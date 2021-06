Ekstreme boligpriser i Lofoten – hus uten vann og strøm gikk 200.000 over takst

Slitt panel. Firkantet form. Trekant-tak. To etasjer og potetkjeller. Slik ser mange av husene i Distrikts-Norge ut.

Spesielt de som ble bygget like før- og etter krigen.

De værbitte eneboligene i Bygde-Norge er som regel ikke gjenstand for budkrig.

Men onsdag denne uken ble en enebolig på Vestvågøy ved Reppfjorden solgt for 200. 000 over takst. Budet endte på 1 million kroner.

Huset mangler strøm, avløp og vann.

Samme dag ble et eldre hus på Rise i Vestvågøy solgt for over en halv million over takst. Prisantydningen var på 2,1 millioner kroner. Begge kjøperne var bosatt i regionen fra før av.

Boligsalgene ble først omtalt av Lofotposten.

– Klar økning

Fredrik Bakkejord, daglig leder og eiendomsmegler ved Eiendomsmegler 1 Lofoten, forteller om en tydelig pågang fra folk som ønsker å kjøpe enebolig i Lofoten.

– Det er en helt klar økning. Vi har sett det de siste fem-seks årene. Men så har det eskalert etter koronakrisen, som førte til at folk ble sittende fast i storbyene.

Mange har flyttet hjem under pandemien. Det er også flere uten tilknytning som flytter til Lofoten på grunn av naturen, forteller Bakkejord.

– De vil bo på yttersiden av Lofoten og ønsker midnattssol og det mer spektakulære.

Han trekker frem den idylliske grenda Eggum og surfestedet Unstad som to eksempler på steder hvor «innflytterne» sørfra kniver om eneboliger eller fritidsboliger.

Det er imidlertid sjeldent her de med lokal tilknytning vil bo. De som allerede har tilhørighet til regionen, vil gjerne bo nærmere skole og aktivitetstilbud. Eldre vil også bo mer sentralt av praktiske grunner, forteller Bakkejord.

Han mener derfor at boligmarkedet i Lofoten er litt delt.

Boligkupping i Lofoten

– Vi har aldri hatt så mange tilfeller av kupping av boliger som vi har hatt i vår.

Å kuppe betyr at du kontakter selger før visning, og kjøper boligen før visning. Dermed unngår du budrunde.

Men det er kun de lokale som har bedrevet kupping i år, ifølge Bakkejord.

Det er derfor ikke en selvfølge at innflyttere fra Østlandet presser de lokale ut av kjerneområdene, mener han.

Fredrik Bakkejord, avdelingsleder Eiendomsmegler1. Foto: Kuba Gurdak / Kuba Gurdak

En annen grunn til at bruktboligmarkedet har skutt fart, kan være at råvareprisen på materialer har gått opp enorm den siste tiden.

Det koster mer å bygge nytt.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at tilflyttere til Lofoten skviser de lokale ut.

Eiendomssjefen mener likevel at det skjer, sporadisk. Spesielt i Moskenes kommune, hvor det er få hus som ligger mellom havet og fjellet.

Han presiserer også at de som flytter hjem etter å ha bodd mange år i større byer, ofte er mer pengesterke og har klart å spare opp en større egenkapital. Noe som kan gå ut over de lokale i samme kjøpegruppe.

– Men det er ikke et stort samfunnsproblem, slik vi ser det.

Boligprisvekst i hele landet

I Lofoten er etterspørselen større enn tilbudet. Det bygges for få boliger. Slik har det vært lenge.

I år lå det enda færre hus ute for salg enn tidligere. Litt under snittet sammenlignet med tidligere år, ifølge Bakkejord.

– Den største boligprisstigningen var de to årene før koronaen. Vi hadde en vekst på cirka 10 prosent både i 2018 og 2019. I 2020 har vi hatt en vekst på cirka seks prosent.

Eiendom Norge melder om prisvekst over hele landet.

Det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge etter årets første fem måneder. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisutviklingen i Norge i mai Ekspandér faktaboks I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 43.895 boliger i Norge, noe som er 15,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I mai ble det lagt ut 11.681 boliger til salgs i Norge, noe som er 15,5 prosent flere enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 46.940 boliger i Norge, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020. Kilde: Eiendom Norge, mai 2020

Finnes ikke statistikk for Lofoten

For å finne boligprisveksten i Lofoten må man se på hele distrikts-Nordland. Det finnes nemlig ikke nok data for å lage eksakt boligprisstatistikk fra Lofoten.

Distriktene i Nordland har steget med 11, 6 prosent fra første kvartal i 2020, til første kvartal 2021, ifølge Eiendom Norge.

– Det er en stor økning, og mye høyere enn prisveksten. Så den boligprisveksten vi har hatt det siste året er bredt forankret i hele landet.

Det sier Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef i Eiendom Norge.

Men innenfor Nordlands- indeksene kan det være store lokale variasjoner, og det er spesielt tydelig i en region som Lofoten.

– Beliggenhet er sentralt her. Hennigvsvær og Svolvær er for eksempel betydelig mye mer attraktiv enn Røst.

Tror taksten kan være feil

Stian Engstad Fredriksen er eiendomsmegler i DNB Eiendom Svolvær.

Svolvær har 4 736 innbyggere og er Lofotens største tettsted.

Fredriksen opplever at koronaen har ført til at flere objekter som før lå ute lenge, før de ble solgt, nå omsettes raskere.

– Det kan være tilfeldig, men man ser jo at etter koronaen kom har veldig mye av det vi har hatt ute for salg, blitt solgt. Det er lite som er blitt liggende.

Han forteller også om en jevn økning de siste årene. Dels fordi området øker i popularitet. Men også fordi det har vist seg å være utfordrende å spå prisene i regionen.

Årsaken til det kan være at det har vært få sammenlignbare objekter den siste tiden før prisantydningen settes.

– Plutselig har det kommet en større etterspørsel som ikke blir fanget opp av en takstmann. Man sammenligner jo med tidligere salg, så hvis det ikke har vært så mye å sammenligne med på et år, vil det naturligvis gå litt over takst.

I andre byer er det mer normalt at eiendomsmeglere setter taks, ikke takstmenn. Det tror Fredriksen kan bli vanlig praksis i Lofoten også, etter hvert.