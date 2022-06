S Svigersøster: Har du hørt noe fra Ross?

Meldingen fra svigersøster lyser opp skjermen.

Lana Reynolds legger fra seg malerpenselen og skriver tilbake:

L Lana: Lana Nei. Men det er sikkert ingenting å bekymre seg for. Han sa jo han skulle fly mye i dag.

Så fører hun ubekymret penselen opp og ned langs husveggen igjen.

Lana har akkurat flyttet inn i sitt splitter nye hus, et hus den like nye ektemannen Ross Reynolds ennå ikke har sett.

Han er nemlig i Norge. Som pilot og kaptein i US Marines, deltar han nå på den storstilte Nato-øvelsen Cold Response.

Men svigersøster stopper ikke.

S Svigersøster: Har du sett dette?

Lana beholder fatningen.

Det er mange fly involvert i øvelsen, svarer hun. Men hun sjekker likevel om Ross har sett de siste meldingene.

Det har han ikke.

Det perfekte paret

En drøy måned tidligere, onsdag 9. februar, lenge før husmaling og meldinger, står Lana og Ross ansikt til ansikt.

I dag er en viktig dag.

Hennes blonde hår bølger løst over skuldrene, hans er mørkt og stramt dratt til høyre. Hun er kledd i hvitt, han i blått, og nå stirrer de hverandre dypt inn i øynene.

Det vakre og forelska paret er som dratt ut fra en Hollywood-film.

Men når 27 år gamle Lana og Ross sier «I do», er omstendighetene langt fra som på film.

Lanas hvite drakt er en sommertopp, og Ross har tatt på seg en litt for stor flanellsskjorte. Det er en enkel vielse i gangen på tinghuset, men de trenger ikke mer. De har nok med hverandre.

Det vil si; fest skal det bli! Men ikke før om noen måneder.

Først skal altså Ross reise over Atlanteren for å øve på krig.

Etter fire år som kjærester fridde Ross til Lana ved juletider. De giftet seg noen uker senere. Her står Lana og Ross, pilot og kaptein for US Marines, foran et V-22 Osprey. Her poserer de med sin lille familie: hunden Frodo og de to kattene.

Bare en øvelse

Ross skulle reise rett etter vielsen, så de pakker iherdig.

Like før de tar farvel, snakker de om hvor fornøyde de er med at de fikk satt en dato for bryllupsfesten.

Ingen er spesielt nervøse. Det er jo bare en øvelse.

Dessuten skal Ross gjøre det han elsker aller mest:

Å fly et Bell Boeing V-22 Osprey.

Ross snakket ikke om annet enn Cold Response det siste året. Endelig var det hans tur. Dette er fra innsiden av et V-22 Osprey. Pilotene er dobbelt utdannet; til helikopter og fly. Foto: privat

Et V-22 er et spesielt skue. Hybriden kan lette og lande som et helikopter, og gå raskt fremover som et fly. Kun to land i hele verden bruker V-22: USA og Japan. Men først og fremst er dette forbeholdt USA. Japan har 12 eksemplarer, USA omtrent 400. Maskinene er mer kompliserte enn andre fly og helikoptre, og minst dobbelt så dyre. De brukes til transport av gods og folk.

Liksomkrig i krigen

Samtidig som Ross er i Norge på Cold Response, går Russland inn i Ukraina.

Invasjonen gir øvelsen et alvorstungt bakteppe. Det gjør også at hele verden viser en uvanlig stor interesse for øvelsen.

Men til tross for alvorlige omstendigheter, har Ross spennende og lærerike dager i det kalde nord.

Han bergtas av den vakre naturen, og sender bilder og norsk sjokolade hjem til Lana.

Men det er først nå, mandag 14. mars, etter flere uker med oppvarming, at Cold Response offisielt begynner.

Her flyr Ross over et snødekt Norge under Cold Response. Foto: privat

Cold Response 2022 Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret Ekspandér faktaboks Øvelsen Cold Response 2022 (CR22) fant sted i mars og tidlig april i Nord-Norge, Sørøst-Norge og Midt-Norge.

30.000 soldater fra 27 land deltok.

Den omtales ofte som en Nato-øvelse.

Blant målene er å trene opp soldater fra andre land i vinterlige forhold, og å kunne forsvare Norge.

