Norske fiskere får utbetalt 1,2 milliarder de neste to ukene: – Det er hyggelig

Forrige uke ble det levert 18 millioner kilo fersk skrei ved mottakene langs kysten – det er den største mengden som er fisket og levert på en uke hittil i år, ifølge Råfisklaget.

Omsetningen var om lag 769 millioner kroner, noe som er blant det høyeste i historien.

Årsaken er enkel. Kundene betaler veldig høye priser for skreien. Faktisk er prisen for en kilo fersk skrei over 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Ifølge Råfisklaget skaper den gode tilgangen på skrei stor aktivitet til havs og på land – også hos Råfisklagets økonomiavdeling.

De neste to ukene utbetaler de over 1,2 milliarder kroner til norske fiskere. Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

– Det er vanvittige beløp. Det er nok blant de høyeste toukersutbetalingene vi har hatt, sier Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag.

Les også: Advarer mot dramatiske konsekvenser hvis unikt torskesamarbeid kollapser

15 kroner mer i snitt

En av de som kan vente seg penger på konto er Gudmund Sture Rognan fra Myre i Vesterålen.

Han er skipper om bord kystfiskebåten «Havbåra».

I fjor fikk han et snitt på 22 kroner kiloen for fisken. I år har snittet vært 37 kroner. Og med en kvote på om lag 650 tonn torsk, så blir det noen kroner.

– Det utgjør 6 millioner i merverdi for vår båt. Men da har vi også en litt høyere kvote enn i fjor, sier Rognan til NRK.

– Det er fint å være fisker i år?

– Ja, det er hyggelig. Vi er vant med store svingninger, men det er ekstra hyggelig når det går opp.

Ifølge Rognan er det flere årsaker til at prisen har holdt seg høy i år.

– Vi har hatt noen år med voldsomt lave priser og store kvoter, men da har vi vært flinke til å bygge nye markeder, så flere har fått øynene opp for det gode produktet vi har å selge.

– I år har vi også hatt en del dårlig vær, og det har kanskje gjort at det har vært et sug i markedet som har holdt prisen høy.

Ligger an til rekord

Ifølge sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea ligger årets torskefiske an til å runde en rekord.

– Vi er oppe på samme prisnivå som vi hadde før pandemien, men kvoten er 13 prosent høyere enn 2020.

– Det betyr at hvis prisene fortsetter som nå, så vil den samlede verdien av det norske torskefisket passere 9 milliarder norske kroner. Det vil i så fall være ny rekord. Den gamle er på 7,7 milliarder fra 2020.

Ifølge analytikeren har snittprisen for fersk torsk vært på 36 i mars. For fryst torsk 44 kroner. Det er historiske dimensjoner over begge.

Han har fire argumenter på hvorfor situasjonen er som den er:

I 2013 hadde vi rekordhøy torskekvote. Det var mye torsk som skulle ut i markedet til lave priser. Det stimulerte til en voldsom produktutvikling i Europa. Det kom mange nye torskeprodukter.

I tillegg har restaurantmarkedet begynt å åpne etter pandemien, noe som har gitt en stor vekst i etterspørselen.

Vi ser også at det er en usikkerhet rundt tilførselen av torsk fra Russland som gjør at prisene har løftet seg bare de siste dagene.

Det fjerde poenget er at det har vært ganske klare signaler om at torskekvoten skal ytterligere ned. Man er ganske trygg på at det blir mindre tilbud neste år, og da er man tryggere på å kjøpe inn til høye priser i år.