Bodø/Glimt-supporter Markus Ravn og flere andre hadde allerede begynt å se mørkt på den store begivenheten 16. mai-kampen mot Tromsø IL, populært kalt «Slaget om Nord-Norge»

Årsaken er at det kun var satt opp et kveldsfly etter kampslutt og mange av fansen har familiære forpliktelser tidlig på 17. mai.

Markus Ravn tok saken i egne hender da det spøkte for 16. mai-kampen mot Tromsø IL. Foto: Privat

Løsningen ble å slenge ut en «åpen søknad» på Twitter hvor han ba flyselskapene fikse problemet.

– Vi hadde snakket en del og var frustrerte over at det ikke gikk noe kveldsfly. Det er mange som ikke kunne dra. Jeg tenkte at jeg skriver bare en liten tweet og tagger flyselskapene, så satte jaggu Widerøe opp et fly.

Foto: Skjermdump/Twitter

Et par timer etter at Ravn la ut meldingen på Twitter, plukken en våken ansatt i flyselskapet opp meldinga.

– Det er helt fantastisk. Jeg håper Glimt-fansen slår til så jeg slipper å sitte alene i Tromsø i mai. Vi har litt å revansjere fra fjorårskampen. Jeg håper vi blir like mange i år.

Ravn sier at han foreløpig ikke har fått noe tilbakemelding fra Norwegian eller SAS.

Godset-fan hos Widerøe «reddet» Glimt-fansen

Rutesjef Espen Steiro i Widerøe fikk melding av en kollega som hadde plukket opp Twitter-tråden.

– Han hadde plukka opp at Glimt-fansen hadde problemer med å komme seg hjem fra 16. mai-kampen. Vi prøver å snu oss rundt og løse problemer, så vi sjekka muligheten for å sette inn en ekstra avgang, den hadde vi ute i løpet av et par timer, sier Steiro.

Foto: Skjermdump/Twitter

Han sier at det vanligvis kan være svært mye arbeid å sette opp ekstra avganger, men dersom de har ledig kapasitet er mulighetene gode.

– Vanligvis er det jo et stort apparat som skal involveres, men denne gangen fant vi ei løsning kjapt, sier han.

Men heller ikke Widerøe gjør jo dette bare for å være snille. Steiro røper at det ligger en økonomisk fortjeneste i bunn.

– Vi skal jo selge billetter, så vi håper at fansen kommer i store tall og booker billetter. Det er 110 seter på flyet, så vi regner med at det i alle fall er 110 som skal hjem fra Tromsø den kvelden. Vi stiller opp for supporterne.

Espen Steiro er ansatt i Widerøe, men er også ihuga supporter av Strømsgodset. Foto: Privat

– Men du er jo ikke herfra, er du Glimt-fan selv?

– Jeg er Godset-supporter, så jeg regner jo med Bodø/Glimt betaler oss tilbake når de kommer på besøk senere i sommer.

– Hadde ikke trodd at de kom til å svare

Glimt-supporteren sier at han aldri hadde trodd at han kom til å få noe svar på den noe småkjekke henvendelsen.

– Jeg hadde aldri trodd at de kom til å svare. Jeg fikk et litt annet syn på Widerøe. Jeg visste ikke at de var såpass aktive og fulgte med.

Han sier at reaksjonene på Twitter taler for seg selv.

– Det er kjempesmart av dem, det er så mye kudos at de valgte å hoppe på dette. Jeg vet ikke hvor mye som er lov å si, men vi håper at det blir fullt fly, god stemning og at vi knuser Tromsø.

Bodø/Glimt sesongåpner for ordens skyld borte mot Sarpsborg 08 den 10. april, og har første hjemmekamp mot Stabæk den 16. april.