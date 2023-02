Hugo Vetlesen forlenger med Bodø/Glimt til 2025.

– Jeg har vært ganske ærlig på at jeg har stortrivdes helt siden jeg kom til Glimt.

Det sier Hugo Vetlesen på et pressemøte i Bodø søndag kveld. Etter en vinter full av overgangsspekulasjoner ble det klart at Vetlesen fortsetter i Bodø/Glimt.

– Jeg har lyst til å gi tilbake til klubben som har satset på meg og brukt utallige timer. Jeg har lyst til å gi tilbake til folka, det ligger nært hjertet.

– Ville ikke du reise ut?

– Det er klart man har drømmer og ambisjoner. Det klaffet ikke denne gangen, så får man håpe at det klaffer en eller annen gang. Men det må passe for meg og det må passe for klubben.

Vetlesen signerte med Bodø/Glimt for første gang i 2020, og har totalt spilt 29 kamper for laget og skåret 16 mål.

22-åringen ble også kåret til årets spiller i Eliteserien i 2022-sesongen.

Norges neste store midtbanestjerne

– Han er Norges neste store midtbanestjerne, hvis han fortsetter med utviklingen, sier sportskommentar i NRK Jan Petter Saltvedt.

Han sier videre at det er et godt signal at Bodø/Glimt har klart å holde på en av sine beste spillere, som de egentlig var i ferd med å miste.

Hugo Vetlesen sammen med sportslig leder i Bodø/Glimt Håvard Zakariassen Foto: Bodø/Glimt

– Kontrakten hans var på vei til å gå ut, så de holdt på å miste han uten å få penger for det. Dette er positivt for Bodø/Glimt og for norsk fotball, sier Saltvedt.

Det er mange spillere fra laget som har reist til andre klubber i Europa, men som ikke har klart seg spesielt bra etter at de forlot Bodø, ifølge han.

– Da tenker Vetlesen kanskje at han kan bli enda bedre viss han fortsetter i nord en stund til og kan utvikle seg i trygge rammer.

– Alltid strebe etter å bli bedre

I januar erfarte TV 2 at to klubber hadde tatt kontakt med Glimt angående Vetlesen. Kanalen meldte også at den nederlandske toppklubben Feyenoord inn et bud med en totalramme på rundt 65 millioner kroner for Vetlesen. Det avslo Glimt.

– Måtte du også bruke tid på å spille unna at Glimt ikke ville selge deg til summen som lå på bordet?

– Jeg dvelte ikke veldig mye ved det, jeg sa til Kjetil (Knutsen) at man er skuffet der og da, men vi skal fortsette å holde den gode dialogen, sier Vetlesen og legger til:

– Man skal alltid strebe etter å bli bedre og ha beina godt planta på jorda. Så skal jeg gjøre mitt beste for å være på mitt beste i hver kamp jeg spiller.

Nå skal Vetlesen fokusere på det han liker best, nemlig å spille fotball.

– Jeg ser frem til kamp allerede på Torsdag, og det er en spillesugen Hugo som er klar for den kampen.