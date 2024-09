Kristin Fenne Ellefsen opplevde alle hundeeieres mareritt i slutten av august.

– Jeg ble ringt fra veterinæren hvor de sa at jeg måtte forberede meg på det verste. De var redde for at han skulle få blodforgiftning og sjokk. Da rakna det for meg, sier hun.

Åtte år gamle Kaizer hadde bare dager før dette hatt litt diare da de var ute å gikk tur i Bodø.

Dette hadde utviklet seg, og senere var det blod i avføringa. Så kom oppkastet og allmenntilstanden ble dårlig.

– Det var kjempeskummelt. Han ble så fort dårlig. Jeg ble veldig redd.

Kaizer ble innlagt hos Dyrelegene i Bodø og måtte ligge på isolat, ifølge Ellefsen.

Der tok veterinærene en prøve av avføringen hans. Prøvene viste at han var rammet av den samme bakterien som ble funnet i avføringen til flere syke hunder på Østlandet høsten 2019.

Da døde flere hunder.

Kaizer er heldigvis nå på bedringens vei, ifølge matmor Kristin Fenne Ellefsen. Foto: Privat

– Markant økning

Kaizer er ikke den eneste som har blitt syk i Bodø den siste tiden. Hunden til Anne Grethe Thowsen hadde også begynt å bæsje blod og kaste opp.

Hunden Hermine fikk blodig oppkast og diaré etter en tur i fjæra. Foto: ANNE GRETHE THOWSEN

Veterinær ved Dyrlegene i Bodø Linda Bakken Bøe forteller at de har fått inn mange slike syke hunder.

– Vi vet at det er en markant økning. Vi har sjelden så mange tilfeller i samme by som vi har nå, men har hørt at det gjelder andre steder også, sier Bøe.

Per nå vet ikke dyrlegene hva som utløser sykdommen akutt hemoragisk diarésyndrom.

Ifølge Bøe kan symptomene være forskjellig fra hund til hund.

– Noen får plutselig blodig oppkast og diaré, men føler seg egentlig i fin form, og så går det ganske raskt over. Andre blir virkelig veldig syke, allment påkjent og veldig slapp. Det er den siste gruppa vi vil ha rask tak i.

Veterinær ved Dyrlegene Linda Bakken Bøe. Foto: Dyrlegene Bodø

Ifølge veterinærer er det ikke uvanlig med akutt diarésyndrom hos hunder, men i perioder skjer det en oppsving med mer alvorlig forløp.

Sykdommen kan være sesongbasert

– Vi mistenker at bakterien Providencia alcalifaciens er en bidragende faktor i en del av disse sykdomstilfellene.

Det skriver forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NMBU) Simen Føyn Nørstebø i en e-post til NRK.

Nørstebø er prosjektleder for forskningsprosjektet som tar for seg utbruddet av akutt hemoragisk diaré høsten 2019.

En av de tre bakteriene Kaizer i Bodø fikk påvist, var nettopp Providencia alcalifaciens.

– Vi har også funnet denne varianten hos hunder som er prøvetatt ulike år. Det kan derfor virke som at det finnes en bestående smittekilde et sted som på et eller annet vis henger sammen med høstsesongen.

Det ser ut som at de sykeste hundene har en hissig bakterievariant med gener som likner sykdomsgener hos andre sykdomsfremkallende tarmbakterier, skriver Nørstebø.

Ifølge Nørstebø har bakterien tidligere blitt påvist iblant hunder i Trøndelag, Østlandet og Troms.

Forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Simen Foyn Nørstebø. Foto: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskeren mistenker at hundene får i seg smitten utendørs, og det kan virke som at sykdommen opptrer i etterkant av voldsomme regnskyll om høsten.

Ifølge Nørstebø ser det ikke ut til at sykdommen smitte skjer mellom hunder.

– Vi har funnet bakterien i jordprøver, men vet ikke nok til å si noe om nøyaktig hvordan hundene får den i seg. Det ser ikke ut til at mennesker blir smittet av hunder, men på generelt grunnlag kan det være lurt å være nøye med hygienen når man håndterer diaré-hunder.

Nørstebø understreker at det er flere grunner til at hunder kan få blodig diaré og oppkast. Det er heller ikke unormalt å se en økning av slite tilfeller på høsten, ifølge forskeren.

Får blod i tarmen

Veterinær Linda Bakken Bøe forteller at hundene får en betennelse i tarmen ved sykdommen.

– Hunden får et sår som gjør at det leker veldig mye væske og blod ut i tarmen. Da taper dyrene veldig mye væske, så dehydrering er det aller, aller skumleste, sier Bøe og legger til:

– Det første vi er bekymra over, er å holde væskebalansen oppe, og da gir vi veldig aggressiv væsketerapi.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Bøe oppfordrer hundeeiere til å ta forholdsregler og unngå å lufte mange hunder sammen og ikke gå der alle går.

– Unngå å hilse på fremmede på tur, ikke drikk av vannpytter eller bad i gjørme. Prøv å begrense at hunden spiser ting de finner på marka.

Ble frisk

Kaizer er på bedringens vei, ifølge Ellefsen.

– Det har heldigvis gått fint, sier hun.

Åtte år gamle Kaizer fikk blodig diare og oppkast i slutten av august, sier Kristin Fenne Ellefsen. Foto: Privat

Det går også bra med Hermine.

– Hun var slapp, men så ble hun rask bedre. Det varte i fire dager, men hun var i overraskende god form, sier hundeeier Thownsen.

Ifølge veterinær Bøe kan det være lurt å gi hunden mat som er lettfordøyelig ved sykdom.

– De som er sykest ville ikke blitt frisk av fisk eller gulrot. Det er ikke det som er medisinen. Men om de avstår fra den tunge maten de ellers spiser, som kan gjøre at de ikke får et enda verre eller tyngre sykdomsforløp når de er dårlig.