Selve feltøvelsen ble gjennomført i perioden 14.–31. mars 2022, men allerede høsten 2021 kom noen allierte styrker i Norge for å trene og forberede seg til øvelsen.

Den har blitt arrangert i 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2022.

CR var planlagt også i 2008, men ble avlyst på grunn av økonomiske innsparinger. Kilde: Forsvaret per juni 2022

Fredag 18. mars

Den første offisielle uken er ved veis ende.

Når Ross begynner på jobb denne morgenen, sender han melding til Lana, gir beskjed om at han skal fly mye i dag. De snakker også om save the date; bryllupsfesten de gleder seg sånn til.

Senere samme dag skal de fly tilbake til basen i Bodø etter endt oppdrag i Sandnessjøen. Været er foreløpig greit nok, men det skal bli verre utover kvelden. Det er bare å komme seg av gårde.

Soldatene spenner seg fast i den spartanske kabinen, får kontakt med Bodø, og retter snuten nordover.

Men de kommer seg bare halvveis.

En telefon

– Sjef. Det er noe du bør vite.

Generalløytnant Yngve Odlo har akkurat kommet hjem fra jobb og tasser rundt i stua si på Jessheim i dét telefonen ringer.

I den andre enden sitter vaktsjefen hos Forsvarets operative hovedkvarter.

Beskjeden fra Bodø er kort og urovekkende.

– Vi har mistet kontakten med en amerikansk Osprey. Jeg skal holde deg oppdatert.

Odlo skjerpes på sekundet.

For i kraft av å være sjef for FOH, er han også øverste ansvarlig og ansikt utad for Cold Response. Å miste kontakten med et fly er definitivt ikke bra.

På vei til Gardermoen prøver han å få oversikt.

Flyet skulle ha landet i Bodø klokken 18:00.

HRS registrerte flyet som savnet klokken 18:26.

Redningsmannskaper er på vei.

Ja, og så var det én ting til:

I nord blåser det opp til storm.

Arbeidsdagen fortsetter for FOH-sjef Yngve Odlo (t.v.) og kommunikasjonssjef Ole-Christian Emaus. Foto: Forsvaret

Biff og vin

Beiarn, ved 20-tiden samme kveld

En biff dumper ned i panna.

Kokken er Ørjan Kristensen, og snart skal han glede samboeren med biff, ovnsbakte søtpoteter og rødvin.

Men den salige fredagsroen varer ikke lenge når meldingen om det savnede Osprey-flyet når lederen av Beiarn Røde Kors.

Ørjan Kristensen er leder for Beiarn Røde Kors, og hele 100 frivillige medlemmer. Det utgjør 10 % av hele kommunens befolkning på tusen innbyggere. Foto: Petter Strøm / NRK

Endestasjon

Veien stopper sør i Beiardalen.

De tusen innbyggerne blir dermed isolert fra omverdenen når vinden er ekstra sterk, og veien over fjellet er stengt.

Det er antakeligvis derfor Beiarn har uvanlig mange aktive i Røde Kors, og Ørjan får dermed en takknemlig jobb med å mobilisere denne fredagskvelden.

Hele femten frivillige har møtt opp på den lokale skolen som nå kommandosentral for politi, amerikansk og norsk forsvar, og etter hvert media, Havarikommisjonen og Kripos.

Fortsatt vet ingen hva som har skjedd.

Men det har gått tre timer siden planlagt landing og været blir stadig verre.

Nyheten

Omtrent samtidig, North Carolina, USA

Det begynner å koke på nyhetsdeskene.

Nyheten om det savnede Osprey-flyet sprer seg over hele verden, og samtidig forsøker Lana Reynolds å ta det med knusende ro der hun maler husveggen.

Til tross for at hun vet at det begynner å bli sent i Norge, at været i nord er dårlig, og at Ross ikke har sett meldingene hennes.

De neste timene blir grøtete.

Lana håper ingenting har skjedd med sin kjære Ross. Foto: privat

En beryktet dal

Beiarn, kl. 21:17

Et signal slår inn i nødpeileren til 330 skvadronens redningshelikopter der det kjemper seg frem i vind, mørke og snøfokk.

Det kommer fra en dal i Beiarn.

Gråtådalen.

Beskjeden når Ørjan raskt, som krymper seg når han får høre det. Gråtådalen er stupbratt, full av lunefulle svinger, tinder og skog. Til og med satellittelefonen mister signal der.

