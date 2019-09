Kan ikke utelukke at en kraftig sesongsykdom har rammet hundene

I alt 26 hunder har den siste tiden dødd av en «mystisk sykdom», som verken Veterinærinstituttet, Mattilsynet eller andre har klart å finne ut hva er.

Enda flere hunder har hatt symptomer, som er blodig diare og dårlig allmenntilstand. Men dette er også symptomer som er ganske typisk for årstiden – hver vår og høst opplever veterinærer flere tilfeller av hunder med de samme symptomene.

«Ekstremhøst»

– Vi ser topper med oppkast og diare, gjerne med blod, i alle fall et par ganger i året. Her på dyresykehuset har vi alltid innlagt en eller to hunder med denne typen symptomer, sier veterinær og fagansvarlig for Evidensia-klinikkene, Monica Heggelund, til NRK.

Veterinær Monica Heggelund sier det er helt vanlig at de får inn mange hunder med oppkast og diare med blod hvert år. Foto: Evidensia Dyresykehus

Hun forteller om hektiske dager på jobb med stor pågang fra mennesker som har syke hunder, men også fra dem som tror de har løsningen på gåten.

Men veterinæren tror vi skal være forsiktige med å karakterisere sykdommen som går blant hunder, som en epidemi.

– Det er helt typisk med flere tilfeller av dette hver vår og høst. Dette er en «ekstremhøst», men om det er mer enn det, vet vi ikke ennå, sier Heggelund.

Har ikke et sentralt register

Forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet forteller til NRK tirsdag at de er klar over at det kan forekomme sesongvariasjoner hos diaré og oppkast blant hunder, og sier at slike svingninger er krevende å utelukke når de forsøker å finne årsaken til sykdommen blant hundene.

Forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet sier de jobber hardt for å sammenstille sykdomsinformasjon. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Vi jobber hardt med å sammenstille sykdomsinformasjon for å se om dette kan være en naturlig sesongvariasjon eller at dette er en unormalt stor økning som kan skyldes et utbrudd, sier hun.

Men å dokumentere at dette er et utbrudd, eller en naturlig svingning er vanskelig for instituttet ettersom de ikke har sykdomsdata data fra tilbake i tid å sammenligne med.

– Problemet vårt er at vi ikke har et sentralt register verken over hunder eller diagnoser som stilles av veterinærer. Vi kan ikke følge forekomsten av symptomer på samme måte som på folkehelsesiden. Det å se trender for sykdomsforekomst hos hund er ikke lett, sier Jørgensen.

Ny hund obdusert i dag

Veterinærinstituttet har så langt obdusert ti hunder. To av obduksjonene skjedde mandag, og tirsdag ble nok en hund obdusert. Den hadde samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre døde hundene.

– Alle hundene som er obdusert, viser det samme sykdomsbildet, og på åtte av hundene har instituttet gjort det samme bakteriefunnet, forteller Jørgensen.

Veterinærinstituttet opplyste tirsdag også at de kan utelukke noen av undersøkelsessporene som de har gått opp.

– Vi har en lang liste over smittestoffer og mulige andre årsaker til sykdommer hos hund. Nå krysser vi oss gradvis gjennom den listen, sier Jørgensen.