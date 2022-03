Nysjarken til Simen Enoksen Ohr (18) er 7,99 meter lang og 4,6 meter bred. Nå står Lofoten for tur.

– Det er en stor, liten båt. Faktisk Norges største åttemetring. Jeg har ikke hørt om noen som er større, sier den unge fiskeren.

Ohr er stolt av nybåten sin. Men han får høre at den ser klumpete ut.

– Det er helst de eldre fiskere som har noe å si. Men det er slik regelverket fungerer i dag. Det er om å gjøre å få båtene bredest mulig.

Det blir stadig flere såkalte «paragrafbåter» langs kysten. Dette er båter som ser litt «avkuttet» ut, med kort lengde i forhold til høyden.

Båtene er designet for å oppfylle kravene i en paragraf, og ikke for å være mest mulig sjødyktige.

Finnmarksmodellen Ekspandér faktaboks Inndeling av fartøy i lukket gruppe i kystfisket etter torsk, sei og hyse i fire separate fartøygrupper basert på båtens lengde. De fire gruppene er: under 11 meter

11–14,99 meter

15–20,99 meter

21–27,99 meter Modellen ble etablert i 2002 for å skjerme mindre fartøy i konkurransen med større, og dermed legge grunnlaget for en mer rettferdig konkurranse fartøyene imellom.

FORNØYD: Fisker Simen Enoksen Ohr og prosjektleder Andreas Thoresen ved Kystteknikk, som har bygd båten. – Den er miljøvennlig og bruker ikke så mye drivstoff. Mer som en speedsjark, sier Ohr. Foto: Lena Jørgensen / Frøya.no

Dersom Simen Enoksen Ohr selv hadde kunnet velge, ville han bygget en båt på rundt 11 meter. Med en bredde som ville stått i stil med lengden, altså om lag 5,50 bred.

– Jeg skjønner meg ikke helt på disse reglene. Men jeg tenker ikke så mye over det. Båten er jo egentlig ikke liten. Og det er stabil og bra båt.

Både Frøya.no og Fiskeribladet har tidligere omtalt båten.

Må kappe båtene for å kunne fiske

Ifølge regelverket bestemmer lengden på båten hvor mye man kan fiske. På folkemunne kalles paragrafbåtene klumpebåter, baljer og Donald-båter.

Regelverket har de siste årene gitt mange merkelige utslag.

For to år siden havnet en reder i retten etter at han først kappet av baugen, men satte den på igjen av estetiske grunner.

Nylig fortalte NRK om sjarkfisker Håkon Robertsen som måtte fjerne to meter av båten sin for å kunne fortsette å fiske:

Det har også skjedd havari med en såkalt paragrafbåt. I 2019 forliste kystfiskebåten «Fay» nord for Honningsvåg. Båten var 21 meter lange lang, ti meter bred og hadde fem dekk i høyden.

Alle om bord ble berget, men forliset kunne vært unngått, mente Havarikommisjonen.

En av konklusjonene var at de godkjente stabilitetsberegningene til båten ikke oppfylte alle kravene til stabilitet, og at regelverket er uklart.

Den 21 meter lange kystfiskebåten «Fay» drev torskefiske utenfor Finnmarkskysten da den forliste. Hele mannskapet på 12 ble berget. Foto: Redningsselskapet

Kort, bred og høy

Det er Stortinget som har vedtatt at fartøyene i kystfisket skal innrettes etter faktisk lengde.

Fiskerne selv har tatt til orde for at de strenge kravene til lengde på båtene tas ut av kriteriene for kvotegruppene.

En SINTEF-rapport har også konkludert med at framtidens kystfiskebåter må «slankes». De peker på man heller bør stille krav til volumet i lasterommet som erstatning for lengde i reguleringen av kystflåten.

Ifølge SINTEFs rapport er også paragrafbåtene mindre miljøvennlige og hindrer grønn omstilling.

I fjor ble den splitter nye lofotbåten «Josberg» satt på sjøen. Den er 20,99 meter lang, 9 meter bred, og 20,4 meter høy fra bunnen til toppen av masta.