I lufta holder redningshelikopteret kursen mot nødsignalets kilde. Så, helt i den nordlige enden, liksom på slutten av dalen, blant bjørkeskog og i tykk snø, ligger det.

Et totalhavarert Osprey V-22.

Men selv ikke den hardbarka 330 skvadronen vil sende sine redningsfolk ned. Det er rett og slett for risikabelt i dette været, i denne vinden.

Men det haster å finne ut av om noen har overlevd.

Nå gjenstår kun én mulighet: bakkemannskap.

Biff og vin er lysår unna i dét Ørjan Kristensen og resten av redningsmannskapet tar snøskuterne fatt og setter kursen inn i den beryktede dalen.

Inn i dalen dro fem snøscootere med Beiarn Røde Kors, Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp og nødetater. Været ble verre og verre utover kvelden. Snø og regn slynges rundt i den kraftige vinden. Gymsalen på Trones skole ble kommandosentral.

Lukten

Uværet gjør det ekstremt vanskelig å høre og se hverandre.

Dessuten slo nødpeilersignalet feil ut med 700 meter, og terrenget gjør at de ikke kan fortsette på scooter.

Nå må de lete i blinde.

Snøen pisker Ørjan i ansiktet i flere timer der han vasser seg gjennom skogen. Men plutselig kjenner han ei sterk lukt:

Diesel.

De skjerper seg umiddelbart.

Så endelig, ut av stummende mørke, fortoner flyvraket seg i lyset fra hodelyktene deres.

Et flyvrak knust i fillebiter.

Ørjan Kristensen forteller:

Spill av lyd

Det var nesten som å være i en film.

Vi var alvorlig stille hele gjengen. Det var ikke noe lyd i oss, for vi har på en måte skjønt alvoret.

Det ligger flydeler strødd over alt, så det var ikke klart hvordan vi skulle finne alle heller.

I tillegg er det diesel over alt. Det er jo tusenvis av liter med diesel som ligger strødd, og skarpe gjenstander.

Det er mange ting som gjør at det tar tid. Det er mørkt og været blir ikke noe bedre det heller.

De finner pilotene ganske kjapt, men det er intet liv å spore.

Alle fire har omkommet.

Men været er for ille til at de får gjort noe mer. Ørjan og resten av redningsmannskapet må la soldatene bli liggende når de snur og karrer seg tilbake til snøskuterne for å viderebringe den tragiske nyheten.

Samtidig kjenner Ørjan på en merkelig lettelse. De fant dem i det minste.

Og kroppene var hele.

Opp på hesten igjen

Gardermoen, ca. 01:30, natt til lørdag

Beskjeden setter en støkk i generalløytnant Yngve Odlo.

Fire omkomne soldater. På hans vakt.

Men dette er ikke tiden for å bli sentimental. Odlo vet at det viktigste han kan gjøre nå, er å sørge for at øvelsen ikke stopper opp.

De øver på krig, og i krig kan sånt skje.

Det har nemlig skjedd før, at øvelser har stoppet opp etter ulykker. Da har det tatt lang tid, noen ganger årevis, før man er oppe og går igjen.

Både amerikanerne og resten av forsvarsledelsen er enige med Odlo: Cold Response fortsetter.

Det er tross alt krig i Europa, og det siste Nato vil nå, er å vise svakhet.

Den allierte øvelsen fortsetter. Samtidig hagler kritikken mot flytypen Osprey V-22. Den er ikke bare kjent for sitt merkelige utseende, men også for å være et ulykkesfly. Likevel peker noen på at det er ikke registrert flere ulykker med Osprey enn andre militære fly, at det heller handler om amerikansk politikk og medias fremstilling. Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret

Jeg skal ta vare på deg

North Carolina, en gang natt til lørdag

Lana er fortsatt våken når det ringer på døren. Verdens største klump har tatt bolig i magen hennes.

Hun ber til Gud om at Ross ikke var involvert i ulykken. At det er en annen grunn til at han fortsatt ikke har sett meldingene hennes.

Men nå står to utsendte fra US Marines på døren for å fortelle at det var hennes elskede Ross som var om bord i det savnede flyet.

Lana blir lamslått. Sønderknust. Livredd.

