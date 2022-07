Fredag 18. mars styrtet et amerikansk Osprey V-22-fly i Gråtådalen i Beiarn kommune i Nordland.

Alle de fire om bord omkom i styrten.

Flyet deltok i den store militære øvelsen Cold Response.

Flere måneder etter ulykken startet opprydningsarbeidet.

Et lokalt helikopterselskap er leid inn for å gjøre jobben.

Prislappen?

Nesten 50 millioner kroner.

Men det er bare ett problem. Ingen andre helikopterselskap NRK har snakka med har hørt om oppdraget.

De har ikke fått mulighet til å konkurrere om jobben.

Selv om så store oppdrag i utgangspunktet skal ut på anbud.

Bilde tatt på åstedet i Gråtådalen to dager etter ulykken. Foto: Nordland politidistrikt

Ville gitt et tilbud

– Dette var overraskende.

Det sier Ole Christian Melhus når NRK forteller han om kontrakten Forsvaret har inngått.

Han er administrerende direktør i Helitrans. Selskapet er regnet som et av Norges største innlands helikopterselskap.

– Lasteflyging er det vi jobber med til daglig. Dette er et oppdrag vi definitivt ville gitt et tilbud på, hvis vi fikk muligheten.

Betydelig kontrakt

– Det er en betydelig kontrakt i norsk sammenheng. Kanskje en av de største som har vært ute på mange år.

Det sier Bente Slåtto Steien. Hun er administrerende direktør i Heli-Team AS.

Bente Slåtto Steien reagerer på at de ikke fikk mulighet til å gi et tilbud på jobben. Foto: Heli-Team

– Det er uforståelig at dette ikke har vært ute på anbud. Dette er noe vi ville vurdert å gi et tilbud på.

Melhus mener at Forsvaret burde gitt helikopterselskapene mulighet til å konkurrere på like vilkår.

– Når et oppdrag tildeles et selskap uten at andre får mulighet til å være med i anbudsprosessen, er det betenkelig og leit. Selskapene kan levere pris på et slikt oppdrag over natten, så tidsaspektet vil ikke være en faktor.

Ole Christian Melhus er administrerende direktør i Helitrans. Foto: Helitrans

Ingen konkurranse

Det er Arctic Aviation AS som har fått jobben med å rydde etter ulykken. NRK har gjort gjentatte forsøk på å få kommentar fra selskapet, uten hell.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har inngått avtalen.

De mener dette var et oppdrag som virkelig hastet. Dermed var det ikke tid til å følge den vanlige praksisen.

Lage konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og gjennomføre forhandlinger ville rett og slett vært altfor tidkrevende.

– Det var derfor umulig å gjennomføre anskaffelsen med konkurranse, skriver Forsvarets logistikkorganisasjon i sin begrunnelse.

