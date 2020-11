Å fly i Nord-Norge kan fort koste flere tusen kroner. I høst fortalte NRK om en bedrift i Vesterålen som måtte ut med mellom 11.000 og 13.000 kroner for en tur/returbillett mellom Stokmarknes i Nordland og Båtsfjord i Finnmark.

Slik kan det ikke fortsette, mener SV.

For å sikre at billettene innad i Nord-Norge og til og fra den nordlige landsdelen, blir billigere, vil partiet endre avgiftspolitikken.

Transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra, foreslår å lage et system der flyplassene i Nord-Norge betaler mindre avgifter, mens avgiftene i sør økes tilvarende.

– Det er ikke mer enn rettferdig fordi prisene til og fra Nord-Norge, internt i Nord-Norge og på kortbanenettet, er jammen meg høye nok som de er. Tanken er at dette skal være en slags «Robin Hood-løsning » for luftfarten, sier Nævra.

Transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra, håper å få med seg regjering og storting på å endre avgiftspolitikken i luftfarten for å sikre levelige flypriser i Nord-Norge. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Konkret foreslår SV to endringer:

1. Avinor fjerner startavgiften på de flyplassene i dag som har rabatt. Det gjelder alle flyplassene i Nord-Norge, med unntak av Bodø lufthavn. Inntektstapet dekkes inn ved å øke avgiftene på de andre flyplassene.

2. Flypassasjeravgiften fjernes på flyreiser med fly under 20 tonn. Det betyr at de aller fleste Widerøe-flyene på kortbanenettet får lavere avgifter. Tapet dekkes inn ved å øke avgiftene på øvrige flyginger.

Nævra mener at endringene vil sikre mer levelige billettpriser i nord. Samtidig tror han det ikke blir store endringer i prisene i sør fordi trafikken her er stor.

SV mener endringene er innenfor EØS-regelverket.

Widerøe mener forslaget er bra

I Widerøe tas forslaget fra SV godt imot. Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, Silje Brandvoll, sier selskapet er en del av kollektivtrafikken i distriktene. Disse rutene har gradvis blitt bygd ned etter 2016 blant annet fordi det avgiftene har økt. Ifølge Brandvoll er det snakk om mer enn 200 millioner kroner i økte avgifter etter 2016.

Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier forslaget til SV vil gjøre det mulig å videreutvikle rutetilbudet i distriktene. Foto: Ola Helness / NRK

– Dersom Norge hadde hatt samme avgiftstrykk som for eksempel Danmark ville Widerøe spart opp mot 400 millioner norske kroner og en rekke ruter ville blitt lønnsomme og tilbudet ville blitt styrket. I 2019 ble enkelte avgifter noe redusert, og det var et skritt i riktig retning, men det hindret ikke at de samlede avgiftene fortsatt økte, sier Brandvoll.

Hun mener det er en god idé å redusere avgiftstrykket ned mot hva man hadde for noen år siden for å motvirke fortsatt nedbygging av viktige distriktsruter.

NRK har også vært i kontakt med pressesjef i SAS, John Eckhoff. Han sier de ønsker å vente med å kommentere forslaget til SV.

Flyavgiftene vil øke

SV er ikke alene om å foreslå å vri avgiftene for å sikre lavere priser i nord.

Sentralstyremedlem i Høyre, Bård Ludvig Thorheim, foreslo tidligere i høst at passasjerer på de mest trafikkerte rutene i sør skal betale for at de i nord skal få lavere flypriser.

Nævra sier at forslagene de kommer med, er ment på sikt. Først må luftfarten komme seg ut av krisen bransjen befinner seg i dag som følge av koronapandemien.

I et store bildet mener SV-politikeren at flyavgiftene i framtida må økes. Ifølge Nævra flyr nordmenn så mye at det tilsvarer en befolkning på rundt 50 millioner innbyggere. Utslippene i luftfarten må ned og en måte å få folk til å fly mindre, er å gjøre det dyrere. Men høyere avgifter skal ikke gjelde overalt.

– Når flyavgiftene øker må vi prøve å skjerme der det er dyrest i dag. Det vil si nordover og på kortbanenettet, sier Nævra.