Men de vet fortsatt ikke noe om tilstanden hans.

Så Lana finner håp. De har sikkert skutt seg ut, tenker hun. Landet i den myke snøen. Nå leter de etter ly og venter på å bli reddet.

Lana forbanner at hun er så langt unna, og søker etter første fly til Norge.

Så sender hun ei ny melding til Ross:

«Hold ut. Jeg skal ta vare på deg uansett hva. Jeg håper bare du er varm og trygg.»

Men Lana kjøper ingen flybillett. Hun får så vidt noen timer på øyet før US Marines på nytt står ved døren.

Da får Lana Reynolds den verste beskjeden noen kan få.

Hennes bestevenn, ektemann, hennes klippe, er død.

Lana kollapser. Hjertet vrenger seg og tårene renner ustanselig.

En svart solskinnsdag

Søndag 20. mars, Beiarn

Ingen gikk inn i Gråtådalen på lørdag. Været var vått og skredfaren var for stor.

Men søndag morgen er derimot verden en helt annen.

Himmelen over Nordland er knallblå, og solen stråler som om stormen fra dagene før aldri fant sted.

Utenfor skolen i Beiarn begynner det norske mediekorpset å samle seg under vårsolen.

Trones skole ble plutselig mediesentrum. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Pressen får tiden til å gå ved å spørre seg hva som har skjedd.

Været var jo ikke så ille tidligere den kvelden? Men det lokale ekteparet hadde jo fortalt om kraftige lokale fallvinder den ettermiddagen. Likevel bør vel et militærfly tåle fallvinder? Og hvorfor fløy de egentlig gjennom Beiarn i utgangspunktet? Eller er det ulykkesflyet Osprey som har fått nok en teknisk feil?

Mange spørsmål, ingen svar.

I amerikanske hender

Samme ettermiddag blir det klart at amerikanerne skal overta etterforskningen, noe som gjør at informasjonsflyten begrenses betraktelig.

Årsaken er en 70 år gammel Nato-avtale.

Men ferdsskriveren er funnet intakt, og forhåpentligvis vil den gi flere svar.

Nå frigis også navnene på de omkomne:

Kaptein Ross «Alf» Reynolds (27) fra Massachusetts

Kaptein Mathew J. Tomkiewicz (27) fra Indiana

Sersjant James W. Speedy (30) fra Ohio

Korporal Jacob M. Moore (24) fra Kentucky

Yngve Odlo håper og tror amerikanerne vil finne ut hva som har skjedd, og at de vil dele resultatene fra etterforskningen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Et levende minne

USA, fredag 6. mai

Syv uker siden ulykken sitter Lana Reynolds i sitt splitter nye hus med hunden Frodo og de to kattene.

– Jeg savner ham hver dag, tenker på ham hele tiden.

Akkurat nå har hun nok med å stå opp om morgenen, gå tur med Frodo, være på jobb et par timer. Før likte hun å trene og lage mat. Men ikke nå lenger.

Likevel holder hun motet oppe, finner glede i å fortelle historien om mannen hun elsker, om bestevennen hun er så stolt av.

– Han var så smart. Sterk. Dedikert. Full av livsglede, lidenskap for både jobben, for meg, sine venner og familie, skryter hun.

Lana forteller gjerne om Ross slik at minnet lever videre.

Lana håper at hun vil få muligheten til å fly et Osprey – og å dra til Norge.

Og en dag vil de møtes igjen og være sammen for alltid. Det er hun overbevist om.

– Jeg angrer ingenting. Ross gjorde det han elsket. Sammen levde vi livet til det fulle.

Ross Reynolds ble 27 år gammel. Foto: Privat

Hva skjedde egentlig i Gråtådalen den kvelden?

Hør om de mulige årsakene til ulykken i podkasten vår:

... eller les videre under 👇

SISTE:

14. juni svarte US Marines på NRKs siste henvendelse. Spørsmålene var:

Hvordan går etterforskningen?

Har dere vært i Norge for å hente flyvraket? Eventuelt når?

Tror dere fortsatt dere vil finne ut hva som skjedde?

Har dere hentet ut informasjon fra ferdsskriveren?

Svaret er:

The investigation and aircraft salvage-and-recovery efforts remain ongoing.

We remain committed to thoroughly investigating the tragic accident and to understand how it occurred.

