gjennomførte fusjon ved tvang. Samtidig gav man ikke mer finansiering. Da skjønner jeg at universitetet blir tvunget til å ta grep.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), sier derimot at universitetet har nok at penger, og at økonomi ikke er en faktor for at studiestedene må legges ned.

– Jeg er ikke enig i at dette er et rent økonomisk spørsmål. Samtidig står Nord universitet ovenfor noen utfordringer, og tilføyer:

– Nord universitet har fått brev fra kunnskapsdepartementet fordi de har hatt for mye penger på bok.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. Foto: Joachim Steinbru

Statsråden ville ikke kommentere innholdet i rektors rapport, som begrunner forslagene om nedleggelse. Den hadde hun ikke lest enda.

– Rektor anslår at dette vil spare dem for 50 millioner kroner. Om det vil være nødvendig for å opprettholde universitetsstatusen kan jeg ikke si noe om.

Vil ha omkamp

– Dette er en dramatisk og lite fornuftig sentralisering fra Nord universitet.

Marit Arnstad, stortingsrepresentant for Sp, sier denne utviklingen kun er negativ for både universitetet og distriktene, og varsler omkamp om nedleggelsene.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg kan love at Senterpartiet skal gjøre det vi kan for å få en omkamp om denne type sentralisering.

Hun tror dette ikke svarer på noe av det Nord universitet egentlig sliter med.

– Utfordringen for Nord handler om å få opp forskningsandelen og antall doktorgrader. Da er det meningsløst at de i mellomtiden bruker ressurser på å legge ned studiesteder. De bør konsentrere seg om å omstille seg til å bli et fullverdig universitet.