Reder Berger Fredriksen på Napp forteller at båten fungerer helt greit. Men aller helst skulle han hatt en lengre båt.

«EN BOLLE»: Den kombinerte garn- og autolinebåten «Josberg» har vært i drift i ett år. – Paragrafbåtene ser litt ut som boller, vedgår rederen. Foto: GOT Skogsøy

– Hadde båten vært 30 meter, ville vi fått bedre sjøegenskaper og større fart. Vi ville også hatt en tryggere arbeidsplass, med mer komfort. Det ville også vært en fordel for kvaliteten på fisken, da vi ville hatt bedre plass i lasterommet, sier han.

Og legger til:

Kvoten står uansett fast, så vi vil uansett ikke kunnet fiske mer.

Fredriksen tror ikke myndighetene så for seg en fiskeflåte med paragrafbåter da regelverket ble innført like etter årtusenskiftet.

– De ville ikke lytte til fiskerne. De satt på kontorene sine og bestemte.

– Utfordrende

Både rederier og verft tilpasser seg regelverket og bygger nye båter akkurat innenfor påkrevd lengde. Når grensa er på 21 meter blir båten 20,99 meter lang.

Simen Enoksen Ohrs nye båt er bygd på verftet Kystteknikk på Frøya.

Prosjektleder Andreas Thoresen sier at «Solveig» er en solid sjøbåt. Den er godkjent for drift i fartsområde kystfiske, samtidig som den ikke stikker veldig dypt.

STUTT: Den nye båten har fått navnet «Solveig», oppkalt etter Simen Enoksen Ohrs kjæreste. – Båten er bygget slik at den kan forlenges senere, forteller han. Foto: Kystteknikk

Thoresen har lest rapporten fra SINTEF Ocean.

– Generelt kan det være utfordrende å lage veldig energieffektive skrog som samtidig er innenfor regelverket. Samtidig er vi, på vegne av kundene, tjent med å utnytte spillerommet i paragrafen. Vi har fokus på miljø, og er positive til regelendringer som ivaretar miljøet og næringens interesser, sier han.

– Lite motiverende

Reglene bør endres slik at båtene blir slankere, mener skipsdesigner Svein Sandvik.

Utfordringen med paragrafbåtene er forholdet mellom høyde, lengde og bredde.

– Båtene blir veldig høye, og tyngdepunktet flyttes opp. En ting er hvor mye vekt man ha om bord. Vel så viktig er hvor høyt tyngdepunktet i båten er. Hvis man ikke laster rett, kan marginene bli små, sier Sandvik.

Norge har lange tradisjoner for skrogdesign. – Paragrafbåtene er langt unna læreboka for skipsdesign, sier skipsdesigner Svein Sandvik.

Han mener at de bastante lengdbegrensningene slår i hjel all kreativ tenking.

– Det er lite motiverende for en skipsdesigner å ta fatt på en design som har sånne absolutte grenser. Du legger erfaring og sjel i jobben, men her stopper det opp. Det blir veldig kunstig. Som skipsdesigner ser det ikke riktig ut.

Forliset med båten «Fay» viser at regelverket ikke er godt nok, mener han.

– Man blir egentlig tvunget til å bygge båtene slik. Man kan ikke skylde på designeren, verftet eller rederen, men regelverket.

Fiskeriministeren åpner for endring

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran opplyser til NRK at han vil se nærmere på lengdebegrensningene dagens fiskere må forholde seg til.

– Planen er å se på innretningen av størrelsesgrensene i kystfiskeflåten i den nye kvotemeldingen som regjeringen vil legge fram.

Skjæran er imidlertid klar på at de ulike lengdegrensene i kystfiskeflåten er et viktig virkemiddel for å bidra til det sentrale fiskeripolitiske målet om en variert fiskeflåte.

– Samtidig viser erfaring at slike lengdegrenser gir insentiver til å bygge bredere og høyere enn fartøyets lengde tilsier, såkalte paragrafbåter. Det er derfor god grunn til å se nærmere på dette. Men jeg vil ikke nå spekulere i hva regjeringen kommer til å foreslå i den nye kvotemeldingen.