Etterforskningen pågår altså fortsatt. Så mye mer vil de ikke si.

US Marines har tidligere sagt til NRK at de vil returnere til Gråtådalen for ytterlige undersøkelser og for å frakte flyvraket tilbake til USA.

Senest i juni 2022 styrtet nok et Osprey-fly, denne gangen i USA.

Alle fem omkom.

Tre teorier Foto: Petter Strøm / NRK Ekspandér faktaboks Ulykken i Gråtådalen skjedde nesten nøyaktig 10 år etter den store Kebnekaise-ulykken i nord-Sverige hvor fem norske soldater omkom i fjellet. I ettertid har både Luftforsvaret og flyveledelsen fått kritikk. Dersom Hercules-flyet bakkevarslingssystem hadde vært stilt inn på normal istenfor taktisk flyging, ville ulykken mest sannsynlig vært unngått, slo havarirapporten fast. Så hva med Osprey-ulykken? Hva skjedde egentlig etter at Ross, James, Jacob og Matt forlot Sandnessjøen og mistet kontakt med flytårnet i Bodø? Fikk de teknisk feil oppe i luften som gjorde at de styrtet inn i fjellsiden? Var vinden så sterk at de ikke klarte å nødlande? Eller fløy de lavt gjennom Gråtådalen og ble dratt inn i fjellsiden av en fallvind rett før de skulle svinge rundt det siste fjellet? I ettertid sa politiet på pressekonferansen at flyet datt rett ned fra stor høyde. Men da hadde de lite informasjon. Dette har politiet gått litt bort i fra i ettertid. Vi vet altså ikke om det ramlet rett ned, fløy inn i fjellsiden, ble dratt dit av vinden – eller om noe helt annet skjedde. Det eneste offentligheten foreløpig vet, er at de ikke var tilbake klokken 18:00 som avtalt, at de sist ble registrert over Svartisen-Saltfjellet nasjonalpark, og at de mest sannsynlig døde momentant i fjellsiden nord i Gråtådalen, bare 1.8 kilometer fra nærmeste bebyggelse. Vi vet også at flyet ble totalvrak, at delene ble spredt over flere hundre meter, og at det var en lengre stripe med knekte trær frem til vraket. Været, spesielt vinden, var en utfordring den ettermiddagen, men det ble ikke skikkelig ille før senere på kvelden. Saken etterforskes nå av amerikanske myndigheter. På grunn av Sofa-avtalen, har de full kontroll, og dermed er det ikke mer å gjøre enn å vente til de har en konklusjon å dele med oss. Yngve Odlo er trygg på at de deler konklusjonen når den foreligger. Men når det først er slike ulykker, vet vi en god del om de mulige årsakene. For det er nesten alltid tre mulige teorier, i følge sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland: Teknisk feil.

Vær/topografi.

Menneskelig svikt. ...eller en kombinasjon av disse tre. Du kan lese om de tre teoriene i boksene under her, eller høre det i podkast-episoden vår.

Teori 1: Været Foto: Ørjan Kristensen / Beiarn Røde Kors Ekspandér faktaboks Natt til lørdag var det skikkelig uvær i Nordland med snø, regn og sterk vind. Men var egentlig været så dårlig fredag ettermiddag? Nei, i følge Ørjan Kristensen i Røde Kors som var i Beiarn på det tidspunktet. – Det var litt ruskete, men ikke dårlig. Vi hørte vinden oppe i lia, som er et tegn på at uværet kommer. NRK har snakket med flere som var i Beiarn den kvelden, og de forteller om lite nedbør, men kraftige fallvinder den ettermiddagen. Likevel skal et Osprey tåle en del vind. Vi vet også at større fly enn en Osprey har fløyet gjennom Gråtådalen. Samtidig har Osprey hatt utfordringer med vær og luftstrømmer tidligere. Meteorologisk Institutt har sendt NRK været som ble registrert den dagen, som bygger opp under teorien om at været var årsaken: Det var sørvestlig stiv til sterk kuling, med vindkast opp i liten til full storm. Det var kraftig nedbør som kom som snø i høyden.