Forsvarets svar på våre spørsmål Ekspandér faktaboks Forsvarets logistikkorganisasjon hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på NRK sine spørsmål skriftlig. Her er svarene fra Malin Fagerhus, avdelingssjef for støttekategorier i Forsvarets logistikkorganisasjon. – Hvorfor gikk man til en direkteanskaffelse? – Ulykkesområdet ligger i ulendt terreng i Beiarn utenfor Bodø, og flydeler måtte finnes, kappes opp og fraktes til Bodø flybase innen området gror igjen som følge av vårankomst. Derfor hastet det å få ut vrakdeler. Alle vrakdeler må ut som følge av at de tilhører en annen nasjon og er en del av deres etterforskning. Det var derfor ikke mulig å overholde fristene for de alminnelige prosedyrene i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del III, og det foreligger hjemmel i FOA til å unnta anskaffelsen fra kunngjøring. – Hvordan landet man på den valgte leverandøren? – Oppdraget ble først søkt løst gjennom å bruke en eksisterende rammeavtale på helikoptertjenester, men omfanget ble for stort og leverandøren meddelte at de dessverre ikke kunne stille på det totale omfanget av oppdraget. United State Marine Corps (USMC) har vært i dialog med valgte leverandør tidlig i etterforskningsfasen. Leverandøren sitter med lokalkunnskap som er avgjørende for å løse oppdraget. – Det er flere operatører som kunne tatt oppdraget, ble de forespurt? Hvorfor/Hvorfor ikke? Se svar ovenfor. – Vi har snakka med en leverandør som ville ha gitt et tilbud på oppdraget, hvis de ble forespurt. Tanker om dette? – I dette tilfellet var det ikke tid og anledning til å gjennomføre en større markedsundersøkelse for å se etter potensielt andre leverandører. Hvordan har man kommet fram til kontraktens verdi på 48.500.000? – Det er en forhandlingssak mellom leverandøren og USMC. – Ulykka skjedde 18. mars. Kontrakten ble inngått 30. mai. Er ikke to måneder nok til å faktisk gjennomføre en konkurranse? Hvorfor/hvorfor ikke? – Når oppdraget kom til FLO var det ikke tilstrekkelig tid til å foreta markedsundersøkelse, utforme konkurransegrunnlag, kvalifisering av leverandører, evaluering av tilbud og ev. forhandlinger innen 15. mai 2022. – Hvis det ikke var tid til å gjennomføre full konkurranse, hvorfor ble ikke andre alternativer brukt? (Begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring el.) Se tidligere svar. – Kontrakten ble inngått 30. mai. Hvorfor tar det da en måned før kontraktinngåelsen kunngjøres? – På bakgrunn av intern saksbehandlingstid. – Når skal arbeidet være ferdig? Arbeidet er sluttført og det foreligger en befaringsrapport. Gjenstående materiell som plastbånd, helikopterplatting mm. fjernes i disse dager. – I kunngjøringen skriver dere: Oppdraget er av kort varighet, klart definert og begrenset til det som er strengt nødvendig. Hva ligger i dette? Hva er nødvendig, og hva er ikke det? Tidsrammen for oppdraget var kortvarig og oppdraget er begrenset til å kun omfatte opprydding av vrakrester fra ulykkesområdet. – Hvem tar sluttregningen? United State Marine Corps – Hvor utfordrende anser Forsvaret opprydningen til å være? – Vrakrester har blitt fjernet i et krevende område som periodevis har måtte vært utsatt grunnet dårlige værforhold. I tillegg er drivstoff pumpet ut og luftkompressorer er tømt på en sikker møte. Ulykkesområdet skulle også inspiseres og godkjennes i henhold til de miljøkrav og standarder som følger av norsk lov. Oppdraget anses om krevende men Arctic Aviation har gjort et meget grundig arbeid i forbindelse med oppryddingen av ulykkesstedet og i forhold til Miljødirektoratet kan Forsvaret stå til rette for at oppryddingen er gjort på en meget tilfredsstillende måte.

Å sette store oppdrag ut på anbud er viktig. På den måten får alle som vil mulighet til å delta i konkurransen om jobben. Samtidig sikrer dette at det offentlige ikke betaler mer enn hva de faktisk må.

Samtidig finnes det unntaksbestemmelser. De kan kun brukes i spesielle situasjoner. Dette var en slik situasjon, mener Forsvarets logistikkorganisasjon.

– Man må ta utgangspunkt i at det de sier er riktig, da er de innafor regelverket.

Det sier Robert Myhre. Han er advokat og har jobbet med offentlige anskaffelser i 20 år. Han er tidligere sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Advokat Robert Myhre har jobbet med offentlige anskaffelser i 20 år. Foto: Astri Husø / NRK

– Veldig skeptisk

Når NRK gjør ham oppmerksom på at ulykka skjedde 18. mars, og at kontrakten med leverandøren ble inngått 30. mai i år, sier han:

– Det syns jeg høres rart ut. Da blir jeg straks mer skeptisk.

– Hvorfor?

– Det er greit at man ikke rekker å gjennomføre en full konkurranse. Men det finnes hasteprosedyrer i regelverket som gjør at man i praksis kan gjennomføre dette på 3–4 uker uten store problemer. Og selv om man kommer dit at man ikke rekker det, så rekker man fint å lage et lite konkurransegrunnlag. Med det tidsforløpet der, så jeg er veldig skeptisk.

– Hvis noen reagerer på at de ikke fikk ta del i konkurransen, hva kan de gjøre?

– Det er klagemuligheter. Men det eneste man oppnår etter at kontrakten er signert og jobben er gjort, er at Forsvaret eventuelt blir ilagt et gebyr, sier han.