Teori 2: Teknisk feil Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks En mann som kan mye om Osprey-maskinen, er sjefen for Luftforsvarsmuseet i Bodø, Anders Utgård. For det første: Han ser på dette som en uvanlig ulykke. – Dette er nok første gang en ulykke skjer under vanlig transport. Tidligere feil har vært i forbindelse med landing, avgang eller spesielle aktiviteter, som for eksempel tanking i luften. – Hva tror du har skjedd? – Aner ikke. Det eneste jeg kan tenke meg, er at en katastrofal teknisk feil låste den ene motoren i posisjon. Men moterene er sammenkoblet, og det skal ikke skje. Dessuten skal det være mulig for et Osprey å nødlande som et vanlig fly dersom propellene slutter å virke. – Tror du det hadde vært mulig for dem å nødlande i Beiarn dersom det var teknisk svikt oppe i lufta? – Ja, hvis de hadde nådd et jorde. Det er mye av det i Beiarn. Men det var jo dårlig vær, så hvor stor den muligheten var, vet jeg ikke. – Så det er ingenting her som virker mest sannsynlig? – Nei. Dette er ikke en typisk ulykke. Vi er spente på konklusjonen. Dersom det var teknisk svikt, vil ferdsskriveren forhåpentligvis gi mange svar. For det andre: Osprey har lenge hatt rykte på seg som en «ulykkesfugl» med mange tekniske feil. Men det er ikke så svart-hvitt, i følge Utgård. – Amerikansk statistikk viser at det er omtrent like mange ulykker med Osprey som med andre militære helikoptre, forteller han. At Osprey har fått et dårlig rykte, handler mer om storpolitikk i USA. Men det er en annen historie. Men det har vært en del ulykker med flyet som ble lansert i 1989: – Det har vært 13 totalhavari med V22. I starten var det ofte tekniske feil fordi det er en komplisert flymaskin, og de hadde ikke funnet ut av alt. Men de siste havariene har vært pilot- eller prosedyrefeil, sier Utgård. Dessuten fortsatte jo øvelsen rett etterpå. Hvordan kunne de gjøre det med mindre de var sikre på at det ikke var teknisk feil? Til det svarer Cold Response-sjef Yngve Odlo følgende: – Her har jeg full tillit til amerikanerne. Hvis de mente det var trygt å fly, så stoler jeg på det.

Teori 3: Menneskelig svikt Foto: Det amerikanske forsvaret Ekspandér faktaboks De siste V-22-feilene har altså vært menneskelige, ifølge Utgård på Luftforsvarsmuseet. Samtidig vet vi at været og området de fløy i var utfordrende. Det er jo hele poenget med å øve i slike daler i nordnorsk vinter. Det skal være vanskelig. NRK har fått bekreftet at de fire soldatene hadde kontakt med Bodø da de forlot Sandnessjøen, og at flyruten var godkjent. Forsvaret gikk først ut og sa at dette var en ren returflyvning fra Sandnessjøen til Bodø. I ettertid, når NRK møter Odlo på FOH-kontoret, er ikke dette lenger like tydelig. For hvis man drar en linje mellom Sandnessjøen og Bodø, går den definitivt ikke over Beiarn. – Jeg vil ikke spekulere i hvorfor de fløy over Beiarn, sier Odlo. Han påpeker at han er ingen flyver og kan ikke kommentere det tekniske. Han sitter likevel på en del informasjon om flyruta, men ønsker ikke å si noe mer av hensyn til etterforskningen. Hva kan en eventuell menneskelig svikt ha vært? Et øyeblikks uoppmerksomhet? Feil dal? En hundredels for sen eller tidlig reaksjon? For lav eller for høy flyvning i forhold til vinden? I en e-post skriver det amerikanske forsvaret kort oppsummert at de etterforsker saken, og kan derfor ikke frigi informasjon. De er trygge på at de vil finne svar slik at de forhåpentligvis kan forhindre lignende ulykker i fremtiden. De skriver også at på et generelt grunnlag, har Osprey-fly alltid en besetning på én pilot som flyr, én pilot som ikke flyr (reserve), én rotor-kommandør (Tiltrotor Aircraft Commander) som styrer rotorne, og en reserve rotor-kommandør (Tiltrotor Second Pilot). Det er også alltid med en observatør, en speider, som skal oppdage hindringer i lufta. Vi vet ikke hvem som hadde hvilke roller om bord. Lana Reynolds på sin side er sikker på at Ross og hans medsoldater ikke hadde fløyet dersom det ikke var forsvarlig.